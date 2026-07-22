/नेपाल के PM बालेन शाह का U-Turn, भारतीय राजदूत से मुलाकात को हुए तैयार; US को नहीं दिया था वक्त

Nepal News: नेपाल के पीएम बालेन शाह अपने उस नियम को तोड़ने जा रहे है, जिसके तहत वह किसी भी देश के राजदूत के साथ अकेले में बैठक करने से इनकार करते आए हैं. नेपाली पीएम बालेन शाह ने काठमांडू में तैनात विदेशी राजदूतों से अकेले में न मिलने वाले अपने ही फैसले को तोडेंगे. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस हफ्ते शाह भारत और चीन के राजदूतों से काठमांडू में मुलाकात करेंगे.
दरअसल, नेपाल का पीएम पद संभालने के बाद किसी भी देश के राजदूत से बालेन शाह पहली बार मिलेंगे. हालांकि, इस मुलाकात को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. बताया जा रहा है कि चीन और भारत के राजदूतों से बालेन शाह इसी हफ्ते मुलाकात करेंगे. गौर करने वाली बात है कि बालेन शाह ने अपना नियम सरकार के करीब 100 दिन पूरा होने के बाद बदला है.
काठमांडू पोस्ट के अनुसार, नेपाली विदेश विदेश मंत्रालय ने माना कि यह बैठक इसी हफ्ते हो सकती है. तय कार्यक्रम के अनुसार, शाह एक ही दिन भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव और चीनी राजदूत झांग माओमिंह से अलग-अलग मुलाकात करेंगे. नेपाली पीएम ने एक साथ दोनों देशों के राजदूतों से मुलाकात करने के फैसले से यह संदेश देने की कोशिश की है कि नेपाल के लिए नई दिल्ली और बीजिंग का समान महत्व है.
नेपाल में जेन-जी आंदोलन के बाद हुए चुनाव में बालेन शाह ने सरकार बनाई और मार्च के आखिरी में शाह ने शपथ लिया. पीएम शाह ने पुरानी परंपराओं को तोड़ा और विदेशी राजदूतों से व्यक्तिगत रूप से मिलने से इनकार किया. हालांकि, उन्होंने यह किस कारण इस बात की जानकारी किसी को नहीं मिली.
नेपाल के पीएम बालेन शाह ने 9 अप्रैल और 26 मई को काठमांडू में नियुक्त सभी देशों के राजदूतों के साथ एक संयुक्त बैठक की थी. नेपाल के राजनयिकों ने पीएम शाह के इस कदम की तारीफ की और दावा किया कि यह कूटनीति को अधिक पारदर्शी बनाता है.
गौरतलब है कि इससे पहले नेपाल के पीएम बालेन शाह ने काठमांडू के दौरे पर वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिकों से मिलने से इनकार कर दिया था. अमेरिका दूतावास की ओर से विदेश मंत्री समीर पॉल कपूर और राष्ट्रपकि डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत सर्जियो गोर से मुलाकात की मांग की गई थी. इन सभी को नेपाल के पीएम कार्यालय से मुलाकात के लिए समय देने से इनकार कर दिया गया था.
बता दें कि इससे पहले नेपाल में पुरानी परंपरा रही है कि नए चुने गए पीएम अपना पद संभालने के बाद विदेशी राजदूतों से उनके आधिकारिक आवास या फिर पीएमओ में व्यक्तिगत तौर पर मिलने जाते हैं. हालांकि, बालेन शाह ने इसको समय की बर्बादी करार दिया था और कहा कि इससे बेहतर है कि सभी के साथ एक संयुक्त बैठक होनी चाहिए.