नेपाल की अंतरिम संस्कार के विस्तार को मंजूरी, ये 5 चेहरे आज लेंगे मंत्रिपद की शपथ
Nepal PM Sushila Karki Cabinet: नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने रविवार को अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए पांच नए मंत्रियों को शामिल किया, जिससे कैबिनेट की संख्या नौ हो गई.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 22, 2025, 04:53 AM IST
Nepal News: नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रमुख सुशीला कार्की ने रविवार देर शाम राष्ट्रपति को अंतरिम मंत्रिमंडल में 5 नए मंत्रियों को शामिल किया है. सभी नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आज राष्ट्रपति भवन में होगा. ताजा फैसले से अब सुशीला कार्की के कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या नौ हो गई है. कार्की की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अनिल कुमार सिन्हा, महावीर पुन, संगीता कौशल मिश्रा, जगदीश खरेल और मदन परियार को नए मंत्रियों के रूप में नियुक्त किया है. 

नेपाल के नए मंत्रियों को जानिए

संगीता मिश्रा हाल ही तक स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थीं. वहीं खरेल इमेज मीडिया ग्रुप में समाचार प्रमुख हैं. वरिष्ठ जलवायु और कृषि विशेषज्ञ परियार समता फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, यह एक एनजीओ है जो सामाजिक न्याय और समावेशिता के लिए काम करती है. फिलहाल कार्की मंत्रिमंडल में तीन सेवारत मंत्री रमेशोर खनाल (वित्त मंत्री), कुलमन घीसिंग (ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री) और ओम प्रकाश आर्यल के पास गृह मंत्रालय का जिम्मा है. इस तरह प्रधानमंत्री को लगाकर कैबिनेट में 9 सदस्य हो जाएंगे.

 ये भी पढ़ें- बांग्लादेश और नेपाल के बाद अब पेरू का जेन जी भी सड़कों पर, हुक्मरानों से नाराज हैं युवा

सूत्रों के अनुसार, अनिल कुमार सिन्हा को उद्योग एवं वाणिज्य, पुन को शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मिश्रा को स्वास्थ्य एवं जनसंख्या, खरेल को सूचना एवं संचार और परियार को कृषि मंत्रालय का प्रभार दिया जाएगा.

12 सितंबर को संभाली सत्ता 10 दिन में चुने मंत्री

आपको बताते चलें कि जेन जी के आंदोलन के बाद अंतरिम पीएम को चुनने के लिए लंबी बैठकों का दौर चला. कार्की के नाम पर सहमति बनी उसके बाद 73 वर्षीय कार्की 12 सितंबर को प्रधानमंत्री बनी थीं. इससे पहले केपी शर्मा ओली की सरकार भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्रतिबंध को लेकर जेन-जी के नेतृत्व में हुए प्रचंड प्रदर्शनों के बाद गिर गई थी. इसके बाद बने राजनीतिक अनिश्चितता के दौर का अंत कार्की के प्रधानमंत्री बनने से हुआ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

;