ओली के इस्तीफे के बाद बालेन शाह की एंट्री, कौन है यह रैपर जिसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं नेपाली Gen Z?

Balendra shah Nepal PM: नेपाल में राजनीतिक हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वहीं प्रदर्शनकारी अब नए नेता की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि बलेन शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए. बलेन शाह नेपाल के काठमांडू के मेयर और एक स्वतंत्र राजनीतिक नेता हैं. वे सिर्फ राजनीति ही नहीं करते, बल्कि रैपर, संगीतकार, कवि और इंजीनियर भी हैं. उनके काम और लोकप्रियता के कारण प्रदर्शनकारी उन्हें नया नेतृत्व देने की मांग कर रहे हैं. इस बीच नेपाल की सड़कों पर हिंसा और तोड़फोड़ जारी है.

ओली का इस्तीफा और प्रदर्शन

नेपाल में प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारी उग्र हो गए. राष्ट्रपति भवन और ओली के आवास के आसपास आगजनी और तोड़फोड़ की गई. पुलिस और सेना प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के कोशिस में लगे हुए हैं. कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने सैनिकों पर पथराव भी किया. सोमवार और मंगलवार तक सरकार ने साफ कहा था कि ओली इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन लगातार प्रदर्शन और दबाव के बाद उन्होंने कदम पीछे लेना पड़ा. अब पूरा देश बलेन शाह के संभावित नेतृत्व की ओर नजरें गड़ाए हुए है.

Add Zee News as a Preferred Source

बलेन शाह कौन हैं

बलेन शाह का जन्म 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू में हुआ था. वे एक मैथिल-मधेशी परिवार से हैं और नेपाल में हिप-हॉप और रैप संगीत के जानकार भी हैं. उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की है. साल 2022 में उन्होंने काठमांडू मेयर के चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की. वे आधुनिक शहर प्रबंधन, कचरा प्रबंधन और अवैध निर्माण हटाने जैसी पहलों के लिए जाने जाते हैं. उनके काम ने उन्हें जनता में लोकप्रिय और विश्वासयोग्य नेता बना दिया है.

राजनीतिक और प्रशासनिक पहलें

मेयर के रूप में बलेन शाह ने काठमांडू में पारदर्शी प्रशासन और आधुनिक सुविधाओं को बढ़ावा दिया. उन्होंने नगर परिषद की बैठकों को लाइव टेलीकास्ट कराया, कचरा प्रबंधन को प्रभावी बनाया और अवैध निर्माण हटाने के लिए सख्त कदम उठाए. उनकी नीतियों से कई विवाद भी हुए, जैसे नदी किनारे अवैध कब्जों को हटाना और संघीय सरकार से टकराव. इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही. इसी कारण अब प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि बलेन शाह अंतरिम प्रधानमंत्री बनें और देश में स्थिरता लाएं.