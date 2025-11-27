नेपाल ने 100 रु. के नोट पर छाप दिया विवादित नक्शा, भारत के इन 5 राज्यों के हिस्सों पर किया अपना दावा!

Nepal Controversial Map on Note: नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मई 2020 में कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा इलाकों को नेपाल में शामिल करते हुए नक्शा अपडेट किया था. केपी शर्मा ओली ने नेपाल के नक्शे को अपडेट करने के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी भी ली थी.
Nepal Printed Controversial Map on 100 Rupee Note: नेपाल के सेंट्रल बैंक ने गुरुवार (27 सितंबर) को 100 रुपए का नया नोट जारी किया है. इस नोट को जारी करते ही भारत और नेपाल के बीच एक नया सीमा विवाद खड़ा हो गया. दरअसल इस नोट में नेपाल का बदला हुआ मैप छपा है. इस मैप में भारत और नेपाल के बीच विवादित कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा इलाके नेपाल की सीमा में दिखाए गए हैं. इस नोट पर छपे नक्शे को लेकर भारत ने इसे ऑर्टिफीशियल एनलार्जमेंट बताया है. नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) के नए नोट पर पिछले गवर्नर महा प्रसाद अधिकारी के सिग्नेचर हैं. वहीं इस नोट को जारी करने की तिथि बैंक ने 2081 BS लिखी है.
इसके पहले नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मई 2020 में कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा इलाकों को नेपाल में शामिल करते हुए नक्शा अपडेट किया था. केपी शर्मा ओली ने नेपाल के नक्शे को अपडेट करने के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी भी ली थी. मैप के अपडेटेड वर्जन के बारे में बात करते हुए NRB के एक प्रवक्ता ने कहा कि मैप पहले से ही पुराने 100 रुपये के बैंक नोट में है और सरकार के फ़ैसले के मुताबिक इसे बदला गया है.
NRB ने जारी किए 100 के नोट में छापा विवादित नक्शा
एनआरबी प्रवक्ता ने ये भी साफ किया कि नेपाली रुपयों में 10 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये और 1,000 रुपये जैसे अलग-अलग कीमत वाले बैंक नोटों में से सिर्फ़ 100 रुपये वाले नोट पर ही नेपाल का नक्शा है बाकी के नोटों पर नहीं है. वहीं भारत का दावा है कि लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा तीनों ही भारत के हैं नेपाल इसे गलत तरीके से प्रदर्शित कर रहा है. भारत ने साल 2020 में नेपाल की इस हरकत के लिए चेतावनी भी दी थी कि किसी भी सूरत में भारत नेपाल के इस कृत्रिम विस्तार को मंजूरी नहीं देगा.
नक्शे में भारत के 5 राज्यों की सीमारेखा में नेपाल कर रहा घुसपैठ!
नेपाल के नए 100 रुपये के बैंक नोट के बाईं ओर माउंट एवरेस्ट है, जबकि दाईं ओर नेपाल के राष्ट्रीय फूल रोडोडेंड्रोन का वॉटर मार्क है. बैंक नोट के बीच में बैकग्राउंड में नेपाल का हल्का हरा रंग का नक्शा छपा है. नक्शे के पास अशोक स्तंभ भी छपा है जिस पर भगवान बुद्ध की जन्मभूमि लुंबिनी लिखा है. बैंक नोट के पीछे एक सींग वाले गैंडे की तस्वीर है. बैंक नोट में एक सिक्योरिटी थ्रेड और एक उभरा हुआ काला डॉट भी है, जिससे अंधे लोग इसे पहचान सकते हैं. नेपाल भारत के पांच राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा रेखाओं में 1850 किमी से ज़्यादा हिस्सा अपना होने का दावा करता है.
