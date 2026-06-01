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Hindi Newsदुनियाअपने ही बयान पर बुरे फंसे बालेन शाह, काठमांडू समेत नेपाल के कई शहरों में विरोध-प्रदर्शन; विपक्ष ने मांगा इस्तीफा

अपने ही बयान पर बुरे फंसे बालेन शाह, काठमांडू समेत नेपाल के कई शहरों में विरोध-प्रदर्शन; विपक्ष ने मांगा इस्तीफा

नेपाल के पीएम बालेन शाह अपने ही बयान को लेकर फंसते जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि नेपाल ने भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया है. प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि उन्होंने (पीएम) लंबे समय से चले आ रहे क्षेत्रीय विवादों पर नेपाल की स्थिति को कमजोर किया है और भारत की कूटनीतिक बढ़त बढ़ा दी है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jun 01, 2026, 11:03 PM IST
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अपने ही बयान पर बुरे फंसे बालेन शाह, काठमांडू समेत नेपाल के कई शहरों में विरोध-प्रदर्शन; विपक्ष ने मांगा इस्तीफा

नेपाल के पीएम ने हाल में ही प्रतिनिधि सभा में ऐसा कुछ कह दिय, जिसके बाद हंगामा मच गया है. कथित तौर पर नेपाली प्रधानमंत्री बालेन शाह ने कहा कि नेपाल ने भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया है.  इस बयान के बाद नेपाली पीएम अपने ही देश में बुरी तरीके से घिरते नजर आ रहे हैं. विपक्ष ने उन्हें निशाने पर लिया है, तो अब काठमांडू की सड़कों पर भी बालेन शाह के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए. 

दरअसल, नेपाली पीएम के इस बयान के बाद संसद के भीतर तीखी बहस हुई. आलोचकों का आरोप है कि उन्होंने लंबे समय से चले आ रहे क्षेत्रीय विवादों पर नेपाल की स्थिति को कमजोर किया है और भारत की कूटनीतिक बढ़त बढ़ा दी है. हैरान करने वाली बात है कि यह विवाद संसद से निकल कर अब सड़क तक पहुंच गया है. काठमांडू के मैतीघर में प्रदर्शनों की खबरें आ रही हैं. कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने बालेन शाह के खिलाफ नारे लगाए. 

लोगों ने नेपाली पीएम पर लगाए कई आरोप 

द काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने बाले शाह पर राष्ट्र-विरोध बयान देने का आरोप लगाया है. प्रदर्शनकारी कर रहे लोगों का कहना है कि सभी को नेपाल की संप्रभुता की रक्षा करना चाहिए. प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि पीएम को माफी मांगनी चाहिए. वहीं, कुछ प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बालेन शाह को इस्तीफा देना चाहिए. 

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शाह के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नेपाली कांग्रेस से जुड़े तरुण दल ने मैतिघर मंडला में एक शांतिपूर्ण विरोध मार्च आयोजित किया.  इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम बालेन शाह की टिप्पणी गैर-जिम्मेदाराना है और उसकी निंदा होनी चाहिए. काठमांडू के साथ नेपाल के अलग-अलग शहरों में भी बालेन शाह के खिलाफ अलग-अलग संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया.  

जानिए बालेन शाह ने क्या कहा? 

गौरतलब है कि बालेन शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि पीएम बनने के बाद मुझे पता चला कि सिर्फ भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर कब्जा जमा रखा है. बालेन शाह के इसी बयान के बाद नेपाल में भारी विवाद शुरू हो गया है. 

यह भी पढ़ें: 'नेपाल ने किया है भारत की जमीन पर अतिक्रमण...', सबके सामने बालेन शाह ने कबूला, क्या हैं इस बयान के मायने?

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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