मालदीव के बाद नेपाल ने भी दिखाए तेवर! US दूत से नहीं मिले बालेन शाह, इनकार के बाद लौटे भारत

USA: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने अमेरिकी दूत सर्गियो गोर से मुलाकात से इनकार कर दिया, जिसे घरेलू प्राथमिकताओं, सख्त प्रोटोकॉल और संतुलित विदेश नीति से जोड़ा जा रहा है. इससे पहले मालदीव में भी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने मुलाकात नहीं की थी, जिससे क्षेत्रीय कूटनीति में बदलाव के संकेत मिले हैं.
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Sergio Gor Visit Nepal: दक्षिण एशिया की बिसात पर अमेरिका के लिए एक असहज करने वाली स्थिति पैदा हो गई है. अमेरिकी विशेष दूत सर्गियो गोर के हालिया दौरों ने क्षेत्रीय कूटनीति में नए संकेतों को जन्म दिया है. मालदीव में राष्ट्रपति की ना के बाद अब नेपाल में भी उन्हें वह तवज्जो नहीं मिली, जिसकी उम्मीद की जा रही थी. ताजा जानकारी के अनुसार, काठमांडू पहुंचे सर्गियो गोर ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से मुलाकात का वक्त मांगा था, जिसे पीएम कार्यालय ने सीधे तौर पर ठुकरा दिया. इस बीच बता दें कि सर्गियो गोर भारत में अमेरिका के राजदूत है.
नेपाल के इस फैसले के पीछे कई अहम वजहें बताई जा रही हैं:
1. घरेलू प्राथमिकताएं:
सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री इस समय आंतरिक प्रशासन और नीतिगत सुधारों पर फोकस कर रहे हैं.
2. नया कूटनीतिक प्रोटोकॉल:
विशेषज्ञों के मुताबिक, बालेन शाह एक नई परंपरा स्थापित करना चाहते हैं, जिसके तहत प्रधानमंत्री केवल उच्च स्तर जैसे राष्ट्राध्यक्ष या विदेश मंत्री से ही मुलाकात करेंगे.
3. भू-राजनीतिक संतुलन:
नेपाल भारत, अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाए रखना चाहता है और किसी भी गुटबाजी से दूरी रखना उसकी प्राथमिकता है.
नेपाल से पहले मालदीव में भी सर्गियो गोर को ऐसा ही झटका लगा था. वहां राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था. मुइज्जू सरकार ने स्पष्ट किया था कि वह किसी बाहरी संघर्ष खासकर मध्य-पूर्व मुद्दों पर अमेरिका के साथ चर्चा में रुचि नहीं रखती. साथ ही, मालदीव ने यह भी दोहराया कि वह अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी सैन्य गतिविधि के लिए नहीं होने देगा.
लगातार दो देशों द्वारा अमेरिकी दूत को शीर्ष स्तर पर समय न देना एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है. दक्षिण एशियाई देश अब अपनी विदेश नीति को अधिक स्वतंत्र और संतुलित तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे देश अब महाशक्तियों के दबाव से हटकर न्यूट्रल रुख अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वे अपने हितों को प्राथमिकता दे सकें.
इन घटनाओं के बावजूद सर्गियो गोर ने अपने नेपाल दौरे को बेहद सफल बताया. उन्होंने कई मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात की और व्यापार, निवेश व तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की. उन्होंने नेपाल की नई सरकार की सराहना करते हुए कहा कि देश को बदलाव का मजबूत जनादेश मिला है और सुधारों की दिशा सकारात्मक है. अमेरिकी दूत ने अपने दौरे में आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया. खासकर नेपाल के टेक सेक्टर में निवेश और मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन (MCC) प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई.
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राजनीतिक बैठकों के अलावा गोर ने एवरेस्ट बेस कैंप का दौरा भी किया, जहां उन्हें नई ड्रोन तकनीक के बारे में जानकारी दी गई. इस तकनीक से अब पहाड़ों में जरूरी सामान मिनटों में पहुंचाया जा सकता है. उन्होंने काठमांडू में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और नेपाल की ऐतिहासिक विरासत को भी करीब से देखा. नेपाल और मालदीव की घटनाएं दिखाती हैं कि दक्षिण एशिया में कूटनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं. अब छोटे देश भी अपनी शर्तों पर रिश्ते तय कर रहे हैं और वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन बनाकर चलने की रणनीति अपना रहे हैं.