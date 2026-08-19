नेपाल में 'अग्निवीर' भर्ती पर सियासी अड़ंगा, गोरखा पूर्व सैनिकों ने खोला बालेन सरकार के खिलाफ मोर्चा; उठाई सेना बहाली की मांग

Nepal Ex-Servicemen March Pokhara: भारतीय सेना और नेपाल के जांबाज गोरखाओं का रिश्ता सदियों पुराना और ऐतिहासिक रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भर्ती प्रक्रिया में आया गतिरोध अब नेपाल की आंतरिक राजनीति में बड़े उबाल का कारण बन गया है. भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ के नेपाल दौरे के बीच 'अग्निवीर योजना' के तहत गोरखा युवाओं की भर्ती का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है.
पोखरा में आयोजित एक्स-सर्विसमैन रैली से ठीक पहले सैकड़ों पूर्व गोरखा सैनिकों, उनके परिवारों और युवाओं ने सड़कों पर उतरकर नेपाल सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया को तुरंत बहाल करने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह और गृह मंत्री सुदान गुरुंग को एक ज्ञापन सौंपकर भारतीय सेना में नेपाली युवाओं के शामिल होने का रास्ता साफ करने की दो टूक अपील की है.
पोखरा की सड़कों पर उतरे पूर्व सैनिकों का गुस्सा साफ देखा जा सकता था. उनका कहना है कि नेपाल सरकार की हठधर्मिता के कारण देश के होनहार युवा उस ऐतिहासिक और सम्मानजनक मौके से वंचित हो रहे हैं, जिसे पीढ़ियों से गोरखा परिवारों का गौरव माना जाता रहा है. सेना से सेवानिवृत्त कर्नल कृष्ण बहादुर खत्री ने काठमांडू से बातचीत में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नेपाल सरकार के इस कड़े रुख ने हमारे युवाओं को एक ऐसे सुनहरे अवसर से दूर कर दिया है, जिसे गोरखा परिवार आज भी विदेशों में कम वेतन वाली मजदूरी से कहीं बेहतर मानते हैं.
वहीं, रिटायर्ड कैप्टन रुद्र थापा ने जमीनी हकीकत बयां करते हुए सरकार से सीधा सवाल किया. उन्होंने कहा कि भर्ती पर रोक लगने से नेपाल के बेरोजगार युवा खाड़ी देशों और अन्य जगहों पर जान जोखिम में डालकर कम वेतन वाली शारीरिक मजदूरी करने को मजबूर हो रहे हैं. थापा ने कहा कि अगर युवाओं को अग्निवीर के तौर पर भारतीय सेना में शामिल होने दिया जाता, तो वे चार साल में भत्तों और वित्तीय लाभों को मिलाकर करीब 45 से 50 लाख नेपाली रुपये कमा सकते थे. यदि नेपाल सरकार अपने नागरिकों को विदेशी सेनाओं में भर्ती की इजाजत नहीं देना चाहती, तो फिर उसे अपने देश में ही युवाओं को समान स्तर का रोजगार देने में सक्षम होना चाहिए.
भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ अपने तीन दिवसीय दौरे पर नेपाल पहुंचे, जहां राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें नेपाली सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया. जनरल सेठ ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह और नेपाली सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल से भी उच्चस्तरीय मुलाकातें कीं. हालांकि, दोनों देशों की ओर से जारी आधिकारिक बयानों में अग्निपथ भर्ती विवाद का सार्वजनिक रूप से कोई सीधा जिक्र नहीं किया गया. वेटरन्स और युवाओं को उम्मीद थी कि इस उच्चस्तरीय दौरे से बर्फ पिघलेगी, लेकिन आधिकारिक स्तर पर इस मुद्दे पर साधी गई चुप्पी यह दर्शाती है कि यह गतिरोध अभी भी कूटनीतिक रूप से उलझा हुआ है.
भारत सरकार ने जून 2022 में सशस्त्र बलों के लिए 'अग्निवीर योजना' की शुरुआत की थी. इसके तहत जवानों को चार साल के सेवा अनुबंध पर भर्ती किया जाता है, जिसके बाद प्रदर्शन के आधार पर 25 प्रतिशत तक सैनिकों को नियमित सेवा में बनाए रखने का प्रावधान है. नेपाल सरकार ने इस नई व्यवस्था पर आपत्ति जताते हुए अपने नागरिकों की भर्ती पर रोक लगा दी थी. नेपाल का तर्क है कि चार साल का यह अल्पकालिक मॉडल 1947 के भारत-नेपाल-ब्रिटेन त्रिपक्षीय समझौते के तहत तय लंबे सेवाकाल और पेंशन नियमों से मेल नहीं खाता. इस गतिरोध के बाद से नेपाल से गोरखा सैनिकों की नई भर्ती पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है.
यह गतिरोध अब केवल नीतिगत विवाद नहीं रहा, बल्कि नेपाल के हजारों युवाओं की रोजी-रोटी और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ चुका है. गोरखा सैनिकों की पेंशन और वेतन नेपाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण आधार रहे हैं. अब देखना यह होगा कि पूर्व सैनिकों और बेरोजगार युवाओं के बढ़ते दबाव के बीच बालेन सरकार अपने रुख में नरमी लाती है या फिर ऐतिहासिक गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के युवाओं की भर्ती का अध्याय अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेगा.