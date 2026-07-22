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नेपाल के PM बालेन शाह का U-Turn, भारतीय राजदूत से मुलाकात को हुए तैयार; US को नहीं दिया था वक्त

नेपाल के पीएम अपने ही बनाए नियम को तोड़ने जा रहे हैं. वह इस हफ्ते शाह भारत और चीन के राजदूतों से काठमांडू में मुलाकात करेंगे. इससे पहले बालेन शाह ने किसी भी देश के राजदूत के साथ अकेले में बैठक नहीं की है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 22, 2026, 07:11 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:22 PM IST
नेपाल के PM बालेन शाह का U-Turn, भारतीय राजदूत से मुलाकात को हुए तैयार; US को नहीं दिया था वक्त

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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