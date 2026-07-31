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DNA: नेपाल में क्यों बढ़ रहा सांप्रदायिक तनाव? क्या है घुसपैठ के आरोपों की पूरी कहानी

Nepal Muslim Infiltration Problem: घुसपैठ की समस्या अब केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यह नेपाल को भी खाए जा रही है. इसको लेकर वहां लगातार सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है. जिन इलाकों में मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, वहां उनका हिंदुओं के साथ टकराव बढ़ रहा है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 31, 2026, 11:03 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:03 PM IST
DNA: नेपाल में क्यों बढ़ रहा सांप्रदायिक तनाव? क्या है घुसपैठ के आरोपों की पूरी कहानी

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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