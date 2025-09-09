20 की मौत, सैकड़ों घायल... Gen Z के आगे झुकी नेपाल सरकार, सोशल मीडिया पर लगा बैन हटाया

Nepal Social Media Ban: नेपाल सरकार ने हज़ारों युवाओं के काठमांडू की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटा लिया. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल के संचार और सूचना मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने रविवार देर रात कहा कि सरकार ने एक आपात कैबिनेट बैठक के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का अपना फैसला वापस ले लिया है. गुरुंग ने कहा, एजेंसियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं.

चंद दिनों में फैसला वापस

आपको बताते चलें कि कुछ दिन पहले ही अधिकारियों ने फेसबुक और एक्स सहित 26 वेबसाइटों को सरकार के साथ पंजीकरण न कराने के कारण ब्लॉक करने का आदेश दिया था.