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Hindi Newsदुनियाभारत-चीन कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना पर आपत्ति जता रहा है नेपाल, वजह जानकर रह जाएंगे शॉक्ड, भारत ने दिया जवाब

भारत-चीन कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना पर आपत्ति जता रहा है नेपाल, वजह जानकर रह जाएंगे शॉक्ड, भारत ने दिया जवाब

Mea Reply to Nepal: नेपाल के विदेश मंत्रालय द्वारा वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के संदर्भ में सीमा संबंधी दावों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'इस संबंध में भारत का रुख सुसंगत और स्पष्ट रहा है. लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक प्रमुख मार्ग रहा है और इस मार्ग से यात्रा दशकों से जारी है. यह नई बात नहीं है.'

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 03, 2026, 11:53 PM IST
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(कैलाश पर्वत जहां विराजते हैं भगवान शिव फोटो क्रेडिट- IANS)
(कैलाश पर्वत जहां विराजते हैं भगवान शिव फोटो क्रेडिट- IANS)

Kailash Mansarovar Yatra: नेपाल के विदेश मंत्रालय ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा कराने की भारत और चीन की योजनाओं पर औपचारिक रूप से आपत्ति जताई है. नेपाल का कहना है कि यह ऊंचाई वाला हिमालयी दर्रा नेपाली भूमि पर स्थित है और काठमांडू की सहमति के बिना किसी भी पड़ोसी देश को इसका उपयोग करने का अधिकार नहीं है, रविवार को काठमांडू में जारी यह बयान दक्षिण एशिया के सबसे जटिल और भावनात्मक रूप से संवेदनशील क्षेत्रीय विवादों में एक नया अध्याय जोड़ दिया है.

बयान की वजह

भारतीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा को बीजिंग के समन्वय से जून से अगस्त के बीच आयोजित कराने का ऐलान किया था. जिसके तहत 2026 में कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से अगस्त तक आयोजित की जाएगी. दस जत्थे उत्तराखंड से होते हुए लिपुलेख दर्रे को पार करेंगे. हर  जत्‍थे में 50 यात्री होंगे. दस अन्‍य जत्थे सिक्किम से होकर नाथू ला दर्रे को पार करेंगे. विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा के आवेदन केएमवाई डॉट जीओवी डॉट आईएन (kmy.gov.in) वेबसाइट पर स्वीकार किए जा रहे हैं. विदेश मंत्रालय यह यात्रा चीन की सरकार के समन्वय से आयोजित करता है. पंजीकरण 19 मई तक किए जा सकते हैं.

नेपाल का कहना है कि उसे इस बारे में न तो जानकारी दी गई और न ही उससे परामर्श किया गया. नेपाली विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल सरकार ने भारत और चीन दोनों के सामने राजनयिक माध्यमों से दोहराया है कि 'लिपुलेख' नेपाल का अभिन्न हिस्सा है. दोनों देशों से वहां किसी भी तरह की गतिविधि, चाहे सड़क निर्माण हो या धार्मिक यात्रा न कराने को कहा है. बयान में चीन को 'मित्र देश' बताते हुए उसे आधिकारिक रूप से सूचित किया गया है कि लिपुलेख नेपाल का हिस्सा है.

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1816 की संधि और पुराना विवाद

लिपुलेख पर नेपाल के इस रुख को जानने के लिए करीब दो साल पीछे, यानी रिकैप (इतिहास) में जाना होगा. दरअसल साल 1816 में सुगौली की संधि ने एंग्लो-नेपाल युद्ध का अंत करके क्षेत्र का नक्शा बदल दिया था. इस संधि के तहत काली (महाकाली) नदी, नेपाल की पश्चिमी सीमा तय की गई. नेपाल 1990 के दशक से ये रुख अपनाए हुए है कि काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा में है और उसके पूर्व की पूरी जमीन, जिसमें कालापानी और लिपुलेख शामिल हैं वो नेपाल की है. पश्चिमी हिमालय के तीनों इलाके नेपाल, भारत और तिब्बत के त्रिकोण पर स्थित रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इलाके हैं.

भारत का तर्क है कि नदी का वास्तविक स्रोत पूर्व में लिपुखोला के पास है, जिससे कालापानी और लिपुलेख नेपाल के क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं. 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद भारतीय सेना ने कालापानी घाटी में चौकियां स्थापित कीं, जो आज तक बनी हुई हैं. वहीं समय के साथ यह क्षेत्र विवादों से इतर प्रशासनिक रूप से भारत के नियंत्रण में आ गया. जबकि नेपाल लंबे समय तक चुप रहा. 1990 के दशक के आखिरी सालों तक वो इस पर कभी मुखर नहीं हुआ,

2020 में बढ़ा विवाद

छुटपुट बयानों के साथ यह विवाद चिंगारी बनकर सालों तक खिंचा, लेकिन मई 2020 में अचानक इसने शोलों का तेज रूप ले लिया. इसकी वजह भारत के सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन था, जो उत्तराखंड के धारचूला से लिपुलेख दर्रे तक जाती है. भारत ने इसे एक बड़ी आधारभूत उपलब्धि बताया, जिससे कैलाश मानसरोवर यात्रा आसान होगी और चीन सीमा तक रणनीतिक पहुंच मजबूत होगी. लेकिन नेपाल ने इसे सहज भाव से नहीं लिया.

तत्कालीन वामपंथी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने कड़ा विरोध जताया. नेपाल ने औपचारिक राजनयिक विरोध दर्ज कराया. उस समय भारतीय राजदूत तलब किया और कुछ ही दिन में नया नक्शा जारी करके लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को अपने क्षेत्र में दिखा दिया. जून 2020 में नेपाली संसद ने सर्वसम्मति से इस नक्शे को मंजूरी दी, जिससे ये एक बड़ा मुद्दा बन गया.

ओली 11 अक्टूबर, 2015 से तीन अगस्त, 2016 तथा पांच फरवरी, 2018 से 13 जुलाई, 2021 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे थे. हालांकि 13 मई, 2021 से 13 जुलाई, 2021 तक उनका प्रधानमंत्री बना रहना विवादित रहा था. उनका रुख भारत विरोधी रहा है. नेपाल में जेन ज़ी क्रांति के बाद नई सरकार आई है, उसका रुख भी फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा है.

नेपाल की 'नक्शा'बाजी को भारत ने एकतरफा कदम बताते हुए खारिज करते हए कहा था कि उसकी गतिविधियां उसके अपने क्षेत्र में हो रही हैं. इससे दोनों देशों के बीच संबंधों में काफी तनाव आ गया था. 

नेपाल भारत का करीबी पड़ोसी है. चीन उसे अपने फायदे के लिए उकसाता आया है. फिलहाल भारत की कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर उसने सिर्फ यात्रा न करवाने को कहा है, उसने ये नहीं कहा कि जैसे चीन, भारत के तीर्थयात्रियों से फीस लेता है, वैसे ही कोई शुल्क उसे भी चाहिए. नेपाल 2008 से पहले दुनिया का एकलौता हिंदू राष्ट्र था, बाद में ऐसी परिष्थितियां बनी कि हिंदू देश का टैग हट गया. अब कैलाश मानसरोवर यात्रा पर उसके रुख पर भारत सरकार ने जवाब दे दिया है.

भारत का जवाब

नेपाल के विदेश मंत्रालय द्वारा वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के संदर्भ में सीमा संबंधी दावों के बारे में मीडिया के प्रश्नों के जवाब में, आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'इस संबंध में भारत का रुख सुसंगत और स्पष्ट रहा है. लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक प्रमुख मार्ग रहा है और इस मार्ग से यात्रा दशकों से जारी है. यह कोई नई बात नहीं है. क्षेत्रीय दावों के संबंध में, भारत ने लगातार यह कहा है कि ऐसे दावे न तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित हैं. क्षेत्रीय दावों का एकतरफा कृत्रिम विस्तार अस्वीकार्य है. भारत द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों पर नेपाल के साथ रचनात्मक बातचीत के लिए तत्पर है, जिसमें संवाद और कूटनीति के माध्यम से सहमत लंबित सीमा मुद्दों का समाधान भी शामिल है.'

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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