/DNA: नेपाल में क्यों बढ़ रहा सांप्रदायिक तनाव? क्या है घुसपैठ के आरोपों की पूरी कहानी

नेपाल में अब तक मुसलमानों की आबादी सिर्फ तराई के इलाकों में बढ़ रही थी, लेकिन अब पहाड़ों में भी मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. नेपाल में राजा के शासन के दौरान पहाड़ों पर मुसलमान ना के बराबर थे, लेकिन अब पहाड़ों पर मुसलमानों की तादाद इतनी बढ़ गई कि वहां इज्तिमा का आयोजन किया जा रहा है. इज्तिमा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है एक जगह जमा होना या सभा करना. इस्लामी संदर्भ में यह मुख्य रूप से तब्लीगी जमात द्वारा आयोजित बड़े धार्मिक सम्मेलन को कहते हैं. इसी के बहाने बांग्लादेश, पाकिस्तान और सोमालिया से भी मुलसमान नेपाल पहुंच रहे हैं और एक बार मुसलमान नेपाल में घुस जाते हैं, तो वापस नहीं लौटते. यही वजह है कि नेपाल में इज्तिमा बंद करवाने की मांग उठ रही है क्योंकि नेपाल में इसका आयोजन सिर्फ घुसपैठ के लिए होता है .