एशिया में इस देश के लोग हैं सबसे कम बुद्धिमान, एकदम लो है IQ; जानें कितने नंबर पर है भारत

Country With Lowest IQ: किसी भी व्यक्ति की इंटेलिजेंस समझने के लिए उसका IQ टेस्ट किया जाता है. IQ (Intelligence Quotient) एक स्टैंडर्ड स्कोर होता है, जो किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता, तर्कशक्ति, और समस्याओं को हल करने की योग्यता का आकलन करता है. इससे यह पहचाना जाता है कि कोई व्यक्ति अपनी उम्र के बाकी लोगों के मुकाबले मेंटली कितना आगे या पीछे है. चलिए जानते हैं कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे एशियाई देशों में किसका IQ सबसे कम है.

सबसे कम IQ वाले देश

'IQ इंटरनेशनल टेस्ट' के मुताबिक, साल 2025 तक सबसे कम औसत IQ स्कोर वाले 10 देशों में साउथ सूडान, सेरा लिओन, गांबिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कैमरून, घाना, साओ टोमे और प्रिंसिपे, मलावी, लाइबेरिया और गिनी है. इन सभी देशों के लोगों का IQ 60-67 के बीच है. बता दें कि 70 से कम IQ को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का इंडिकेटर माना जाता है, जबकि 130 से ज्यादा IQ को प्रतिभावान यानी टैलेंटेड माना जाता है.

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एशिया में सबसे कम IQ

एशिया की बात करें तो 'वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू' के मुताबिक एशिया में सबसे कम IQ वाले देश शिक्षा की कमी और गरीबी का सामना कर रहे हैं. इसमें नेपाल का नंबर सबसे पहले है. नेपाल का IQ 43-51 के बीच है. इसके बाद बांग्लादेश का नंबर आता है, जिसका IQ स्कोर 70-80 के बीच है. पाकिस्तान का स्कोर भी इसी के बराबर है. वहीं म्यांमार के लोगों का IQ 70-75 के बीच आंका जाता है. भारत की बात करें तो यहां के लोगों का IQ 80-100 के बीच है.

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क्या कहता है पैमाना?

बता दें कि कम IQ स्कोर किसी देश में गरीबी, खराब पोषण, क्वालिटी एजुकेशन और शिक्षा तक पहुंची की कमी को दर्शाता है. हालांकि, हमने जो IQ के इस औसत पैमाने की रिपोर्ट पेश की है वह पूरी तरह सटीक नहीं माना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिमी देशों के लिए बना गए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज की लैंग्वेज और कल्चर के अनुकूल नहीं होते हैं. ऐसे में उनकी ओर से पेश किए गए स्कोर की सटीकता का कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है.