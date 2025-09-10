DNA: नेपाल जैसी 'बगावत' का DNA टेस्ट, क्या फ्रांस में नेपाल की तरह होगा तख्तापलट?
Advertisement
trendingNow12917091
Hindi Newsदुनिया

DNA: नेपाल जैसी 'बगावत' का DNA टेस्ट, क्या फ्रांस में नेपाल की तरह होगा तख्तापलट?

DNA Analysis: अब हम सबसे पहले, फ्रांस में नेपाल जैसी बगावत का DNA टेस्ट करेंगे. कल नेपाल जल रहा था और आज फ्रांस जल रहा है. Gen Z का आंदोलन आग बनकर कल काठमांडू को जला रहा था और उसी तरह आज फ्रांस की राजधानी पेरिस में इमारतें जलाई गईं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 10, 2025, 11:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: नेपाल जैसी 'बगावत' का DNA टेस्ट, क्या फ्रांस में नेपाल की तरह होगा तख्तापलट?

DNA Analysis: अब हम सबसे पहले, फ्रांस में नेपाल जैसी बगावत का DNA टेस्ट करेंगे. कल नेपाल जल रहा था और आज फ्रांस जल रहा है. Gen Z का आंदोलन आग बनकर कल काठमांडू को जला रहा था और उसी तरह आज फ्रांस की राजधानी पेरिस में इमारतें जलाई गईं. दोस्तों, काठमांडू से पेरिस की दूरी करीब 7 हजार किलोमीटर है. इसे तय करने में विमान से भी कम से कम 12 से 14 घंटे लगते हैं लेकिन Gen Z आंदोलन की आग इससे भी कम समय में नेपाल से फ्रांस पहुंच गई. इस आंदोलन को वहां के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के तख्तापलट का काउंटडाउन कहा जा रहा है. ऐसा क्यों, इसे हम आपको विस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले समझिए फ्रांस का ये आंदोलन नेपाल जैसा क्यों लग रहा है? 

नेपाल का आंदोलन Gen Z का आंदोलन था. यानी प्रदर्शनकारियों की भीड़ में ज्यादातर लोगों की उम्र 13 वर्ष से 28 या 30 वर्ष तक की ही थी. इसी तरह फ्रांस में हुए आंदोलन में शामिल ज्यादातर लोग भी इसी उम्र के थे. आगजनी वहां भी हुई और यहां भी. जैसे हजारों-लाखों की भीड़ नेपाल की बड़ी-बड़ी इमारतों को जला रही थीं. गाड़ियों को जला रही थीं. उसी तरह फ्रांस में भी इमारतें और गाड़ियां जलाई गईं. हालांकि नेपाल में जैसे संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट और सचिवालय जैसे महत्वपूर्ण भवनों में आग लगा दी गई.

फ्रांस में वैसा तो नहीं हुआ लेकिन वहां आंदोलन का ये पहला दिन है ये भी हमें ध्यान में रखना होगा और वहां के प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहना होगा क्योंकि नेपाल में ज्यादातर आगजनी की घटनाएं आंदोलन के दूसरे दिन हुईं. नेपाल में तख्तापलट से ठीक पहले जब युवा प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे थे, तो पुलिस के साथ झड़प हुई थी. फ्रांस में भी आज उसी तरह झड़प हो रही है. 8 सितंबर को यानी आंदोलन के पहले दिन नेपाल सरकार ने भी पुलिस के जरिए इस भीड़ को डराने में जुटी थी. आंदोलन को दबाने में लगी थी और ऐसा ही कदम फ्रांस की सरकार ने भी उठाया. पेरिस में सुरक्षाबलों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हरसंभव कोशिश की.

Add Zee News as a Preferred Source

 

मित्रों, नेपाल में भी क्रांति की पटकथा सोशल मीडिया पर ही लिखी गई थी और फ्रांस में भी जो रहा है, उसकी शुरुआत सोशल मीडिया से ही हुई है. नेपाल में भी आक्रोश सरकार के खिलाफ था और फ्रांस भी में नाराजगी सरकार से ही है. नेपाल में भी आंदोलन के बीच ही मंत्रियों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया था और फ्रांस में दो दिन पहले ही इस्तीफे की शुरुआत हो गई थी. फ्रांस्वा बेरो पहले ही प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़ चुके हैं. उनकी जगह नया पीएम नियुक्त किया गया है लेकिन ये नियुक्ति आंदोलन को और भड़का रही है. 

नेपाल और फ्रांस में आंदोलन का मुद्दा और मांग दोनों भी एक जैसे हैं. जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे लेकिन पहले आप पेरिस में आज के आंदोलन की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए बीच सड़क पर ये धधकती हुई आग, धुओं का गुब्बारऔर उन्हें रोकती हुई पुलिस की ये चीखती तस्वीर, सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, ये फ्रांस में नए आंदोलन का परिणाम हैृ. ये लोगों के क्रोध के अति पर पहुंच जाने के बाद उसे हिंसक हो जाने का प्रमाण है. ये आगजनी सिर्फ एक जगह नहीं है. कई जगहों पर है बसों के साथ-साथ दूसरी चीजों में आग लगा दी गई है. पुलिस के सामने आग का बवंडर उठा हुआ है आग और धुएं की एक ओर दंगा रोधी पुलिस टीम है तो दूसरी ओर प्रदर्शनकारी हैं.

स्थिति बहुत ही भयावह है क्योंकि ऐसे एक दो नहीं बल्कि करीब-करीब एक लाख लोग हैं, जो सड़क पर उतरे हुए हैं. इन्हें रोकने के लिए 80 हजार पुलिस को तैनात किया गया है. पुलिस, प्रदर्शनकारियों को डंडों से पीट रही है. आंसू गैस के गोले दागकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है. इसमें हिंसा और ज्यादा भड़क रही है. इस हिंसा से ठीक पहले हजारों की तादाद में ये प्रदर्शनकारी फ्रांस का झंडा लेकर उतरे हुए थे. फिर धीरे-धीरे इनका आक्रोश बढ़ता गया और फिर पुलिस के साथ झड़प, आग और पत्थरबाजी जैसी घटनाएं होने लगी है. ये प्रदर्शन ना सिर्फ पेरिस में हो रहा है, बल्कि रेन्सबस, नांटेस, मोंपेलिए, टुलूज़, बोर्दो, मार्सेली, ल्यों जैसे शहरों में कमोबेश ऐक जैसी स्थिति है. हर जगह पर भयावह तस्वीरें आ रही है.

मित्रों, फ्रांस के अलग-अलग हिस्सों से जो भी तस्वीरें आ रही हैं, वो भयावह है. पेरिस में रिंगरोड ब्लॉक कर दिया गया. ट्रेनें रोकी गई जैसे नेपाल में आंदोलन का कोई चेहरा नहीं है, उसी तरह फ्रांस के आंदोलन का कोई एक चेहरा नहीं है एक शोर भरा वायरल नेटवर्क  है, जो समूचे देश में फैल रहा है क्योंकि नेपाल की तरह ही फ्रांस के इस आंदोलन की नींव सोशल मीडिया पर रखी गई थी.फ्रांस में जुलाई में ऑनलाइन कैंपेन शुरू हुआ, जिसका स्लोगन था Block Everything. मतबल सबकुछ रोक दो. पिछले कुछ हफ्तों में ये टिकटॉक, टेलिग्राम और इंस्टाग्राम जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत तेजी से वायरल हुआ. जिसमें बहिष्कार, नाकेबंदी, और हड़ताल जैसे की-बर्ड थे. इन की-बर्ड्स को नौजवानों और श्रमिकों के बीच बहुत ही तेजी से वायरल किया गया और फिर अचानक जो तस्वीरें आईं, वो फ्रांस की सरकार को बहुत अधिक परेशान करने वाली है.

मित्रो, जिस तरह नेपाल में जेन-जी क्रांति के नेपथ्य में एक एनजीओ था, ठीक उसी तरह फ्रांस में जो Block Everything आंदोलन चल रहा है, उसके पीछे भी एक यूनियन है. यही यूनियन, उन युवाओं को एकजुट कर रहा है जो फ्रांस में बाहर से आए हैं. खासकर वो युवा जो उत्तरी अफ्रीका मूल के हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग नौकरी, शिक्षा और न्याय में भेदभाव के शिकार होते हैं. जो व्यवस्था से पूरी तरह असंतुष्ट हैं, पिछले दिनों फ्रांस में एक सर्वे हुआ, जिसमें पता चला कि जेन-जी के सौ में से 31 लोगों को लगता है कि हिंसा से ही उन्हें उनका अधिकार मिलेगा, वो इसे पूरी तरह सही मानते हैं. मित्रो, फ्रांस में जो कुछ भी अभी हो रहा है, उसकी पटकथा लिखने वाले वामपंथी यूनियन हैं और उनके विरोध का एक विशेष पैटर्न है.

Black Block रणनीति अपनाते हैं, मुखौटा पहनकर पुलिस पर हमला करते हैं. सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं और ये लोग सभी हिंसा और प्रदर्शन का टाइम टेबल डिजिटली एक दूसरे को साझा करते हैं. इसी का नतीजा दिख रहा है. फ्रांस इस वक्त सुलग रहा है. मित्रो, सवाल है कि वहां जो कुछ भी हो रहा है, उसकी असली वजह क्या है? क्या नेपाल की तरह ही राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार है या फिर वजह कुछ और है? अब इसे समझिए फ्रांस में इस आंदोलन की मुख्य रूप से दो वजह है। पहली आर्थिक कटौती और दूसरी वजह है राजनीतिक अस्थिरता. इन कारणों को हम आपको संक्षेप में बताते हैं. 2024 में फ्रांस में चुनाव हुआ था मगर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला. फ्रांस की संसद तीन हिस्सों में बंट गई, वामपंथी गठबंधन मैक्रों का केंद्रीय गुट और दक्षिणपंथी विपक्ष. किसी भी दल को बहुमत नहीं है. इसका नतीजा ये है कि पिछले करीब एक साल में 5 बार प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं.

राजनीतिक अस्थिरता की वजह से आर्थिक नीतियों पर असर पड़ रहा है. अभी दो दिन पहले जिस फ्रांस्वा बायरू ने इस्तीफा दिया था, उन्होंने एक आर्थिक योजना बनाई थी, इस योजना में फ्रांस के घाटे को कम करने के लिए सरकारी खर्च में कटौती करने की बात कही गई है. फ्रांस के ऊपर उसके जीडीपी का 114 प्रतिशत कर्ज है. फ्रांस की सरकार ने बजट में सवा चार लाख करोड़ रूपये की भारी भरकम बजट कटौती की योजना बनाई,  अगर से कटौती लागू हो जाएगा तो हफ्ते में जो 2 दिनों की सार्वजनिक छुट्टियां मिलती है, वो खत्म हो जाएगी. पेंशन फंड में कटौती होगी, शिक्षा और स्वास्थ्य के फंड में भी कटौती होगी इसके अलावा बिजली, गैस और खाने-पीने के सामनों पर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. इस बात को लेकर लोगों में बहुत आक्रोश है. खासकर वामपंथी यूनियन ने इसे अमीरों को बचाने और गरीबों को मारने वाली योजना करार दिया और फिर इसका विरोध शुरू हुआ. इसी विरोध का नतीजा है कि प्रधानमंत्री रहे  फ्रांस्वा को इस्तीफा देना पड़ा था.

राष्ट्रपति इमैनुए मैक्रों ने नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कर दी. उसके बाद भी लोग सड़क पर उतरे हुए हैं. लोगों का आक्रोश बता रही है कि वे प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों से बहुत ज्यादा खफा हैं, अगर ये कटौती लागू हो जाएगी तो हफ्ते में जो 2 दिनों की सार्वजनिक छुट्टियां मिलती है, वो खत्म हो जाएगी. पेंशन फंड में कटौती होगी. शिक्षा और स्वास्थ्य के फंड में भी कटौती होगी। इसके अलावा बिजली, गैस और खाने-पीने के सामानों पर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. इस बात को लेकर लोगों में बहुत आक्रोश है. खासकर वामपंथी यूनियन ने इसे अमीरों को बचाने और गरीबों को मारने वाली योजना करार दिया और फिर इसका विरोध शुरू हुआ इसी विरोध का नतीजा है कि फ्रांस के प्रधानमंत्री रहे फ्रांस्वा को इस्तीफा देना पड़ा. राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कर दी. उसके बाद भी लोग सड़क पर उतरे हुए हैं लोगों का आक्रोश बता रहा है कि वे प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों से बहुत ज्यादा खफा हैं और उनका इस्तीफा मांग रहे हैं.

फ्रांस में जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद सवाल यही है कि क्या नेपाल की तरह वहां भी तख्तापलट की नौबत आ गई है? तो मित्रो, फिलहाल फ्रांस में किस तरह के जबरन सत्ता परिवर्तन या फिर सैन्य शासन की संभावना बहुत कम है, है क्योंकि वहां का संविधान राष्ट्रपति को पूर्ण कार्यकाल या सीधे चुनाव के अलावा आपातकालीन शक्तियां भी देता है. 2027 तक मैक्रों ही राष्ट्रपति बने रहेंगे लेकिन संवैधानिक संकट बहुत अधिक बढ़ रहा है. 2017 से राष्ट्रपति के पद पर आसीन इमैनुए मैक्रों की लोकप्रियता में 15 प्रतिशत तक की कमी आई है. 8 सितंबर को फ्रांस्वा बेयरू की सरकार इसलिए गिर गई क्योंकि वो विश्वासमत हासिल नहीं कर सके. मैक्रो समर्थक तमाम प्रधानमंत्री कुछ महीनों के अंतराल पर इस्तीफा दे रहे हैं. 

हालांकि स्वयं राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को तक 2027 से पहले तब तक हटाना संभव नहीं है, जब तक कि वो खुद इस्तीफा ना दे दें और फ्रांस में राष्ट्रपति ही कार्यकारी प्रमुख होता है. राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री ही मंत्रियों की टीम चलाता है. अगर संसद में राष्ट्रपति की पार्टी के पास बहुमत न हो और विपक्षी पार्टी बहुमत में हो, तो राष्ट्रपति को विपक्ष से ही प्रधानमंत्री बनाना पड़ता है. अब चूकि मैक्रो के पास पूर्ण बहुमत नहीं है. इसलिए उनके सामने चुनौतियां कई है और फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती इस आंदोलन को रोकना है, जो लगभग पूरे देश में फैला हुआ है. जो बजट कटौती के विरोध में सड़क पर उतरे हुए हैं और लगातार सड़क पर जमे हुए हैं.

हालंकि ये भी सच है कि फ्रांस में ऐसा आंदोलन पहली बार नहीं हुआ है. फ्रांस की जड़ में 1789 की वो क्रांति भी है, जिसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है. फरवरी क्रांति और मई क्रांति भी फ्रांस में ही हुई है मगर पिछले दो दशकों में फ्रांस में क्रांति की परिभाषा बदल गई है. फ्रांस में जो कभी लोकतंत्र, मजदूर ,छात्र के लिए आंदोलन होते थे, वो पिछले दो दशकों से नस्ल आधारित विद्रोह में बदल गया. 2005 में बैनलीयू दंगे हुए. दो लड़कों की मौत के बाद ये दंगा हुआ था, जो तीन हफ्तों तक चला था. मैक्रों के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद 2023 में बड़ा दंगा हुआ. दूसरे देश से आए 17 साल के युवक की पुलिस की गोली से मौत हुई, उसके बाद देशव्यापी हिंसा शुरू हुई थी. स्कूल-बस,पुलिस स्टेशन सबकुछ जला दिए गए थे सबकुछ तबाह कर दिया था अब फिर दो साल बाद वैसी ही तस्वीरें दिख रही है, जैसी 2023 में दिखी थी. तब भी प्रदर्शन में प्रवासी शामिल थे, और अब भी वहीं हैं.

मित्रो, पिछले दो दशकों में जितने आंदोलन हुए, उसका एक पैटर्न है. सड़क पर उतरने वाले ज्यादातर लोग प्रवासी पृष्ठभूमि के युवा हैं या फिर बैनलीयू निवासी हैं. मित्रो, बैनलियू एक फ्रेंच शब्द है, जिसका मतलब होता है शहर का बाहरी इलाका. बहुत बड़ी संख्या में उत्तरी अफ्रीका, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और सहारा-दक्षिणी अफ्रीका से आए प्रवासियों और उनके परिवार बैनलियू में रहते हैं. यही वे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और खुद को भेदभाव का शिकार मानते हैं. फ्रांस में बैनलियू की आबादी करीब एक करोड़ के आसापास है. अब जरा ये भी समझिए कि एक देश में इतनी बड़ी तादाद में प्रवासी कहां से आ गए. यूरोपीय संघ के बनने के बाद यूरोप के भीतर लोगों की आवाजाही आसान हो गई. 1990 के दशक में अल्जीरिया के गृहयुद्ध बाद वहां से लोग आए. सीरिया युद्ध, लीबिया संकट और अफ्रीकी देशों में संघर्षों के कारण शरणार्थी प्रवाह बढ़ा. कई प्रवासी भूमध्यसागर पार करके आए. पेरिस, मार्से, लियोन जैसे बड़े शहरों और बाहरी के हिस्सों में बस गए, फ्रांस में अब हर 10 में से 1 व्यक्ति प्रवासी है.

फ्रांस को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है. पिछले 20 सालों में फ्रांस समेत समूचे यूरोप में अपराध बढ़ा है. ऑनलाइन फ्रॉड में 55 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. इसके अलावा ड्रग्स से जुड़ी हत्याएं भी तेजी से बढ़ी हैं लेकिन जो घटनाएं सबसे ज्यादा बढ़ी हैं, वो हैं सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन और हिंसा जो एक बार फिर से फ्रांस की सड़कों पर हो रहा है. फ्रांस इसे विदेशी हस्तक्षेप बता रहा है. पेरिस पुलिस के चीफ ने ये दावा किया कि ये प्रदर्शन फ्रांस को अस्थिर करने की साजिश हो सकती है. मित्रो, ऐसी ही साजिश की आशंका नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी जताई थी. अब प्रश्न ये है कि अगर ये साजिश है तो फिर इसके पीछे कौन हो सकता है? इसका जवाब जानने के लिए 2 साल पीछे जाना होगा, जब 2023 में हिंसा हुई थी तब फ्रांस की खुफिया एजेंसियों ने 77 से ज्यादा रूसी नागरिकों को गिरफ्तार किया था. इस बार जब हिंसा हो रही है तो फ्रांस का दावा है कि रूस समर्थक Storm-1516 नाम के साइबर समूह ने Block Everything मुहिम को विस्तार दिया और इनसबके बीच अचानक ही फ्रांस में धार्मिक प्रतीकों से छेड़छाड़ की घटना भी हुईं.

10 सितंबर को यानी आज सड़क पर विद्रोह जैसे हालात हैं और 9 सितंबर को यानी कल पेरिस और आसपास के शहरों की 9 मस्जिदों के सामने आपत्तिजनक चीजें फेंकी गई. जिसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को भड़काना हो सकता है  फ्रांस में एक बड़ा वर्ग है जिसे रूस पर शक है. दावा किया जा रहा है कि फ्रांस में अस्थिरता लाने और नाटो से अलग करने के लिए रूस फ्रांस के खिलाफ ऐसी साजिशें रचता रहा है. हालांकि एक दूसरी सच्चाई ये भी है कि पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और फ्रांस के बीच भी दूरियां बढ़ी है. खासकर डोनाल्ड ट्रंप और इमैनुएल मैक्रों के बीच कई बार मतभेद सामने आए हैं.

अमेरिका और रूस के साथ जब फ्रांस के रिश्तों को कई एंगल से देखा जा रहा है तब पेरिस में विद्रोही सड़क पर हैं. गाड़ी और घरों में आग लगा रहे हैं नेपाल जैसी स्थिति बनती जा रही है तख्तापलट की आशंका आकार ले रही है. हालांकि इससे पहले भी राष्ट्रपति मैक्रों खुद कई बार कह चुके हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे. मगर विशेषज्ञ बताते हैं कि राष्ट्रहित में वो स्वेच्छा से पद छोड़ भी सकते हैं. अगर ये आंदोलन और ज्यादा बढ़ा तो क्या होगा ये कहना मुश्किल है क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को 8 सितंबर तक ये नहीं पता था कि उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ेगी मगर 9 सितंबर से वो इस्तीफा देकर कहां हैं अब ये किसी को नहीं पता है.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

DNA Analysis

Trending news

बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
Tejashwi Yadav
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
Jitan Ram Manjhi
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
weather update
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
Ramdas Athawale
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
;