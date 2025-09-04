Youtube, Facebook और X पर लगा बैन, भारत के पड़ोसी देश ने 26 सोशल मीडिया साइट्स पर चलाया चाबुक

Facebook banned in Nepal: दुनिया भर में काफी संख्या में लोग फेसबुक, एक्स सहित कई सोशल मीडिया वेबसाइटों का यूज करते हैं. यहां पर कई लोग वीडियो बनाते हैं जबकि कुछ लोग ब्लॅाग भी बनाते हैं. इसी बीच नेपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दें कि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण को मेटा और एक्स सहित 26 सोशल मीडिया वेबसाइटों को नेपाल में ब्लॉक करने का आदेश दिया है.

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रवक्ता गजेंद्र ठाकुर ने एएनआई को फ़ोन पर बताया कि मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया को नेपाल में रजिस्ट्रेशन कराने का अल्टीमेटम दिया था. आज दोपहर हुई एक बैठक में नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण को आज से प्रभावी 26 सोशल मीडिया वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है.

इसके अलावा टिकटॉक, वाइबर और तीन अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म को नेपाल में काम करने की अनुमति होगी क्योंकि उन्होंने सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन कराया है, नेपाल सरकार कंपनियों से देश में एक संपर्क कार्यालय या केंद्र स्थापित करने का अनुरोध कर रही है, सरकार ने संसद में एक विधेयक पेश किया है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का उचित प्रबंधन, ज़िम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित हो. हालांकि अभी तक संसद में पूरी तरह से बहस नहीं हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं इसे लेकर के अधिकारियों ने कहा है कि सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए कानून लाना जरूरी है. साथ ही यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि उपयोगकर्ता और संचालक दोनों जो भी शेयर कर रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होंगे.

कितने प्रतिशत यूज करते हैं फेसबुक

एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में 56.3 प्रतिशत युवक और 43.7 प्रतिशत महिलाएं फेसबुक यूज करती हैं. इसमें सबसे ज्यादा 18 साल से लेकर 24 साल के बीच में युवा इसकी तरफ आकर्षित हैं. इसके तहत 36 प्रतिशत लोग फेसबुक यूज करते हैं. वहीं 25 साल से लेकर 34 साल तक 33 प्रतिशत लोग फेसबुक चलाती है. इसके अलावा 35-44 साल के बीच 17.1 प्रतिशत लोग फेसबुक यूज करते हैं