DNA: तख्तापलट के बाद नेपाल क्या होगा? कितने बदले श्रीलंका और बांग्लादेश, क्या इन देशों की राह पर बढ़ेगा पड़ोसी देश?
DNA Analysis: पिछले 48 घंटों से नेपाल से आती हर तस्वीर भारत समेत इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस का हिस्सा बनी हुई है. नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन इस किस्म की हिंसा और जानलेवा हमले नेपाल की धरती पर पहले कभी नहीं देखे गए थे. नेपाल के प्रदर्शनों को देखकर लगता है, मानों बांग्लादेश और श्रीलंका वाली स्क्रिप्ट काठमांडू की सड़कों पर भी लिखी गई है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 09, 2025, 11:30 PM IST
DNA Analysis: आगे नेपाल में क्या होगा? नेपाल की सत्ता किसके हाथ आएगी? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले वक्त में नेपाल की दशा और दिशा क्या होगी?

DNA मित्रों अगर आप पिछले तीन सालों का इतिहास देखें, तो आपको नजर आएगा कि भारत के पड़ोस में ऐसी कथित क्रांतियों या बदलावों की वजह से अस्थिरता ही बढ़ी है. वर्ष 2022 में महंगाई के खिलाफ श्रीलंका में जनता ने बगावत की. नतीजा हुआ कि प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा. वर्ष 2024 में बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के खिलाफ छात्रों की कथित क्रांति हुई, जिसकी वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा. और अब वर्ष 2025 में नेपाल की ओली सरकार के खिलाफ कथित ज़ेन ज़ी यानी नौजवानों ने बगावत कर दी. जिसके बाद प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देकर राजधानी काठमांडू छोड़नी पड़ गई.

समानताएं सिर्फ कथित क्रांति में ही नहीं, बल्कि प्रदर्शन के तरीकों और तख्तापलट की तस्वीरों में भी नजर आती हैं. आखिर क्यों नेपाल के इस तख्तापलट को  बांग्लादेश और श्रीलंका से जोड़ा जा रहा है. इस सवाल का पूरा और पक्का जवाब जानने के लिए आपको DNA का ANALYSIS बेहद ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपको बताएंगी क्या हिमालय की पहाड़ियों में बसा नेपाल भी. श्रीलंका और बांग्लादेश के रास्ते पर धकेल दिया गया है.  

श्रीलंका-बांग्लादेश और अब नेपाल: स्क्रिप्ट सेम!

अगर आप श्रीलंका में जनता के विद्रोह को दोबारा याद करेंगे तो वो तस्वीरें आपके जहन में जरूर जिंदा हो जाएंगी. जब श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारी घुसे थे और अंदर घुसते ही लूटपाट का सिलसिला शुरु हो गया था. बांग्लादेश मे भी कथित छात्रों ने शेख हसीना के घर में लूटपाट की थी. और यही नेपाल में भी नजर आया. जब सरकारी इमारतों में लोग घुसे तो नारेबाजी करते हुए. लेकिन निकले तो किसी के हाथ में फर्नीचर तो किसी के हाथ में दूसरा कीमती सामान था. ये सिर्फ एक समानता है. अगर आप नेपाल आगजनी और अराजकता की तस्वीरों को देखेंगे, तो शायद आपकी जुबान से भी यही निकलेगा कि यही सब तो श्रीलंका और बांग्लादेश के तख्तापलट के दौरान भी तो दिखा था.

श्रीलंका में जब प्रदर्शनकारियों का सामना राजपक्षे के दल के सांसदों से हुआ था, तो  टकराव में श्रीलंकाई सांसद अमरकीर्ति की मौत हो गई थी. इसी तरह बांग्लादेश में भी शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं को भी चुन चुनकर निशाना बनाया गया था. सैकड़ों अवामी लीग कार्यकर्ताओं की हत्या तक कर दी गई थी. इसी तरह नेपाल में भी वरिष्ठ नेताओं के घर में घुसकर उनके ऊपर हमला किया गया है.

प्रदर्शनकारियों का रोष और प्रदर्शनों का तरीका 

प्रदर्शनकारियों का रोष, प्रदर्शनों का तरीका और प्रदर्शन का अंजाम नेपाल में सबकुछ श्रीलंका और बांग्लादेश जैसा नजर आ रहा है. अराजकता से शुरु हुआ सफर और अस्थिरता का दौर इन्हीं वजहों से नेपाल के भविष्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. नेपाल से जुड़े हमारे इस विशेषांक में अब हम बांग्लादेश में तकरीबन एक साल पहले हुए तख्तापलट का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए.

बांग्लादेश की कथित छात्र क्रांति की पहली मांग थी कि बांग्लादेश में 1971 के स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाला कोटा बंद होना चाहिए. दूसरी बड़ी मांग थी कि नौजवानों के लिए रोजगार के ज्यादा संसाधन बनाए जाएं. आज यूनुस के प्यादे कहे जाने वाले बांग्लादेशी छात्रों को देश में आर्थिक तरक्की चाहिए थी. और चौथा बड़ा मुद्दा था सरकारी विभागों में फैला भ्रष्टाचार. 5 अगस्त 2024 को अराजकता और आगजनी के बलबूते. शेख हसीना का तख्तापलट किया गया. अंतरिम सरकार लाकर यूनुस को कुर्सी पर बैठा दिया गया. लेकिन इस कथित क्रांति में जो मांग की गई थीं. क्या वो पूरी हो पाईं. आइये जानते हैं.

सबसे पहले बात अर्थव्यवस्था की करते हैं. शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश की महंगाई दर 6.97% थी. जबकि शेख हसीना के तख्तापलट के बाद आज बांग्लादेश की महंगाई दर तकरीबन 9.5 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है. शेख हसीना के राज में बांग्लादेश की बेरोजगारी दर 4.6 प्रतिशत थी, जो आज 5.08 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है. जिस भ्रष्टाचार के विरोध में कथित क्रांति और तख्तापलट किया गया था. एक नजर इस पहलू पर भी डाल लेते हैं. शेख हसीना के दौर में भ्रष्टाचार के इंडेक्स पर बांग्लादेश को 100 में से 24 अंक मिले थे, जबकि यूनुस के जमाने में ये आंकड़ा 24 से घटकर 23 पहुंच चुका है.

 तख्तापलट से बांग्लादेश को क्या हासिल हुआ? 

आंकड़े  बताते हैं कि आर्थिक मोर्चे पर बांग्लादेश पिछड़ता गया. हां इतना जरूर हुआ कि स्वतंत्रता सेनानियों का कोटा खत्म कर दिया गया, लेकिन जब रोजगार के नए संसाधन ही नहीं विकसित किए गए, तो फिर ऐसा कोटा खत्म करके भी क्या हासिल होगा. इसी वजह से बार-बार सवाल पूछा जाता है. शेख हसीना के खिलाफ हिंसक आंदोलन और तख्तापलट से बांग्लादेश को क्या हासिल हुआ? हमारे विश्लेषण का ये हिस्सा भी आपको बेहद ध्यान से पढ़ना चाहिए.

यूनुस ने उन कट्टरपंथी और आतंकी तत्वों को रिहा कर दिया...जिन्हें शेख हसीना ने काबू किया था...जिस पाकिस्तान से लड़कर बांग्लादेश ने स्वतंत्रता हासिल की थी...उस पाकिस्तान और उसकी फौज को भी बांग्लादेश में दोबारा एंट्री दे दी गई है...और सबसे बड़ी बात...बांग्लादेश में नए तरीके से...चुनाव के जरिए लोकतांत्रिक सरकार चुनने का जो वादा जनता को किया गया था...वो आज एक साल बाद भी अधूरा ही है...यानी बांग्लादेश आज भी यूनुस की अंतरिम सरकार के तहत ही चल रहा है

अगर नफे-नुकसान के तराजू पर तोला जाए, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शेख हसीना का तख्तापलट होने से बांग्लादेश और उसकी जनता को नुकसान ही हुआ है. अब एक नजर श्रीलंका पर डालते हैं कि जिसने नेपाल की ही तरह अराजकता और आगजनी के चलते वर्ष 2022 में तख्तापलट देखा था. वर्ष 2022 में श्रीलंका की महंगाई दर 49.72 प्रतिशत तक पहुंच गई थी, जो आज यानी वर्ष 2025 में तकरीबन 6 से 7 प्रतिशत के बीच आ गई है. तख्तापलट से पहले श्रीलंका में बेरोजगारी दर 5.2 प्रतिशत थी. ये भी आज घटकर 3.8 प्रतिशत तक पहुंच गई है. तख्तापलट से पहले श्रीलंका में पेट्रोल, बिजली और दवाओं की किल्लत थी. जो आज ना के बराबर मानी जाती है.

जो नेपाल में हो रहा है वही बांग्लादेश और श्रीलंका में भी हुआ था, लेकिन तख्तापलट से बांग्लादेश और श्रीलंका के नतीजे अलग अलग रहे. आखिर ऐसा क्यों हुआ ये देखना और समझना भी आपके लिए बेहद जरूरी है.

श्रीलंका में तख्तापलट के बाद पहले हालात काबू किए गए और फिर ऐसे राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतरे जिन्हें राजनीति का अनुभव था, जबकि बांग्लादेश में सीधे यूनुस की कमान में सरकार बना दी गई. यूनुस और उनके सलाहकारों को कोई बड़ा सियासी तजुर्बा नहीं था. श्रीलंका में तख्तापलट के बाद आईं दोनों सरकारों ने आर्थिक सुधारों पर ध्यान दिया. जबकि शेख हसीना के बाद आए मोहम्मद यूनुस ने विदेशी कर्ज के जरिए अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश की. जिसकी वजह से बांग्लादेश पर विदेशी कर्ज आज तक रत्ती भर कम नहीं हुआ है. तीसरी बड़ा फर्क है विदेश नीति का तख्तापलट के बाद श्रीलंका ने स्वतंत्र विदेश नीति की तरफ कदम बढ़ाए. जबकि, यूनुस ने पाकिस्तान, चीन और अमेरिका जैसे देशों पर बांग्लादेश की निर्भरता बढ़ा दी. जिसके चलते भारत और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों से बांग्लादेश के रिश्ते खराब होते गए.

नेपाल की दशा और दिशा क्या होगी?

श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह आज नेपाल में तख्तापलट कर दिया गया है. ओली सरकार ने इस्तीफा दे दिया है और नेपाल में एक ऐसी स्थिति बन गई है. जिसे राजनीतिक भाषा में POLITICAL VACCUM भी कहा जा सकता है. अब ये नेपाल की जनता और इन कथित ज़ेन ज़ी प्रदर्शनकारियों के ऊपर है कि वो श्रीलंका की तरह एक अनुभव वाली राजनीतिक व्यवस्था को चुनेंगे. या फिर यूनुस जैसे किसी अनुभवहीन चेहरे को क्योंकि उनका यही चुनाव तय करेगा कि इस तख्तापलट से आगे जाकर नेपाल की दशा और दिशा क्या होगी?

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

;