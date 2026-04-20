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अब महीने में दो बार मिलेगी सैलरी, कर्मचारियों की हो गई बल्ले-बल्ले, इस देश की सरकार का धांसू फैसला

भारत के पड़ोसी देश नेपाल की सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. नेपाल की नई बालेंद्र शाह सरकार के नए नियमों के अनुसार, अब सरकारी कर्मचारियों को महीने में दो बार वेतन मिलेगा. माना जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के प्रयास के लिए लिया गया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 20, 2026, 10:05 PM IST
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अब महीने में दो बार मिलेगी सैलरी, कर्मचारियों की हो गई बल्ले-बल्ले, इस देश की सरकार का धांसू फैसला

Nepal News: जरा सोचिए अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और आपको एक महीने में  दो बार तनख्वाह मिले. यह शायद किसी सपने जैसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होने जा रहा है. कुछ ऐसा ही फैसला भारत के एक पड़ोसी देश में हुआ है. इस देश में नई युवा सरकार आने के बाद कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं. इसी कड़ी में रविवार को सरकारी कर्मचारियों के वेतन के नियमों में भी बदलाव देखने को मिला. 

दरअसल, हम बात कर रहे हैं नेपाल की, जहां अब सरकारी कर्मचारियों को एक महीने में दो बार वेतन मिलने जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नेपाली सरकार के अधिकारियों की ओर से इस बात की पुष्टि की गई है. गत 17 अप्रैल को बालेंद्र शाह सरकार ने इस फैसले पर मुहर लगाई. 

सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा 

बालेंद्र शाह सरकार के फैसले के बाद से नेपाल के सिविल सेवकों, पुलिसकर्मियों और अन्य कर्मचारियों को हर 15 दिन के अंतर पर वेतन मिलेगा. नेपाली अधिकारियों ने बताया कि सरकार का यह फैसला अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के प्रयास के फलस्वरूप लिया गया है. सरकार का मानना है कि अगर महीने में दो बार तनख्वाह देने से लोग अधिक खर्च करेंगे, जिससे बाजार में अधिक पैसा आएगा. 

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FCGO ने इस फैसले पर क्या कहा? 

बालेंद्र शाह सरकार के फैसले पर नेपाली कर्मचारियों की वेतन नियंत्रित करने वाली संस्था ने कहा कि सरकार का यह फैसला लागू करने में किस प्रकार की कोई समस्या नहीं है. इससे सिविल सेवकों, पुलिस और अन्य सरकारी कर्मचारियों का वेतन किसी भी समय जारी कर सकते हैं. 

क्या है नेपाल में तनख्वाह देने का नियम? 

गौरतलब है कि नेपाल के संविधान के अनुसार, किसी भी सरकारी कर्मचारी को महीने के अंत में तनख्वाह देने का नियम है. इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि सरकार के फैसले को लेकर वह प्रतिबद्ध हैं और इसको जल्द से जल्द लागू किया जाना है. 

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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