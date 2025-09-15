Nepal Goverment: नेपाल में नए मंत्रिमंडल का विस्तार, सुशीला कैबिनेट में किन मंत्रियों को मिली जगह?

Nepal New Cabinet: नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा था. वहीं अब नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया. उन्होंने रविवार 14 सितंबर 2024 को अपने पद का चार्ज लिया. सोमवार 15 सितंबर 2025 को सुशीला कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें 3 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई. नेपाल के प्रधानमंत्री ऑफिस के अधिकारियों के मुताबिक सुशीला कार्की ने आंतरिक परामर्श के दौर के बाद इन 3 नामों को अंतिम रूप दिया था.

किन मंत्रियों को मिली जगह?

बता दें कि तख्तापलट के बाद सुशीला कैबिनेट में रामेश्वर खनाल, कुलमान घीसिंग और ओमप्रकाश आर्यल को अंतरिम सरकार में जगह मिली है. सादे समारोह में इन तीनो मंत्रियों को शपथ दिलाई गई. यह कार्यक्रम सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर राष्ट्रपति निवास यानि शीतल निवास में आयोजित हुआ. अंतरिम सरकार में कुलमान घीसिंग को उर्जा मंत्रालय, ओम प्रकाश आर्याल को गृह-कानून मंत्री और रामेश्वर खनाल को वित्त मंत्री बनाया गया है.

सुशीला कार्की बनीं प्रधानमंत्री

नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शुक्रवार 12 सितंबर 2025 को सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया था. इस दौरान उन्होंने औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण किया. शुरू में रविवार 14 सितंबर 2025 को कैबिनेट का विस्तार होने वाला था, लेकिन पीएम के व्यस्त कार्यक्रम के कारण इसे सोमवार 15 सितंबर 2025 की सुबह आयोजित करवाना पड़ा. इसके अलावा प्रधानमंत्री सुशीला कार्की मंत्रियों के नामों पर भी विचार कर रही थी.

'हम सत्ता का स्वाद चखने नहीं आए...'

बता दें कि सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं. उनको यह जिम्मेदारी ऐसे वक्त पर मिली है जब Gen Z प्रोटेस्ट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सत्ता को उखाड़ फेंका है. ओली की सरकार इस्तीफा दे चुकी है. वहीं सुशीला कार्की ने साफ किया है कि उनकी सरकार स्थायी नहीं है वह देश में नया संसद चुने जाने तक केवल 6 महीने से सालभर तक काम करेगी. उन्होंने बीते दिन साफ शब्दों में कहा,' हम सत्ता का स्वाद चखने नहीं आए हैं. हम यहां सिर्फ देश को स्थिरता देने के लिए हैं. बिना जनता के सहयोग के हम सफल नहीं हो सकते.'

FAQ

नेपाल की नई अंतरिम प्रधानमंत्री कौन हैं?

सुशीला कार्की नेपाल की नई अंतरिम प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें 12 सितंबर 2025 को नियुक्त किया गया था. वह नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं.

नई कैबिनेट में कौन-कौन से मंत्री शामिल हैं?

नई कैबिनेट में रामेश्वर खनाल वित्त मंत्री,कुलमान घीसिंग ऊर्जा मंत्री और ओम प्रकाश आर्याल गृह मंत्री और कानून मंत्री बने हैं.