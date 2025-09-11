Gen Z Leader: आगजनी, तोड़फोड़ और...खुद के पैरों पर Gen-Z ने मारी कुल्हाड़ी? बोलते-बोलते रो पड़ा ये लीडर

Sudan Gurung Emotional Speech: नेपाल की स्थिति खतरनाक होती जा रही है. पीएम के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है. विवाद लगातार गहराता जा रहा है. इसी बीच जेन-जेड नेता स्थितियों को देखकर रोने लगा.
Sudan Gurung Emotional Speech: नेपाल के हालात सामान्य होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. अब पीएम के नाम को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. काठमांडू में कर्फ्यू लगाया गया है इसके बावजूद भी सड़कों पर GenZ उतर आए हैं. हालात ऐसे हैं कि अब युवा आपस में भिड़ रहे हैं. स्थिति इतनी ज्यादा भयानक हो गई है कि सेना के भी हाथ-पांव फूल गए हैं. इसी बीच जेन-जेड नेता सुदान गुरुंग नेपाल के माहौल पर भावुक हो गए और मीडिया से बात करते हुए रोने लगे. जानिए आखिर उनकी आंखों में आंसू क्यों आए.
रोने लगा लीडर
दरअसल, नेपाल में अंतरिम पीएम पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है. आज सुबह आर्मी हेडक्वार्टर में Gen-Z और अफसरों के बीच बातचीत दूसरी बार शुरू हुई, पहले कार्की का नाम सामने आया उसके बाद घीसिंग का नाम आने लगा. बातचीत के दौरान ही फिर से माहौल बिगड़ गया और लोग प्रदर्शन करने लगे, इसमें कई लोगों की जान चली गई, जबकि हजार से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, वर्तमान परिस्थिति काफी खराब है, जिसे देखते हुए गुरुंग की आंखों में आंसू आ गए.
— ANI (@ANI) September 11, 2025
राजनीतिक कार्यकर्ता ने की तोड़फोड़
इससे पहले जेन जेड लीडर अनिल ने कहा कि हमने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अपील की थी. वो राजनीतिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने आगजनी और तोड़फोड़ की. इसके अलावा एक अन्य नेता दंगल ने कहा कि हम नेतृत्व संभालने में सक्षम नहीं है, हमें परिपक्व होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, हमें तोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है. यह जो खून- खराबा पुराने नेताओं की वजह से हो रहा है. हम खून- खूराबा नहीं चाहते हैं, हम संसद भंग करना चाहते हैं और संविधान रद्द करना नहीं चाहते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि ऑनलाइन सर्वेक्षण के जरिए जेन-जेड ने पीएम पद के लिए वोट दिया.
नहीं बन पा रही सहमति
साथ ही साथ पीएम पद को लेकर जेन-Z के नेता जुनल गदल ने कहा, 'हमें देश के संरक्षक के रूप में सुशीला कार्की को रूप में चुनना चाहिए. बता दें कि जेन-Z नेताओं में पीएम के नाम को लेकर अलग- अलग राय है, ऐसे में ये नहीं तय हो पा रहा है कि आखिर नेपाल का अगला पीएम कौन होगा.
