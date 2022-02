नेपाल की राष्ट्रपति ने गीतों में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के योगदान को याद किया

सीमा पार तक (Across The Border) भारत की कोकिला (Nightingale Of India) कहलाने वाली लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) के निधन से लोग दुखी हैं. बता दें कि सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाली गीतों में उनके योगदान को याद किया.