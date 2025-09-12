DNA: सुलगती संसद, जलती इमारतें...नेपाल की नई पीएम कैसे संभालेंगी 'कांटों भरा ताज'? सुशीला कार्की के सामने ये हैं चुनौतियां

DNA Analysis: आज आपको ये भी समझना चाहिए कि नेपाल की प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की के सामने कौन कौन सी चुनौतियां होंगी. तो सुशील कार्की के सामने सबसे बड़ी चुनौती नेपाल में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाना है क्योंकि नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और चुनावी धांधली की समस्याएं काफी पुरानी हैं. जेन जी को उनसे उम्मीद है कि वो चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता तय करेंगी इसके लिए उनको एक मजबूत चुनाव आयोग, चुनाव पर्यवेक्षक और एक निष्पक्ष मीडिया की आवश्यकता होगी. इसके अलावा, नेपाल के विभिन्न जातीय और सांस्कृतिक समूहों के बीच भी सामंजस्य स्थापित करना होगा.

चुनाव से पहले उनको भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाकर नई सरकार के लिए एक नजीर भी पेश करनी है. नेपाल में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या रही है और इसके खिलाफ ही जेन जी ने इतना बड़ा आंदोलन ​किया जो ओली सरकार के तख्तापलट की वजह बना. सुशीला कार्की खुद भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती रही हैं वो ये भी मानती हैं कि सरकारी कर्मचारियों और नेताओं के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई और भ्रष्टाचार के मामलों की तुरंत सुनवाई जरूरी है. उनका मुख्य न्यायधीश के तौर पर पुराना अनुभव इसमें उनके काम आ सकता है.

जेन जी के आंदोलन के दौरान 51 लोगों की मौत हुई है. सुशीला कार्की ने शपथ से पहले ही शर्त रख दीं कि जेन जी आंदोलन के दौरान जो मौत हुईं जिससे आंदोलन हिंसक हुआ उसके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए अपने कार्यकाल में उन्हें इसे भी सुनिश्चित करना होगा नहीं तो Gen Z के सवालों का सामना करना उनके लिए मुश्किल होगा. सुशीला कार्की के सामने Gen Z से तालमेल बिठाने की भी चुनौती होगी. जेन जी का एक वर्ग चाहता था वो प्रधानमंत्री ना बनें उनकी उम्र को मुद्दा बनाया गया था लेकिन अब उनको Gen Z से तालमेल बनाकर काम करना होगा उन्हें अपनी बात रखने के लिए एक मंच देना और उनकी समस्याओं पर ध्यान देना, सुशीला के लिए एक अहम चुनौती हो सकती है. शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को इस पीढ़ी ने जिस तरह उठाया है.

उनको नए प्रशासन से ज्यादा उम्मीद होगी. नेपाल में बेरोजगारी की समस्या एक बड़ा मुद्दा रही है, और इसे हल करना एक बड़ी चुनौती है. यह खासकर युवाओं के लिए चिंता का विषय है लेकिन इस समय, सुशीला कार्की की मुख्य जिम्मेदारी चुनाव करवाना और नई सरकार का गठन करवाना है लेकिन अगर रोजगार सृजन के लिए वो कुछ बड़े और प्रभावी कदम उठा पाती हैं तो नेपाल के युवाओं के अंदर इसका सकारात्मक असर दिखाई देगा. सुशीला कार्की की ओर सिर्फ नेपाल के लोगों की निगाहें नहीं टिकीं. भारत भी चाहता है..पड़ोसी देश में शांति और स्थि​रता रहे आज आपको ये भी समझना होगा सुशीला कार्की का प्रधानमंत्री बनना भारत के लिहाज से कैसा है यानी भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा. सुशीला कार्की का भारत के साथ गहरा रिश्ता है.

जो उनके शिक्षा जीवन और न्यायिक कार्यकाल दोनों में साफ नजर आता है उन्होंने बीएचयू से राजनीतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री ली है. भारत में लंबा वक्त गुजारा है जहां पर उनके भारतीय मित्रों और शिक्षकों के साथ गहरे व्यक्तिगत संबंध भी बने. उनकी शिक्षा और भारत में बिताए गए समय ने भारत को लेकर उनके दृष्टिकोण को प्रभावित भी किया है. यही वजह है वो खुद को भारत का मित्र मानती हैं और उनका प्रधानमंत्री बनना इसीलिए भारत और नेपाल के संबंधों के लिए एक अच्छी खबर है.

सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने से भारत-नेपाल सीमा विवाद यानि लिपुलेख कालापानी, और लिम्पियाधुरा पर उनकी न्यायिक समझ के कारण भारत-नेपाल संबंधों में स्थिरता बनी रह सकती है हालांकि, यह मुद्दा अभी भी संवेदनशील है, लेकिन उनके संविधानिक दृष्टिकोण से यह उम्मीद की जा सकती है कि वे विवादों को न्यायिक तरीके से हल करने की कोशिश करेंगी, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में संतुलन और स्थिरता बनी रह सकती है. सुशीला कार्की ने भारत के प्रधानमंत्री और दूसरे नेताओं को लेकर सकारात्मक बातें की हैं. वो कहती हैं भारत के नेताओं के बारे में उनकी अच्छी धारणा है. यानि सुशीला कार्की खुलकर स्वीकार कर रही हैं..भारत को लेकर उनका रुख सकारात्मक है जो भारत-नेपाल के द्विपक्षीय संबंधों के लिए भी सकारात्मक हो सकता है.

सुशीला कार्की ने कहा कि भारत ने नेपाल की हमेशा मदद की है और भारतीयों की शुभकामनाओं से नेपाल को हमेशा लाभ हुआ है. इस तरह का आभार और सहयोग संकेत देता है कि वे भारत-नेपाल संबंधों में पारदर्शिता और समझ को बढ़ावा दे सकती हैं और वो नेपाल के विकास के लिए भारत के साथ समान रूप से काम करेंगी. आज आपको उस बीएचयू से भी सुशीला कार्की के नेपाल के प्रधानमंत्री बनने की खबर के बाद प्रतिक्रियाओं को सुनना चाहिए जो भारत और नेपाल की नई प्रधानमंत्री के रिश्तों की सबसे मजबूत डोर है. यानि सुशील कार्की के प्रधानमंत्री बनने से नेपाल के साथ साथ भारत में खुशी है लेकिन उनके सामने नेपाल के युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती भी होगी.