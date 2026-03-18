Advertisement
trendingNow13145354
Hindi Newsदुनियाशव लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर लैंडिंग से पहले ही क्रैश... काठमांडू से उड़ान भरकर खोतांग में औंधे मुंह गिरा

शव लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर लैंडिंग से पहले ही क्रैश... काठमांडू से उड़ान भरकर खोतांग में औंधे मुंह गिरा

Nepal Helicopter Crash: नेपाल के खोतांग जिले में लैंड करते हुए एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया. हेलीकॉप्टर में एक शव था और वह काठमांडू से आया था. इसका वीडियो भी सामने आया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 18, 2026, 02:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शव लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर लैंडिंग से पहले ही क्रैश... काठमांडू से उड़ान भरकर खोतांग में औंधे मुंह गिरा

Nepal Helicopter Crash: नेपाल के खोतांग जिले में लैंड करते समय एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया. जिसकी वजह से अफरा-तफरी मच गई. हादसे के बाद चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेखा कंडेल ने बताया कि नेपाल के खोतांग जिले में एक हेलीकॉप्टर खेत में लैंड करते समय क्रैश हो गया. हेलीकॉप्टर में एक शव था और वह काठमांडू से आया था. हादसे में हादसे में एक यात्री घायल हो गया है. इसका खतरनाक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है. 

ANI के मुताबिक हेलीकॉप्टर 5 यात्रियों के साथ जिले के लिए उड़ा था और वह लैंडिंग करते समय क्रैश हो गया. पायलट और दूसरे यात्रियों को चोट नहीं आई है. घायल यात्री को बचाने के लिए एक और हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है. शुरुआती जांच के मुताबिक हेलीकॉप्टर तेज हवाओं या लैंडिंग के दौरान जमा हुई धूल की वजह से क्रैश हुआ होगा. कंपनी के पायलट के मुताबिक, सबिन थापा हेलीकॉप्टर में सवार थे.

 

Add Zee News as a Preferred Source

अपडेट जारी है...

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Nepal helicopter crash

Trending news

भारत सिर्फ नजारा नहीं, इतिहास की परतों का एहसास है... WION पर बोले गजेंद्र शेखावत
Gajendra singh shekhawat
भारत सिर्फ नजारा नहीं, इतिहास की परतों का एहसास है... WION पर बोले गजेंद्र शेखावत
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नौबत आई तो... ईरान - अमेरिका की लड़ाई से क्या सीख सकता है भारत?
iran america war
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नौबत आई तो... ईरान - अमेरिका की लड़ाई से क्या सीख सकता है भारत?
राजनीति में नहीं होता फुल स्टॉप...सांसदों को विदाई देते हुए राज्यसभा में बोले पीएम
PM Modi
राजनीति में नहीं होता फुल स्टॉप...सांसदों को विदाई देते हुए राज्यसभा में बोले पीएम
ग्लोबल टेंशन और युद्ध के बीच सुभाष चंद्रा का सवाल, क्या हम एक दुनिया-एक परिवार हैं?
Dr Subhash Chandra
ग्लोबल टेंशन और युद्ध के बीच सुभाष चंद्रा का सवाल, क्या हम एक दुनिया-एक परिवार हैं?
मेरी नहीं है किसी से कोई नाराजगी...AIUDF के वाइस प्रेसिडेंट ने छोड़ी पार्टी
assam assembly elections
मेरी नहीं है किसी से कोई नाराजगी...AIUDF के वाइस प्रेसिडेंट ने छोड़ी पार्टी
One Nation One Election:JPC बढ़ाएगी समयसीमा, कितने साल में तैयार हो सकती है रिपोर्ट?
one nation one election
One Nation One Election:JPC बढ़ाएगी समयसीमा, कितने साल में तैयार हो सकती है रिपोर्ट?
74 MLA की छुट्टी, कोई नया फिल्मी सितारा नहीं... ममता की पहली लिस्ट की 5 बड़ी बातें
West Bengal Election 2026
74 MLA की छुट्टी, कोई नया फिल्मी सितारा नहीं... ममता की पहली लिस्ट की 5 बड़ी बातें
यूपी चुनाव में तो समय है! वरुण गांधी के सब्र का कौन-सा बड़ा इनाम देने जा रही भाजपा?
Varun Gandhi news
यूपी चुनाव में तो समय है! वरुण गांधी के सब्र का कौन-सा बड़ा इनाम देने जा रही भाजपा?
ममता ने 3 सीटें किसके लिए छोड़ दीं? 'दीदी' के दांव से बीजेपी हैरान
West Bengal Election 2026
ममता ने 3 सीटें किसके लिए छोड़ दीं? 'दीदी' के दांव से बीजेपी हैरान
पहले बोरा, अब बोरदोलोई! असम कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? इस्तीफों के पीछे ‘अपमान
assam election 2026
पहले बोरा, अब बोरदोलोई! असम कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? इस्तीफों के पीछे ‘अपमान