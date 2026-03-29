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Opinion: जब सत्ता थम जाती है: ओली की गिरफ्तारी और हिमालय के उस पार उठती एक बेचैन कहानी

KP Oli: नेपाल में बीते साल सितंबर 4में हुए जेन जी आंदोलन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली रडार पर आ चुके हैं. कभी राष्ट्रवाद के लिए जाने वाले ओली आज सवालों और मुकदमों के घेरे पर हैं.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 29, 2026, 10:24 PM IST
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Opinion: जब सत्ता थम जाती है: ओली की गिरफ्तारी और हिमालय के उस पार उठती एक बेचैन कहानी

Nepal Politics: 28 मार्च 2026 की सुबह, नेपाल की हवा में कुछ अलग था. वहां कोई शोर या नारे नहीं थे, लेकिन एक गहरी, भारी और असमान्य खामोशी जरूर थी. उसी खामोशी के बीच एक दरवाजा खुला और बंद हो गया. दरवाजे के अंदर केपी शर्मा ओली थे. जो दरवाजे कभी उनके सम्मान के लिए खुलते थे आज वहीं दरवाजे उन्हें जवाबदेही के घेरे में अंदर ले जा रहे थे. इतिहास कभी-कभी ऐसे ही करवट लेता है बिना शोर के, लेकिन पूरी ताकत के साथ.केपी ओली और नेपाल की स्थिति समेत भारत पर इसके असर को डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल रिटायर्ड मयंक चौबे ने अपने शब्दों में पिरोया है.  

एक नेता जो कहानी बन गया

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली केवल एक राजनेता नहीं थे, वह एक भावना थे. उनकी आवाज में आक्रोश था, उनके शब्दों में राष्ट्रवाद और उनकी राजनीति में एक स्पष्ट संदेश था 'नेपाल झुकेगा नहीं'. जब उन्होंने भारत के साथ सीमा विवाद को उठाया तो वह केवल नक्शे की रेखा नहीं थी वह आत्मसम्मान की रेखा बन गई और जब उन्होंने चीन की ओर हाथ बढ़ाया तो वह केवल कूटनीति नहीं थी. वह संतुलन बदलने की कोशिश थी. कुछ समय तक वह सफल भी रहे, लेकिन फिर कहानी में मोड़ आया. सितंबर 2025 को काठमांडू की सड़कों पर भीड़ थी, लेकिन यह भीड़ अलग थी. यह न तो किसी पार्टी का झंडा उठा रही थी और न ही किसी नेता का नाम. यह भीड़ एक नई पीढ़ी की थी.  

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वो दिन जब सड़कों ने फैसला सुनाया

यह भीड़ निराश थी, थकी हुई थी, लेकिन चुप रहने को तैयार नहीं थी. नेपाल का जेन जी आंदोलन केवल विरोध नहीं था.  यह एक घोषणा थी कि अब जवाबदेही होगी. फिर हालात बिगड़े. आंसू गैस, गोलियां और अफरा-तफरी मची. इसने कई घर हमेशा के लिए खामोश कर दिए. उस दिन सड़कों ने जो सवाल उठाया, वह अदालत तक पहुंचना तय था. इस आंदोलन में कभी शक्ति का प्रतीक माने जाने वाले केपी ओली पर सवाल उठने लगे. क्या यह विफलता थी? क्या यह लापरवाही थी? या फिर सत्ता का अहंकार? जांच बैठी, फाइलें खुलीं और धीरे-धीरे कहानी बदलने लगी. ओली अब केवल एक पूर्व प्रधानमंत्री नहीं थे वह एक केस थे. आज नेपाल बदल रहा है. नए चेहरे सामने आ रहे हैं, जैसे बालेंद्र शाह. उनके साथ उम्मीद है, लेकिन अनुभव कम है. यह पीढ़ी अलग है. यह सवाल पूछती है. यह प्रतीक्षा नहीं करती, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह बदलाव स्थिरता ला पाएगा? या फिर यह एक और अनिश्चित दौर की शुरुआत है? 

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यह सिर्फ राजनीति नहीं एक आईना है

भारत के लिए नेपाल कोई दूर देश नहीं है. यह वह पड़ोसी है जहां सीमा दीवार नहीं, रिश्तों का रास्ता है. जहां लोग बिना वीजा के नहीं विश्वास के सहारे आते-जाते हैं, लेकिन यही निकटता संवेदनशीलता भी बन जाती है. अगर नेपाल में अस्थिरता बढ़ती है तो उसका असर केवल काठमांडू तक सीमित नहीं रहता. वह सन्नाटा, वह बेचैनी, सीधे हमारी सीमाओं तक आती है. नेपाल में ओली के समय चीन का प्रभाव बढ़ा हुआ दिखा, लेकिन उनके जाने से वह प्रभाव खत्म नहीं होता. चीन इंतजार करता है. धीरे चलता है और सही समय पर कदम रखता है. अगर नेपाल डगमगाता है, तो कोई न कोई उसे संभालने जरूर आएगा और यही वह जगह है जहां भारत को सजग रहना होगा. 

एक सैनिक की नजर से

ओली की गिरफ्तारी केवल एक घटना नहीं है. यह एक आईना है, जो दिखाता है कि सत्ता कितनी भी मजबूत क्यों न हो, जनता की आवाज उससे बड़ी होती है. यह याद दिलाता है कि नेता बदलते हैं, लेकिन राष्ट्र चलता रहता है. एक सैनिक की नजर से, जब हम नक्शे को देखते हैं, तो हम सिर्फ सीमाएं नहीं देखते, हम देखते हैं जोखिम, संभावनाएं और आने वाले समय की दिशा. नेपाल का यह बदलाव, एक चेतावनी भी है, और एक अवसर भी. नेपाल में जो हुआ वह केवल एक नेता का पतन नहीं है. यह उस चुप्पी का टूटना है, जो लंबे समय से जमा हो रही थी. भारत के लिए यह समय है, सिर्फ देखने का नहीं, बल्कि समझने और जुड़ने का क्योंकि हिमालय के उस पार उठती हर हलचल, आखिरकार हमारी अपनी कहानी का हिस्सा बन जाती है. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

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