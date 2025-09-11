नेपाल में नहीं थम रहा विवाद, आपस में भिड़े Gen-Z के दो गुट, पीएम के नाम पर नहीं बन रही सहमति
Advertisement
trendingNow12917934
Hindi Newsदुनिया

नेपाल में नहीं थम रहा विवाद, आपस में भिड़े Gen-Z के दो गुट, पीएम के नाम पर नहीं बन रही सहमति

Nepal Protest: नेपाल में पीएम के नाम को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. काठमांडू की सड़कों पर लोग फिर उतर आए हैं, कोई बालेन को पसंद कर रहा है तो कोई घीसिंग तो कोई कार्की को पसंद कर रहा है. इसी बीच Gen-Z के दो गुट आपस में भिड़ गए हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 11, 2025, 03:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नेपाल में नहीं थम रहा विवाद, आपस में भिड़े Gen-Z के दो गुट, पीएम के नाम पर नहीं बन रही सहमति

Nepal New PM: नेपाल में Gen-Z ने तख्तापलट कर दिया. राजधानी काठमांडू  में संसद से लेकर होटल तक को युवाओं ने आगे के हवाले कर दिया था. जिसके बाद हालात काफी ज्यादा खराब हो गए और पीएम को देश छोड़कर भागना पड़ा, पीएम के देश छोड़ने के बाद अगले पीएम के लिए वोटिंग हुई और कहा जा रहा था कि सुशीला कार्की पीएम बन सकती हैं. हालांकि सुशीला कार्की और काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने पीएम बनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कहा जा रहा इंजीनियर कुलमन घीसिंग को अंतरिम सरकार की कमान सौंपी जा सकती है. हालांकि युवाओं का गुस्सा भड़क गया. जेनजी समर्थकों में विवाद हो गया और दो गुट आपस में भिड़ गए हैं. 

आपस में भिड़े दो गुट
इसके अलावा जेन जी ने इंडियन मीडिया को जंगी अड्डा से जाने को कहा है. नेपाल की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है. जेन जेड के एक गुट ने प्रधानमंत्री पद के लिए सुशीला कार्की का समर्थन किया है जबकि एक गुट ने कुलमन घीसिंग को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने की मांग की है. उनके नाम का प्रस्ताव भी रखा है. Gen-Z के मारपीट करने का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें साफ- साफ दिख रहा है कि एक गुट दूसरे को पीट रहा है. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

काठमांडू में लगा कर्फ्यू
प्रदर्शन कर रहे एक युवा ने कहा कि  देश चलाने के लिए अनुभवी नेता की जरूरत है. देश चलाना आसान नहीं है, इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसके पास अनुभव हो. नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ही एकमात्र अच्छा विकल्प हैं. कम से कम उन्हें देश चलाना और सब कुछ संभालना तो आता है. युवा फिर काठमांडू की सड़कों पर युवाओं के फिर से उतरने के बाद अगले आदेश तक कर्फ्यू जारी रहेगा. 

बालेन शाह ने की शांति की अपील
बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा प्रिय जेनरेशन-जेड और सभी नेपालियों से मेरा अनुरोध है. देश इस समय अभूतपूर्व स्थिति में है. आप अब एक सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं. कृपया इस समय घबराएं नहीं, धैर्य रखें. अब देश को एक अंतरिम राहत मिलने जा रही है.

ये भी पढ़ें: Kulman Ghising: नेपाल में कौन बनेगा पीएम? बालेन-सुशीला रह गए पीछे, ये नाम रेस में आगे

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Nepal Protest

Trending news

राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
Akola riots
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
india nepal news
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
Interpol
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
Anbumani Ramadoss
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
नेपाल के मुद्दे पर कोई भी मंत्री, प्रवक्ता-सांसद न बोलें, बीजेपी का सख्त निर्देश
Nepal
नेपाल के मुद्दे पर कोई भी मंत्री, प्रवक्ता-सांसद न बोलें, बीजेपी का सख्त निर्देश
मौज की नौकरी के नाम पर ले गए रूस, वहां जंग लड़ने के लिए रूसी सेना में कराया भर्ती!
russiya
मौज की नौकरी के नाम पर ले गए रूस, वहां जंग लड़ने के लिए रूसी सेना में कराया भर्ती!
आज मोहन भागवत का जन्‍मदिन, PM मोदी ने 11 सितंबर की 2 अन्‍य घटनाओं को भी किया याद
Mohan Bhagwat Birthday
आज मोहन भागवत का जन्‍मदिन, PM मोदी ने 11 सितंबर की 2 अन्‍य घटनाओं को भी किया याद
कांग्रेस पार्टी से निकालो... मल्लिकार्जुन खरगे किन-किन नेताओं के काम से नहीं संतुष्ट
Mallikarjun Kharge
कांग्रेस पार्टी से निकालो... मल्लिकार्जुन खरगे किन-किन नेताओं के काम से नहीं संतुष्ट
CM मान ने की मनकीरत औलख-प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की तारीफ की
#Punjab
CM मान ने की मनकीरत औलख-प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की तारीफ की
;