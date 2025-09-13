'आपके योगदान ने देश के भविष्य को बदला...', नेपाली युवाओं के हीरो बालेन शाह का Gen Z को भावुक संदेश
Nepal Gen Z Protest: नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद अब नए प्रधानमंत्री की घोषणा हो चुकी है. पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है. इस बीच काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने युवाओं को एक संदेश दिया है. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 13, 2025, 02:36 PM IST
Nepal New PM: नेपाल में बीते दिनों भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दिया था. वहीं अब पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है. इस बीच काठमांडू के मेयर और रैपर बालेन शाह ने अपने 'X' हैंडल पर GenZ के नाम एक भावुक संदेश लिखा. उन्होंने कहा कि युवाओं के योगदान ने देश के भविष्य को बदला है. 

बालेन शाह का मैसेज 
बालेन शाह ने लिखा,' प्रिय जनरेशन जी आपके योगदान और बलिदान ने देश को बदल दिया है. वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि. आपका योगदान अमूल्य है, जो आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति और कर्तव्यबोध की ओर सदैव प्रेरित करता रहेगा. आपके प्रति अपार सम्मान है. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.' बता दें कि बालेन शाह किसी सियासी पार्टी से नहीं जुड़े हैं. उनके पास न तो कोई संगठन और न ही कोई राजनीतिक अनुभव था. जब नेपाल में जेन जी का आंदोलन हुआ तो सोशल मीडिया पर लोगों ने अपील करनी शुरू कर दी कि वह मेयर पद से इस्तीफा देकर नेतृत्व करें. भले ही बालेन शाह इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, लेकिन सड़क पर नहीं उतरे.  

ये भी पढ़ें- इस देश में आया अनोखा कानून, अब शादी के बाद पति लगाएंगे पत्नी का उपनाम   

युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं बालेन 
बता दें कि बालेन अपने स्टाइल, काले चश्मे और अपने गाने के चलते भी युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं. राजनीति में बहुत बड़ा चेहरा नहीं होने के बावजूद उनके भाषण लोगों को प्रेरित करते हैं. यहां तक कि उत्तर भारत के प्रमुख शहरों में काम करने वाले नेपाली लोगों के बीच भी बालेन की लोकप्रियता के किस्से सुनने को मिल जाते हैं. बालेन खुद भी एक युवा हैं और जेन जी आंदोलन में उनकी आकर्षक शख्सियत ने भी उन्हें लोकप्रियता दी. बालेन शाह एक संगीत प्रेमी हैं, जिन्हें टोपियों का बेहद शौक है.  

ये भी पढ़ें- कैसे एक 1,30,000 सदस्यों वाले सोशल मीडिया ऐप ने बदली नेपाल की राजनीति? चार्ली किर्क की हत्या में भी भूमिका  

नेपाल के बने मेयर 
नेपाल के लोकप्रिय रैपर बालेन शाह मई 2022 में पहली बार नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बने थे. उन्होंने नेपाली कांग्रेस की सृजना सिंह को भारी अंतर से हराया था. इस चुनाव में बालेन शाह को 61,767 वोट मिले, जबकि सृजना सिंह ने 38,341 वोट हासिल किए थे.  27 अप्रैल साल 1990 को काठमांडू के गैर गाउन में जन्मे बालेन ने करीब 32 साल की उम्र में इस कुर्सी को संभाला. काठमांडू के व्हाइट हाउस इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले बालेन शाह ने कर्नाटक के विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. रैपर, एक्टर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, गीतकार और कवि बालेन शाह पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे. उन्होंने साल 2022 में नेपाल के स्थानीय चुनाव से राजनीतिक सफर का आगाज किया. 

नेपाल में प्रदर्शन 
बता दें कि नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के कारण देशव्यापी आंदोलन के चलते केपी शर्मा ओली सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था. इसी के साथ कई दिनों से जारी राजनीतिक अनिश्चितता का अंत हो गया. अधिकारियों ने दैनिक जीवन धीरे-धीरे सामान्य करने के लिए शनिवार को काठमांडू घाटी और नेपाल के अन्य हिस्सों में लागू कर्फ्यू और प्रतिबंधात्मक आदेश हटा लिए हैं. (इनपुट--आईएएनएस)  

FAQ 
कौन हैं बालेन शाह? 
बालेन शाह काठमांडू के मेयर और एक लोकप्रिय रैपर हैं, जिन्होंने अपने स्टाइल और गानों से युवाओं के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है.   

नेपाल की नई प्रधानमंत्री कौन है? 
पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है. 

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

