नेपाल में नहीं थम रहा विवाद, आपस में भिड़े Gen-Z के दो गुट, पीएम के नाम पर नहीं बन रही सहमति

Nepal New PM: नेपाल में Gen-Z ने तख्तापलट कर दिया. राजधानी काठमांडू में संसद से लेकर होटल तक को युवाओं ने आगे के हवाले कर दिया था. जिसके बाद हालात काफी ज्यादा खराब हो गए और पीएम को देश छोड़कर भागना पड़ा, पीएम के देश छोड़ने के बाद अगले पीएम के लिए वोटिंग हुई और कहा जा रहा था कि सुशीला कार्की पीएम बन सकती हैं. हालांकि सुशीला कार्की और काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने पीएम बनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कहा जा रहा इंजीनियर कुलमन घीसिंग को अंतरिम सरकार की कमान सौंपी जा सकती है. हालांकि युवाओं का गुस्सा भड़क गया. जेनजी समर्थकों में विवाद हो गया और दो गुट आपस में भिड़ गए हैं.

आपस में भिड़े दो गुट

इसके अलावा जेन जी ने इंडियन मीडिया को जंगी अड्डा से जाने को कहा है. नेपाल की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है. जेन जेड के एक गुट ने प्रधानमंत्री पद के लिए सुशीला कार्की का समर्थन किया है जबकि एक गुट ने कुलमन घीसिंग को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने की मांग की है. उनके नाम का प्रस्ताव भी रखा है. Gen-Z के मारपीट करने का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें साफ- साफ दिख रहा है कि एक गुट दूसरे को पीट रहा है.

काठमांडू में लगा कर्फ्यू

प्रदर्शन कर रहे एक युवा ने कहा कि देश चलाने के लिए अनुभवी नेता की जरूरत है. देश चलाना आसान नहीं है, इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसके पास अनुभव हो. नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ही एकमात्र अच्छा विकल्प हैं. कम से कम उन्हें देश चलाना और सब कुछ संभालना तो आता है. युवा फिर काठमांडू की सड़कों पर युवाओं के फिर से उतरने के बाद अगले आदेश तक कर्फ्यू जारी रहेगा.

बालेन शाह ने की शांति की अपील

बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा प्रिय जेनरेशन-जेड और सभी नेपालियों से मेरा अनुरोध है. देश इस समय अभूतपूर्व स्थिति में है. आप अब एक सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं. कृपया इस समय घबराएं नहीं, धैर्य रखें. अब देश को एक अंतरिम राहत मिलने जा रही है.

