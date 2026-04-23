DNA: जेन जी ने जिस सरकार को खदेड़ा उसी के नियमों को नेपाल में क्यों लागू कर रहे बालेन शाह?

Nepal Politics: नेपाल की सरकार भारतीय बॉर्डर पर सामान का मूल्य देखकर टैक्स वसूली कर रही है. छोटी-छोटी रोजमर्रा की चीजों पर भंसार टैक्स यानि सीमा शुल्क लिया जा रहा है. यहां तक कि 100 रुपये की चीनी-तेल, दूध, मिठाई, केला, सब्जी जैसी आम जरूरत वाली चीजों पर भी कस्टम ड्यूटी वसूली जा रही है. इससे भारतीय सीमा से सटे नेपाल के इलाकों में बहुत नाराजगी है. खासकर जिस मधेशी इलाके के लोगों का भारत के साथ रोटी-बेटी का संबंध है. नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह खुद जिस मधेश के रहने वाले हैं. जिस मधेश के इलाके में 32 में से 30 सीटें बालेन शाह की पार्टी को मिली थी. वहां के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. बालेन शाह की नीति, नीयत और निष्ठा. तीनों पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि वहां के लोग जन्म से लेकर मृत्यु के जो भी रीति-रिवाज होते हैं उनके लिए जरूरी सारा सामान भारत से ही लाते हैं और अब उसपर उन्हें टैक्स देना पड़ रहा है.

बालेन से परेशान नेपाल?

प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद पिछले 27 दिनों में बालेन शाह ने ऐसे फैसले लिए हैं, जिससे नेपाल के लाखों लोग परेशान हैं. विशेषकर भारतीय सीमा से 10-15 किलोमीटर के अंदर रहने वाले 70 से 80 लाख लोग जो खुली सीमा का लाभ उठाकर भारत से सस्ते में दैनिक इस्तेमाल का सामान लेकर जाते हैं. इनकी परेशानी के दो कारण हैं. पहला कारण ये है कि अब जो भी व्यक्ति भारत से नेपाली 100 रूपये से ज्यादा का सामान लेकर जाएगा उसे उसपर कस्टम ड्यूटी देना होगा. दूसरा भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों के प्रवेश पर भी कड़े नियम और शुल्क लागू किए गए हैं. लोगों को सबसे अधिक परेशानी सौ रूपये से ज्यादा के सामानों पर कस्टम ड्यूटी को लेकर है, क्योंकि बॉर्डर के इलाके के लोग छोटे-छोटे सामान भारतीय बाजार से खरीदकर ले जाते हैं. उन्हें ये सामान नेपाल के मुकाबले 20 से 40 प्रतिशत तक सस्ता मिल जाता है. दूसरी बड़ी बात ये है कि बॉर्डर इलाके में रिश्तेदारी भी है. इसलिए भी लोग आते-जाते हैं, लेकिन अब वे लोग भारत से अगर सौ रूपये नेपाली यानी भारतीय 63 रूपये का सामान लेकर जाएंगे तो उन्हें उसपर टैक्स देना पड़ेगा. छोटे-छोटे सामानों पर 5 से 30 प्रतिशत तक कस्टम ड्यूटी देनी होगी.

टैक्स वसूल रहा नेपाल

100 रुपये से ज्यादा के सामान पर टैक्स वसूलने वाला नियम नेपाल के कस्टम एक्ट में 2007 से ही है. 2023 में पहली बार केपी शर्मा ओली ने इसे सख्ती से लागू कराने का फरमान जारी किया था, लेकिन उस समय इसका इतना ज्यादा विरोध हुआ कि कुछ ही हफ्तों में सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा. कागजों में नियम होने के बावजूद बॉर्डर पर ये प्रभावी नहीं हुआ क्योंकि नेपाली 100 रूपये यानी भारतीय 63 रुपये की सीमा इतनी कम है कि इसे लागू करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है. दूसरा भारतीय नंबर की गाड़ियों पर टैक्स वसूली का प्रावधान भी सख्त है. पहले एक दिन के अंदर गाड़ी लेकर आने-जाने पर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब उसपर भी टैक्स लगा दिया गया. रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से करीब एक लाख लोग हर रोज नेपाल आते-जाते हैं, जिसमें 50 हजार नेपाली और उतने ही भारतीय हैं. बिहार बॉर्डर से अलग लोग आते-जाते हैं. यहां फिर से बताना चाहेंगे कि दोनों देशों के लोगों में रिश्तेदारी है तो आना-जाना स्वभाविक है. लोग इलाज के लिए आते-जाते हैं. जाते समय दवाई लेकर जाते हैं जो कई सौ या हजार रुपये की होती है. इसलिए इस नियम का विरोध करने वाले लोग कह रहे हैं कि बॉर्डर के आसपास 30 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इस नियम से छूट मिलनी चाहिए. अगर छूट नहीं मिली, तो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.

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बालेन का भारत से नाता

बालेन शाह करीब 2 साल तक भारत में रहे हैं. उन्होंने बेंगलुरु से एमटेक की पढ़ाई की है. शाह पुरानी सरकार से नाराजगी के कारण सत्ता में आए, लेकिन पुरानी सरकारों की नीति को ही लागू कर दिया. यही कारण है कि बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है. विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लोग बॉर्डर पार कर मजदूरी करते हैं, जो सस्ती दाल, चावल, सब्जी और मसाले भारतीय बाजार से खरीदकर ले जाते हैं उनके लिए यह बड़ा झटका है. चुनाव के समय बालेन शाह ने कहा था कि गांव के गरीबों को पक्का मकान दिया जाएगा और शहर में रहने वाले गरीबों के लिए अपार्टमेंट बनाकर उन्हें वहां शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन अब, जब वे सत्ता में हैं, तो उनकी नीतियां गरीबों की सस्ती रोटी पर ही असर डालती नजर आ रही हैं. नेपाल सरकार की सख्ती से वहां के आमलोगों का बजट तो बिगड़ा ही है. भारतीय बाजारों पर भी असर पड़ रहा है. बिहार और उत्तर प्रदेश के रक्सौल, जोगबनी, सुनौली और नौतनवा जैसे सीमावर्ती शहरों के बाजार में सन्नाटा छा गया है. वहां 70 से 80 प्रतिशत तक नेपाली ग्राहक ही होते हैं. जब से ये नियम सख्त हुए तब से बिक्री लगभग आधी हो गई है. कारोबारियों का कहना है कि कोई ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे दोनों देशों के व्यापारियों और लोगों को इसका लाभ हो.

भारत आ रहे बालेन

पुष्प कमल दहल प्रचंड और केपी ओली की नीति के विपरित दशकों पुरानी परंपरा को निभाते हुए बालेन शाह अपने पहले विदेशी दौरे पर भारत ही आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले टैक्स वसूली वाला फरमान जारी किया है. दबी हुई फाइलों को झाड़ पोंछकर बाहर निकालना और नियम को सख्ती से लागू करने के पीछे बालेन शाह के समर्थक दो तर्क दे रहे हैं. पहला ये कि नेपाल फर्स्ट की नीति को आगे बढ़ाते हुए देश के राजस्व को बढ़ाना और दूसरा बॉर्डर पर तस्करी को रोकना, लेकिन इसके पीछे का सच कुछ और है. पिछले कुछ सालों में नेपाल में भारत विरोधी भावनाएं संगठित तौर पर बढ़ाई गई है. विशेषकर केपी ओली के प्रधानमंत्री रहते हुए काठमांडू में चीन का वर्चस्व बढ़ा और भारत के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हुई. भारत के कुछ हिस्सों को ग्रेटर नेपाल का हिस्सा बताकर भारत विरोधी राष्ट्रवाद को हवा देने की कोशिश की गई. काठमांडू का मेयर रहते हुए बालेन शाह ने भी अपने कार्यालय में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगवाया था. अब जब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं तो सीधे तौर पर ग्रेटर नेपाल की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन अपने उन समर्थकों को भी वो नाराज नहीं करना चाहते जो भारत विरोधी मानसिकता से संक्रमित हैं. यही कारण है कि वो चीन और भारत से समान दूरी की बात करते हैं. ये जानते हुए भी कि नेपाल का सौ फीसदी तेल भारत से जाता है. ईरान संकट के दौरान भी भारत ने नेपाल में तेल सप्लाई नहीं रोकी. भारत हर साल नेपाल को 8 सौ करोड़ रूपये से ज्यादा का अनुदान देता है. नेपाल अपना 63 फीसदी आयात भारत से करता है.

बाजार प्रभावित कर रहा नेपाल का नियम

नेपाल फर्स्ट की आड़ में बालेन शाह ऐसे नियम को लागू कर रहे हैं, जिससे भारतीय बाजार प्रभावित हो रहा है और नेपाल के वो आम नागरिक भी प्रभावित हो रहे हैं जिनका संबंध भारत से है.उनकी ये रणनीति भले ही घरेलू राष्ट्रवाद, राजस्व बढ़ाने और स्वतंत्रता दिखाने की हो. लेकिन ये नीति बॉर्डर के आसपास रहने वाले नेपाल के गरीब लोगों की जिंदगी को महंगा कर रही है. नेपाल के उन लोगों की परेशानी बढ़ा रही है जो भारत में रहते हैं और छुट्टी में यहां से घर जाते वक्त घरेलू इस्तेमाल का सामान लेकर जाते हैं. बालेन शाह क्रांति से निकले प्रधानमंत्री हैं. अनुभव कम है लेकिन उनसे नेपाल के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं. स्वतंत्र राष्ट्र के लिए राष्ट्रवाद की बात करना अच्छी बात है. अपने देश को प्राथमिकता देनी भी चाहिए. लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि भारत-नेपाल के रिश्ते सिर्फ कूटनीति से नहीं, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से बनते हैं और वही आज प्रभावित हो रहे हैं.