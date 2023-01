Nepal Plane Crash: विमान में खराबी या मानवीय भूल? क्या है हादसे का करण?

Nepal Plane Crash: नेपाल में रविवार सुबह हुए विमान हादसे के लिए मानवीय भूल, विमान प्रणाली में खराबी या पायलट की थकान जिम्मेदार हो सकती है. विमान हादसों की जांच करने वाले एक विशेषज्ञ ने यह बात कही है. उन्होंने यह भी कहा कि हादसे की असल वजह घटना की विस्तृत जांच के बाद ही सामने आ सकेगी.

यति एअरलाइन का एक विमान रविवार सुबह मध्य नेपाल के पोखरा शहर में हाल ही में शुरू हुए हवाई अड्डे पर उतरने के दौरान नदी घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. काठमांडू से पोखरा जा रहे इस विमान में पांच भारतीयों सहित कुल 72 लोग सवार थे, जिनमें से कम से कम 68 लोगों की मौत हो गई.

विमान हादसों की जांच करने वाले एक विशेषज्ञ ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हादसे के कथित वीडियो में विमान के दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी घाटी में गिरने से पहले इसके अगले हिस्से को ऊपर की तरफ उठते और फिर पंखों को बाईं तरफ झुकते देखा जा सकता है.

Nepal Aircraft crash | We heard a loud sound and came rushing to the spot (where the plane crash happened). There we could spot a few injured people and dead bodies in the debris, an eye-witness Deepak Sahi recalls the horrific plane crash in Pokhara that left 68 people dead pic.twitter.com/9jgffTXA8U

