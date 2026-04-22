26 दिन में ही लग गए भ्रष्टाचार के आरोप, नेपाल की बालेंद्र शाह सरकार को झटका; गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने सौंपा इस्तीफा

नेपाल के गृहमंत्री सुदन गुरुंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. 26 दिन पहले ही नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह ने उनको मंत्रिपरिषद में शामिल करते हुए गृमंत्रालय की जिम्मेदारी दी थी. हाल के ही दिनों में उनपर कथित तौर से भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे.
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Nepal News: नेपाल में गत 27 मार्च को बालेंद्र शाह की अगवाई में नई सरकार का गठन हुआ, लेकिन केवल 26 दिन बाद ही पीएम बालेंद्र शाह को बड़ा झटका दिया है. नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने बुधवार (22 अप्रैल) को इस्तीफा दे दिया. हैरान करने वाली बात है कि उन्होंने इस्तीफी ऐसे समय पर दिया है, जब हाल के ही दिनों में उनपर कथित तौर से भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे.
दरअसल, नेपाल के गृहमंत्री सुदन गुरुंग तब चर्चा में आये थे जब व्यवसायी दीपक भट्टा के साथ उनके कथित व्यावसायिक संबंधों को लेकर विवाद खड़ा होने लगा था. बता दें कि नेपाल के बड़े व्यवसायियों में शुमार दीपक भट्टा पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को लेकर जांच चल रही है.
नेपाल में बालेंद्र शाह के नेतृत्व में गठित नई सरकार में गुरुंग को गृहमंत्री नियुक्त किया गया था. पद संभालने के बाद ही कई उच्च अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई, जिस कारण भी गुरुंग काफी चर्चा में रहे और नेपाल में बड़े स्तर पर उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा.
गत सोमवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से गुरंग ने कहा कि कई सारी अफवाहें फैल रही है. उन्होंने इस पोस्ट में कहा कि आरोप और सच्चाई में फर्क होता है. फैसले सबूतों के आधार पर होते हैं भावनाओं के आधार पर नहीं. वहीं, उन्होंने कहा कि वह किसी भी प्रकार की जांच में पूरी तरीके से सहयोग करेंगे.
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नेपाल में पिछले साल हुए विद्रोह के बाद इस साल मार्च में नई सरकार का गठन हुआ है. हालांकि, बालेंद्र शाह सरकार गठन के बाद से ही विवादों में घिरी है. नई सरकार के गठन के अभी एक महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और उनके ही खिलाफ जनता का असंतोष बढ़ता नजर आ रहा है. पिछले कुछ दिनों में नेपाल की राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में छात्र, राजनतिक दल और आम लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं.
बालेंद्र शाह सरकार ने भारत से आने वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया है. नए नियमों के अनुसार, अगर 100 रुपे से अधिक की कीमत का कोई भी सामान भारत से नेपाल जाता है, तो उसको शुल्क देना होगा. नई सरकार के इस फैसले से रोजमर्रा की कीमतें प्रभावित होंगी.
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