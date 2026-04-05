सरकारी दफ्तरों में दो दिन लगेगा ताला, पाकिस्तान के बाद एक और पड़ोसी मुल्क में छाया तेल का संकट

Nepal News: पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का असर पर धीरे-धीरे दुनिया के अधिकांश देशों पर पड़ने लगा है. ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल किए जाने के बाद दुनिया के कई देशों के सामने ईंधन का संकट खड़ा हो हो चुका है. इस युद्ध की सबसे अधिक मार एशियाई देशों पर पड़ी है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते एशियाई देशों को सबसे अधिक तेल आपूर्ति की जाती है.

तेल संकट से निपटने के लिए कई देश अलग-अलग कदम उठा रहे हैं, इस बीच नेपाल ने भी एक बड़ा फैसला लिया है. नेपाल की बालेंद्र शाह सरकार ने सरकारी कार्यालयों के लिए दो दिवसीय साप्ताहिक अवकाश लागू करने का निर्णय लिया है. रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस मसले पर फैसला लिया गया.

तेल की कमी से निपटने के लिए नेपाल सरकार का फैसला

रविवार को काठमांडू में हुई नेपाल सरकार की कैबिनेट बैठक में तेल संकट से निपटने की तैयारियों के बारे में समीक्षा की गई. इस बैठक को लेकर अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की कमी के मद्देनजर अब सरकारी दफ्तर शनिवार और रविवार दोनों दिन बंद रहेंगे. बता दें कि पहले केवल शनिवार साप्ताहिक अवकाश रहता था. नई व्यवस्था के अंतर्गत कार्यालयों का समय बढ़ा दिया गया है. अब से सरकारी कार्यालय 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगे. इससे पहले दफ्तरों का समय 10 से 5 बजे तक था.

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Nepal | In the cabinet meeting of the Nepal government, it was decided to give two days' holiday every week in view of the shortage of petroleum. (Source: PMO) pic.twitter.com/p6CiVFQ3RB — ANI (@ANI) April 5, 2026

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पेट्रोलियम उत्पादों की कमी से निपटने की तैयारी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नेपाल के सरकारी प्रवक्ता सस्मिता पोखरेल ने बताया कि पेट्रोलियम आपूर्ति में व्यवधान के कारण जो असुविधाजनक स्थिति उत्पन्न होने के कारण यह कदम उठाया गया है. बताया जा रहा है कि यह नई व्यवस्था सोमवार (06 अप्रैल) से लागू होगा. सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि अब सरकारी दफ्तर हफ्ते में दो दिन बंद रहेंगे. हालांकि, यह नियम शैक्षणिक संस्थानों में लागू नही रहेगा.

नेपाल में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी

गौरतलब है कि इससे पहले मंगलवार को नेपाल में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए विमानन ईंधन की कीमतों में भारी वृ्द्धि की गई थी. सरकारी स्वामित्व वाली नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन ने काठमांडू में 84.7 प्रतिशत, पोखरा से 116.2 प्रतिशत और भैरहवा से 117 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की घोषणा की. कंपनी की ओर से बताया गया कि खरीदारी के दौरान समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है.

ईरान युद्ध का गहरा असर

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है. कई देशों में 100 प्रतिशत से अधिक तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. नेपाल पर भी इस युद्ध के कारण तेल संकट देखने को मिला, जिससे निपटने के लिए सरकार अलग-अलग कदम उठा रही है.

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