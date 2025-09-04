Youtube, Facebook और X पर लगा बैन, भारत के पड़ोसी देश ने 26 सोशल मीडिया साइट्स पर चलाया चाबुक
Advertisement
trendingNow12908969
Hindi Newsदुनिया

Youtube, Facebook और X पर लगा बैन, भारत के पड़ोसी देश ने 26 सोशल मीडिया साइट्स पर चलाया चाबुक

Nepal News: नेपाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए फेसबुक, एक्स सहित 26 सोशल मीडिया वेबसाइटों को नेपाल में ब्लॉक करने का आदेश दिया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 04, 2025, 08:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Youtube, Facebook और X पर लगा बैन, भारत के पड़ोसी देश ने 26 सोशल मीडिया साइट्स पर चलाया चाबुक

Facebook banned in Nepal: दुनिया भर में काफी संख्या में लोग फेसबुक, एक्स सहित कई सोशल मीडिया वेबसाइटों का यूज करते हैं. यहां पर कई लोग वीडियो बनाते हैं जबकि कुछ लोग ब्लॅाग भी बनाते हैं. इसी बीच नेपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दें कि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण को मेटा और एक्स सहित 26 सोशल मीडिया वेबसाइटों को नेपाल में ब्लॉक करने का आदेश दिया है. 

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रवक्ता गजेंद्र ठाकुर ने एएनआई को फ़ोन पर बताया कि मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया को नेपाल में रजिस्ट्रेशन कराने का अल्टीमेटम दिया था. आज दोपहर हुई एक बैठक में नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण को आज से प्रभावी 26 सोशल मीडिया वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है.

इसके अलावा टिकटॉक, वाइबर और तीन अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म को नेपाल में काम करने की अनुमति होगी क्योंकि उन्होंने सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन कराया है, नेपाल सरकार कंपनियों से देश में एक संपर्क कार्यालय या केंद्र स्थापित करने का अनुरोध कर रही है, सरकार ने संसद में एक विधेयक पेश किया है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का उचित प्रबंधन, ज़िम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित हो. हालांकि  अभी तक संसद में पूरी तरह से बहस नहीं हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं इसे लेकर के अधिकारियों ने कहा है कि सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए कानून लाना जरूरी है. साथ ही यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि उपयोगकर्ता और संचालक दोनों जो भी शेयर कर रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होंगे.

कितने प्रतिशत यूज करते हैं फेसबुक
एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में 56.3 प्रतिशत युवक और 43.7 प्रतिशत महिलाएं फेसबुक यूज करती हैं. इसमें सबसे ज्यादा 18 साल से लेकर 24 साल के बीच में युवा इसकी तरफ आकर्षित हैं. इसके तहत 36 प्रतिशत लोग फेसबुक यूज करते हैं. वहीं 25 साल से लेकर 34 साल तक 33 प्रतिशत लोग फेसबुक चलाती है. इसके अलावा 35-44 साल के बीच 17.1 प्रतिशत लोग फेसबुक यूज करते हैं

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Facebook banned in Nepal

Trending news

'मोदी ने किया होता, तो वो बाल नोंच लेते...', कांग्रेस के आरोपों पर PM मोदी का पलटवार
PM Modi on GST
'मोदी ने किया होता, तो वो बाल नोंच लेते...', कांग्रेस के आरोपों पर PM मोदी का पलटवार
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
GST Council
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
karnataka
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
jammu kashmir news
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
MLA Harmeet Singh Pathanmajra
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
Mumbai Halal Lifestyle
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
Asaduddin Owaisi
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
Mallikarjun Kharge
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन से ऐसी तबाही, थम नहीं रही मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज
Himachal
हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन से ऐसी तबाही, थम नहीं रही मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज
मुंबई में बार-बार हो रहे प्रदर्शनों से कौन हो गया परेशान? CM फडणवीस को लिखा लेटर
Milind Deora
मुंबई में बार-बार हो रहे प्रदर्शनों से कौन हो गया परेशान? CM फडणवीस को लिखा लेटर
;