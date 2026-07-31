/DNA: नेपाल में क्यों बढ़ रहा सांप्रदायिक तनाव? क्या है घुसपैठ के आरोपों की पूरी कहानी

Nepal Demography Change: घुसपैठ की समस्या सिर्फ स्पेन और यूरोप को परेशान नहीं कर रही. भारत का पड़ोसी देश नेपाल भी अब इसका पीड़ित है. घुसपैठियों की वजह से नेपाल में भी अशांति फैल रही है. भारत से सटे नेपाल के तराई-मधेस इलाके में सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ रहा है. सुनसरी जिले में शुरू हुआ विवाद अब धनुषा, सिराहा और सप्तरी जैसे जिलों तक फैल गया है. आज का अपडेट ये है कि हिंसा और पुलिस फायरिंग में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं. नेपाल की एक बड़ी आबादी इस हिंसा के पीछे डेमोग्राफी चेंज को वजह मान रही है.
नेपाल के आईजी आरोप लगा रहे हैं कि भारत से भगाए गए बांग्लादेशी और रोहिंग्या अब नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं. इसके अलावा सिलीगुड़ी रूट से भी बांग्लादेश से रोहिंग्या नेपाल में आ रहे हैं. आईजी ने बताया ये रोहिंग्या नेपाल के अलग अलग इलाकों में बसने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो रही है, वहां पर हिंदुओं के साथ उनका टकराव हो रहा है.
नेपाल में अब तक मुसलमानों की आबादी सिर्फ तराई के इलाकों में बढ़ रही थी, लेकिन अब पहाड़ों में भी मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. नेपाल में राजा के शासन के दौरान पहाड़ों पर मुसलमान ना के बराबर थे, लेकिन अब पहाड़ों पर मुसलमानों की तादाद इतनी बढ़ गई कि वहां इज्तिमा का आयोजन किया जा रहा है. इज्तिमा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है एक जगह जमा होना या सभा करना. इस्लामी संदर्भ में यह मुख्य रूप से तब्लीगी जमात द्वारा आयोजित बड़े धार्मिक सम्मेलन को कहते हैं. इसी के बहाने बांग्लादेश, पाकिस्तान और सोमालिया से भी मुलसमान नेपाल पहुंच रहे हैं और एक बार मुसलमान नेपाल में घुस जाते हैं, तो वापस नहीं लौटते. यही वजह है कि नेपाल में इज्तिमा बंद करवाने की मांग उठ रही है क्योंकि नेपाल में इसका आयोजन सिर्फ घुसपैठ के लिए होता है .
नेपाल के अखबार और टीवी चैनल लगातार इस डेमोग्राफी चेंज पर चिंता जाहिर कर रहे हैं. इस वीडियो में भी पहाड़ों पर सिर्फ बड़े नहीं बच्चे भी नजर आ रहे हैं. यहां पर आए मुसलमानों ने अपने पहचान पत्र भी बना लिए हैं यानी अब ये मुसलमान नेपाल के पक्के नागरिक बन गए हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि नेपाल में बसने के बाद ये मुसलमान लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं. मस्जिद और मदरसे ऐसी गतिविधियों के केंद्र बन गए हैं, जिससे नेपाल के लोगों में असंतोष बढ़ रहा है.
मुसलमानों की तादाद बढ़ाने के साथ साथ नेपाल में मदरसों और मस्जिदों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है.
2020 में नेपाल के अंदर 911 रजिस्टर्ड मदरसे थे 2025 तक इनकी संख्या बढ़कर 1200 से ज्यादा हो गई, जबकि इस दौरान अनरजिस्टर्ड मदरसों की संख्या बढ़कर 2400 तक पहुंच गई है. इसी दौरान नेपाल में 1500 से ज्यादा मस्जिदें भी खड़ी कर दी गईं हैं. आज नेपाल के गृहमंत्री सुदान गुरुंग ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और लोगों को मदरसों और मस्जिदों की जांच की बात कही है, मतलब नेपाल की सरकार अब इस मामले को हलके में नहीं लेना चाहती.