Advertisement
trendingNow13166821
Hindi Newsदुनियासरकारी दफ्तरों में दो दिन लगेगा ताला, पाकिस्तान के बाद एक और पड़ोसी मुल्क में छाया तेल का संकट

सरकारी दफ्तरों में दो दिन लगेगा ताला, पाकिस्तान के बाद एक और पड़ोसी मुल्क में छाया तेल का संकट

पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण नेपाल भी इस समय पेट्रोलियम उत्पादों की कमी से गुजर रहा है, जिसको देखते हुए बालेंद्र शाह सरकार ने सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में दो दिन अवकाश करने की घोषणा की है. सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था सोमवार से लागू होगी. इससे पहले नेपाल में साप्ताहित अवकाश शनिवार को रहता था. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 05, 2026, 05:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सरकारी दफ्तरों में दो दिन लगेगा ताला, पाकिस्तान के बाद एक और पड़ोसी मुल्क में छाया तेल का संकट

Nepal News: पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का असर पर धीरे-धीरे दुनिया के अधिकांश देशों पर पड़ने लगा है. ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल किए जाने के बाद दुनिया के कई देशों के सामने ईंधन का संकट खड़ा हो हो चुका है. इस युद्ध की सबसे अधिक मार एशियाई देशों पर पड़ी है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते एशियाई देशों को सबसे अधिक तेल आपूर्ति की जाती है. 

तेल संकट से निपटने के लिए कई देश अलग-अलग कदम उठा रहे हैं, इस बीच नेपाल ने भी एक बड़ा फैसला लिया है. नेपाल की बालेंद्र शाह सरकार ने सरकारी कार्यालयों के लिए दो दिवसीय साप्ताहिक अवकाश लागू करने का निर्णय लिया है. रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस मसले पर फैसला लिया गया. 

तेल की कमी से निपटने के लिए नेपाल सरकार का फैसला 

रविवार को काठमांडू में हुई नेपाल सरकार की कैबिनेट बैठक में तेल संकट से निपटने की तैयारियों के बारे में समीक्षा की गई. इस बैठक को लेकर अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की कमी के मद्देनजर अब सरकारी दफ्तर शनिवार और रविवार दोनों दिन बंद रहेंगे. बता दें कि पहले केवल शनिवार साप्ताहिक अवकाश रहता था. नई व्यवस्था के अंतर्गत कार्यालयों का समय बढ़ा दिया गया है. अब से सरकारी कार्यालय 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगे. इससे पहले दफ्तरों का समय 10 से 5 बजे तक था. 

Add Zee News as a Preferred Source

(यह भी पढ़ें: मौत को मात देकर वापस लौटा अमेरिका के F15 का दूसरा पायलट, गोलियों की बारिश के बीच हुआ रेस्क्यू-US)

 

पेट्रोलियम उत्पादों की कमी से निपटने की तैयारी 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नेपाल के सरकारी प्रवक्ता सस्मिता पोखरेल ने बताया कि पेट्रोलियम आपूर्ति में व्यवधान के कारण जो असुविधाजनक स्थिति उत्पन्न होने के कारण यह कदम उठाया गया है. बताया जा रहा है कि यह नई व्यवस्था सोमवार (06 अप्रैल) से लागू होगा. सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि अब सरकारी दफ्तर हफ्ते में दो दिन बंद रहेंगे. हालांकि, यह नियम शैक्षणिक संस्थानों में लागू नही रहेगा. 

नेपाल में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी 

गौरतलब है कि इससे पहले मंगलवार को नेपाल में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए विमानन ईंधन की कीमतों में भारी वृ्द्धि की गई थी. सरकारी स्वामित्व वाली नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन ने काठमांडू में 84.7 प्रतिशत, पोखरा से 116.2 प्रतिशत और भैरहवा से 117 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की घोषणा की. कंपनी की ओर से बताया गया कि खरीदारी के दौरान समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है. 

ईरान युद्ध का गहरा असर

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है. कई देशों में 100 प्रतिशत से अधिक तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. नेपाल पर भी इस युद्ध के कारण तेल संकट देखने को मिला, जिससे निपटने के लिए सरकार अलग-अलग कदम उठा रही है. 

(यह भी पढ़ें: 48 घंटे तक दुश्मन के बीच फंसा रहा, पायलट के पास क्या-क्या था; कैसे मौत के मुंह से निकाल लाया US?)

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

NepalPetroleum Shortage

Trending news

TMC ने पूरे बंगाल को बर्बाद किया... कूच बिहार से PM मोदी ममता दीदी पर जमकर बरसे
West Bengal Election 2026
TMC ने पूरे बंगाल को बर्बाद किया... कूच बिहार से PM मोदी ममता दीदी पर जमकर बरसे
महाराष्ट्र में समंदर के जरिए न आ पाएंगे घुसपैठिए, फौरन रेड अलर्ट देगा ये स्मार्ट ऐप
Maharashtra
महाराष्ट्र में समंदर के जरिए न आ पाएंगे घुसपैठिए, फौरन रेड अलर्ट देगा ये स्मार्ट ऐप
कांग्रेस के 3 पासपोर्ट वाले आरोप पर हिमंता बिस्वा सरमा का पलटवार;कहा- अगले 2 दिन में
Assam Assembly Elections 2026
कांग्रेस के 3 पासपोर्ट वाले आरोप पर हिमंता बिस्वा सरमा का पलटवार;कहा- अगले 2 दिन में
स्कूल से घर लौट रहा था परिवार, अचानक रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि बच्चों समेत हो गई मौत
Maharashtra news
स्कूल से घर लौट रहा था परिवार, अचानक रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि बच्चों समेत हो गई मौत
अमित शाह के दौरे पर TMC का तंज, कल्याण बनर्जी बोले, ‘मेरी गुजारिश वो 4 मई तक रुकें’
West Bengal Election 2026
अमित शाह के दौरे पर TMC का तंज, कल्याण बनर्जी बोले, ‘मेरी गुजारिश वो 4 मई तक रुकें’
10 रुपए के लिए हुआ कत्ल: पहले सीने पर मारी लात; फिर घोंट दिया गला
Gujarat news
10 रुपए के लिए हुआ कत्ल: पहले सीने पर मारी लात; फिर घोंट दिया गला
केरल की ये सीट बनी भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न, LDF-UDF ने भी उतारे दिग्गज
kerala election 2026
केरल की ये सीट बनी भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न, LDF-UDF ने भी उतारे दिग्गज
वो रात को सोते नहीं हैं क्योंकि...हिमंता पर फिर बरसे राहुल गांधी, कही ये बात
Rahul Gandhi
वो रात को सोते नहीं हैं क्योंकि...हिमंता पर फिर बरसे राहुल गांधी, कही ये बात
दलीय भावना से नहीं, संविधान के मुताबिक चलेंगे केंद्र-राज्य के संबंध- जस्टिस नागरत्ना
Supreme Court
दलीय भावना से नहीं, संविधान के मुताबिक चलेंगे केंद्र-राज्य के संबंध- जस्टिस नागरत्ना
तुम्हें फिर से जन्म लेना चाहिए... इस राज्य में है कुत्तों का अनोखा कब्रिस्तान
Dogs cemetery
तुम्हें फिर से जन्म लेना चाहिए... इस राज्य में है कुत्तों का अनोखा कब्रिस्तान