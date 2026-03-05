Advertisement
Nepal Elections: नेपाल में नई सरकार के लिए वोटिंग समाप्त, Gen-Z आंदोलन के बाद पहला चुनाव; किसके सिर सजेगा ताज?

Nepal Elections: नेपाल में नई सरकार के लिए वोटिंग समाप्त, Gen-Z आंदोलन के बाद पहला चुनाव; किसके सिर सजेगा ताज?

Nepal Polls: नेपाल में आज आम चुनाव के लिए मतदान हुए. विभिन्न मतदान केंद्रों पर सुबह से ही वोटर्स का जमावड़ा देखने को मिला. शाम 5 बजे मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई है. दोपहर दो बजे के मतदान प्रतिशत के आंकड़े नेपाल के चुनाव आयोग ने जारी किए हैं. 

Mar 05, 2026, 05:37 PM IST
नेपाल में वोटिंग पूरी. फोटो- एक्स
नेपाल में वोटिंग पूरी. फोटो- एक्स

Nepal General Elections: नेपाल में पिछले साल (2025) में हुए Gen-Z आंदोलन और तत्कालीन सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के बाद पहली बार आम चुनाव हो रहे हैं. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग कतार में खड़े रहे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. तीन करोड़ आबादी वाले पहाड़ी देश में वोटों की गिनती अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगी और अंतिम परिणाम इस हफ्ते के अंत तक आने की संभावना है. 

नेपाल में हुए मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. नेपाल के चुनाव आयोग के हालिया बयान के अनुसार देश के सभी केंद्रों पर शांति से मतदान हुआ. किसी भी जगह से किसी झड़प की जानकारी सामने नहीं आई. शाम पांच बजे तक वोट डाले गए और इसके बाद वोटिंग संपन्न हो गई. नेपाल के चुनाव आयोग ने इस बीच बताया है कि दोपहर 2 बजे तक कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है. हालांकि, पूरे वोटिंग प्रतिशत की जनाकरी कुछ घंटों में आने के संभावना है.

नेपाल में कितने प्रतिशत वोटिंग 

नेपाल के चुनाव आयोग की ओर से दोपहर 2 बजे तक के चुनावी आंकड़े जारी किए गए हैं. आयोग ने बताया कि इस चुनाव में अब तक कुल 34 प्रतिशत लोगों ने वोटिंग की है. एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए चुनाव आयोग के सहायक प्रवक्ता कुल बहादुर की ओर से बताया गया कि मतदान सामान्य रूप से जारी है और किसी बड़ी गड़बड़ी की खबर नहीं है. केवल एक मतदान केंद्र डोलखा जिले में एक केंद्र पर कुछ समस्या की सूचना थी, बाकी अन्य सभी वोटिंग बूथ पर सामान्य प्रक्रिया चल रही है. 

संसद के निचले सदन के लिए वोटिंग 

नेपाल में मतदाता सीधे संसद के निचले सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए 165 सदस्यों को चुन रहे हैं. नेपाल में कुल 275 सदस्यों वाली बॉडी में बाकी 110 सीटें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से दी जाएंगी. इसके तहत राजनीतिक दल अपने वोट हिस्सेदारी के आधार पर सांसदों को नॉमिनेट करती हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस चुनाव को बड़े पैमाने पर तीन-तरफा मुकाबला माना जा रहा है. हालांकि, इस चुनाव में किसकी विजय होगी, इसका फैसला परिणाम आने पर ही हो पाएगा. 

यह भी पढ़ें: 10 में से 15 नंबर! ईरान के खिलाफ जंग पर ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- अमेरिका युद्ध में कर रहा कमाल

नेपाल चुनाव कई मायनों में अहम 

गौरतलब है कि यह चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है, जब नेपाल में पिछले एक साल में बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिली है. पिछले साल सितंबर के महीने में बड़े स्तर पर जेन-जी आंदोलन हुआ, जिसने तत्कालीन ओली सरकार को उखाड़ फेंका. नेपाल के लगभग सभी जिलों में हुए इन प्रदर्शनों में हिंसा और झड़पें हुईं और बड़ीं संख्या में लोग घायल हुए. इसके बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था. अब देश में आम चुनाव हो रहे हैं, जिसमें वोटों की गिनती आज से शुरू होगी और इस सप्ताह के अंत तक परिणाम आने की संभावना है. 

यह भी पढ़ें: पुराने दिग्गज बनाम नई राजनीति... 3 करोड़ की आबादी वाला नेपाल आज चुन रहा नई सरकार; तीन-तरफा है महासंग्राम

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।

Nepal Elections 2026

