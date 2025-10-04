Advertisement
727 दिनों से बेटे की फोटो लिए घूम रही मां, गाजा में किडनैप हुआ था बिपिन जोशी, ट्रंप के प्लान के बाद होगी रिहाई?

Israel Hamas conflict: इज़राइल-हमास युद्ध शांति की दिशा में, हमास ने ट्रंप की योजना के कुछ हिस्सों को स्वीकार किया. बंधकों की रिहाई की तैयारी शुरू, जबकि अन्य मुद्दों पर आगे बातचीत होगी. नेपाल की मां 727 दिन से बेटे की रिहाई के लिए गुहार लगा रही हैं.

  

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 04, 2025, 10:32 AM IST
Viral News: पिछले दो साल से चल रहा इज़राइल-हमास युद्ध अब खत्म होने की कगार पर है. हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा में युद्ध समाप्त करने की योजना को कुछ शर्तों के साथ मान लिया है, जिसमें सत्ता छोड़ना और सभी शेष बंधकों की रिहाई शामिल है, जबकि अन्य मुद्दों पर आगे विचार-विमर्श जारी रहेगा. इससे पहले ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया था कि रविवार शाम तक सहमति न हुई तो कड़ा एक्शन होगा. इसी बीच नेपाल की मां 727 दिनों से अपने बेटे बिपिन जोशी की तस्वीर थामे न्याय की तलाश में नेपाल, इज़राइल और अमेरिका तक यात्रा कर दुनिया से गुहार लगा रही कि “बिपिन को घर वापस लाओ.”

ये भी पढ़ें.. 'गाजा प्लान ठुकराया तो तबाही मचा देंगे...', हमास को वार्निंग के साथ इजरायल को भी दिया अल्टीमेटम, क्या खत्म हो गया युद्ध?

अंतरराष्ट्रीय मोड़ और ट्रंप का आदेश

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बड़ा मोड़ तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को इज़राइल को आदेश दिया कि वह गाजा पर बमबारी तुरंत रोक दे. यह कदम तब उठाया गया जब हमास ने घोषणा की कि वह शांति प्रस्ताव के कुछ हिस्सों को स्वीकार करने और 7 अक्टूबर के हमले में लिए गए सभी बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमास स्थायी शांति के लिए तैयार है और इज़राइल को तुरंत युद्धविराम करना चाहिए ताकि बंधकों को सुरक्षित और जल्दी निकाला जा सके.

ये भी पढ़ें..बंधकों की रिहाई पर राजी हुआ हमास... पीएम मोदी ने ट्रंप की तारीफ की, बोले- भारत समर्थन करता है

हमास की प्रतिक्रिया और रिहाई की तैयारी

हमास ने बयान जारी कर कहा कि वह सभी बंधकों, चाहे जिंदा हों या मृतक अवशेष, को रिहा करने के लिए तैयार है. हालांकि, उसने ट्रंप की शांति योजना की सभी शर्तों को स्वीकार नहीं किया और जटिल मुद्दों जैसे हथियार छोड़ने पर आगे बातचीत की बात कही. इस कदम ने संकेत दिया कि हमास आंशिक रूप से शांति प्रक्रिया में शामिल होने को तैयार है, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति अभी बाकी है. यह गाजा में हिंसा कम करने और वार्ता आगे बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

 

शांति प्रस्ताव और भविष्य की राह

ट्रंप की गाजा शांति योजना में तत्काल युद्धविराम, फिलिस्तीनी इलाकों से इज़राइली सेना की वापसी, बंधकों की रिहाई और नए फिलिस्तीनी शासन की ओर रोडमैप शामिल है. इस प्रस्ताव के तहत हमास को 7 अक्टूबर 2023 को पकड़े गए 48 बंधकों में से 20 जिंदा बंधकों को सुरक्षित रिहा करना होगा. यह पहल गाजा में लंबे समय से चली आ रही हिंसा को कम करने और मध्य पूर्व में स्थायी शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत मानी जा रही है.

;