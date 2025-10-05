नेपाल में बारिश से मची तबाही, कई सड़कें बंद, भूस्खलन से एक ही परिवार से 6 लोगों की मौत, मरने वालों की कुल संंख्या 14

Nepal Landslide Death: नेपाल के पूर्वी पर्वतीय इलाके रविवार को भारी बारिश के कारण भूस्खलन की चपेट में आ गए, जिससे लगभग 11 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति लापता है. सरकार ने शनिवार से सोमवार तक पूर्वी और मध्य भागों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.
Trending Photos
नेपाल में पिछले कुछ महीनों से तबाही का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है. पहले जेन जेड के उग्र प्रदर्शन से देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा कई लोगों की मौत हुई. अब बारिश कहर बरपा रही है. नेपाल के पूर्वी पर्वतीय इलाके रविवार को भारी बारिश के कारण भूस्खलन की चपेट में आ गए, जिससे लगभग 14 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति लापता है. इलाम जिले के सहायक प्रशासनिक अधिकारी भोलानाथ गुरागाई के अनुसार, एक ही परिवार के छह सदस्य उस वक्त मारे गए जब उनका घर भूस्खलन में आकर गिर गया.
पड़ोसी गांव में भी एक अलग भूस्खलन में पांच लोग मारे गए. भूस्खलन की घटनाएं अन्य गांवों में भी दर्ज की गई हैं, जहां बचाव कार्य जारी है. भारी बारिश के कारण राहत कार्य में कठिनाई आ रही है क्योंकि कई सड़कें बह गई हैं या बंद हो गई हैं. मेडिकल इमरजेंसी के लिए केंद्र सरकार से हेलिकॉप्टर की मदद मांगी गई है.
इसे भी पढे़ं- अमृतसर से ब्रिटेन जा रही एयर इंडिया फ्लाइट की लैंडिंग के समय टला बड़ा खतरा, अचानक चालू हो गया था 'RAT' पावर सिस्टम
भारी बारिश की चेतावनी
नेपाल सरकार ने शनिवार से सोमवार तक पूर्वी और मध्य भागों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इसके चलते मुख्य राजमार्ग बंद कर दिए गए और शनिवार को सभी घरेलू उड़ानें भी रद्द कर दी गई थी, जो रविवार को फिर शुरू कर दी गई. राजधानी काठमांडू से अन्य इलाकों को जोड़ने वाले राजमार्गों को सुरक्षा कारणों से बंद रखा गया है.
सरकारी अवकाश की घोषणा
सरकार ने भारी बारिश को देखते हुए सोमवार तक राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है. पिछले साल भी इसी समय पर भूस्खलन और बाढ़ में 224 लोग मारे गए थे और 158 घायल हुए थे. यह भारी बारिश नेपाल के मानसून सत्र के अंत में आई है, जो आमतौर पर जून में शुरू होकर सितंबर के मध्य तक चलता है.
(इनपुट- IANS)