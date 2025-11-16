Advertisement
नेपाल का ऐतिहासिक फैसला, भारत में आतंक फैलाने वाले संगठनों की संपत्ति होगी फ्रीज

Nepal orders insurance companies: नेपाल की बीमा कंपनियों को यूएनएससी की तरफ से बताए गए आतंकवादी संगठनों और व्यक्तियों के नाम की संपत्तियों को तत्काल फ्रीज करके और उन्हें किसी भी प्रकार का बीमा देने से रोकने का आदेश दिया है.  यूएनएससी की तरफ से जारी सूची में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हरकत-उल-जिहाद इस्लामी जैसे संगठनों के नाम शामिल किए गए हैं. इन पर भारत में आतंकवादी हमले करने के आरोप हैं.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Nov 16, 2025, 10:44 PM IST
नेपाल का ऐतिहासिक फैसला, भारत में आतंक फैलाने वाले संगठनों की संपत्ति होगी फ्रीज

Today latest hindi news: नेपाल के बीमा नियामक की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें उन्होंने बीमा कंपनियों को कड़े निर्देश दिए हैं. दरअसल, बीमा कंपनियों को आतंकवाद संगठनों और उनसे जुड़े लोगों की संपत्तियों को फ्रीज करने के आदेश दिए हैं. इतना ही बीमा नियामक की तरफ से आतंकवादी संगठनों और उनसे जुड़े लोगों को बीमा सेवाएं देने से मना किया है. बीमा नियामक की तरफ से यह कदम नेपाल को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लिस्ट से बाहर निकालने के लिए किया गया है.

एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट

फरवरी 2024 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नेपाल का नाम शामिल किया गया था. क्योंकि, नेपाल आतंकवादी संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ लक्षित वित्तीय प्रतिबंध लागू करने में कमजोर पाया गया था. हाल ही में अक्टूबर के दौरान सूची में नेपाल के नाम की अवधि बढ़ा दी गई. दरअसल, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में वो देश शामिल होते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद वित्तपोषण और हथियारों के प्रसार को रोकने से जुड़े ढांचागत सुधारों पर एफएटीएफ के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं. हालांकि, इन देशों के लिए एफएटीएफ अतिरिक्त सतर्कता लागू करने का निर्देश नहीं देता है.

बीमा कंपनियों को आदेश

नेपाल की तरफ से बीमा नियामक इंश्योरेंस ने हाल ही में बीमा कंपनियों के लिए 2025 का लक्षित वित्तीय प्रतिबंध जारी किया था. जिसमें नेपाल की बीमा कंपनियों को यूएनएससी की तरफ से बताए गए आतंकवादी संगठनों और व्यक्तियों के नाम की संपत्तियों को तत्काल फ्रीज करके और उन्हें किसी भी प्रकार का बीमा देने से रोकने का आदेश दिया है. यूएनएससी की तरफ से जारी सूची में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हरकत-उल-जिहाद इस्लामी जैसे संगठनों के नाम शामिल किए गए हैं. इन पर भारत में आतंकवादी हमले करने के आरोप हैं. बीमा नियामक का मानना है कि इन प्रतिबंधों के जरिए सुनिश्चित किया जाएगा की नामित व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने, आतंकवाद को समर्थन देने या हथियारों के प्रसार के लिए वित्तीय सहायता जुटाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे.

