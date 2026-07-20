/भारत से विवाद के बाद खुली आंख... नेपाल हटाएगा 1 रुपए के सिक्के से विवादित नक्शा; क्या था पूरा मामला?

Nepal to issue new one-rupee coins: भारत को नेपाल के साथ कूटनीति के मोर्चे पर एक बड़ी कामयाबी मिली है. नेपाल अब फिर से एक रुपये के नए सिक्के जारी करने जा रहा है, जिससे विवादित मानचित्र को हटा दिया जाएगा. नेपाल की पिछली सरकार में एक रुपये के सिक्के जारी किए गए थे, जिसमें लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को काठमांडू ने अपना हिस्सा बताया था.
अब नेपाल की बालेन शाह सरकार ने ऐलान किया है कि एक रुपये के नए सिक्के जारी किए जाएंगे, जिसमें एक मठ की तस्वीर होगी. बता दें कि लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख भारत का अभिन्न हिस्सा है.
यह विवाद साल 2020 से शुरू हुआ, जब तत्कालीन केपी ओली सरकार ने कालापानी और लिपुलेख समेत इन इलाकों को अपने आधिकारिक नक्शे में शामिल करने का फैसला किया. इतना ही नहीं नए नक्शे के साथ एक रुपये का सिक्का भी जारी किया गया था. नेपाल सरकार के इस फैसले पर भारत ने आपत्ति जताई थी.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नेपाल में गुरुवार को मंत्रिपरिषद ने नेपाल राष्ट्र बैंक को नए डिजाइन वाले एक और दो रुपये के सिक्के बनाने की मंजूरी दे दी है. उनकी ओर से बताया गया कि इस फैसले के अंतर्गत एक रुपये के सिक्के से नेपाल का नया राजनीतिक नक्शा हटा दिया जाएगा. नेपाल के मंत्रिपरिषद की ओर से कहा गया कि नए डिजाइन वाले एक रुपये के सिक्के पर मुस्तांग के मारंग गांव में स्थित 'लो घ्याकर मठ' की तस्वीर होगी.
नेपाल राष्ट्र बैंक के प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल की ओर से बताया गया कि नेपाल राष्ट्र बैंक ने सिक्कों का आकार और वजन कम करने के लिए पुराने डिजाइनों की जगह नए डिजाइन का प्रस्ताव दिया था. बताया जा रहा है कि नए एक रुपये के सिक्के के लिए वजन पहले के 4 ग्राम से घटाकर 3.2 ग्राम किया गया है. इसके अलावा दो रुपये के सिक्के का वजन 5 ग्राम से घटाकर 3.8 ग्राम कर दिया गया है.
नेपाल सरकार की ओर से एक रुपये के सिक्के से नया पॉलिटिकल मैप हटाने के फैसले पर राजनीति शुरू हो गई है. नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर नेता भीम रावल ने आपत्ति दर्ज कराई है. इसके साथ ही उन्होंने इस कदम को नेपाल की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ खतरा करार दिया है.
रावल की ओर से सवाल किया गया कि अगर प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार ने वाकई एक रुपये के सिक्के से नेपाल का नक्शा हटाने और उसकी जगह लो घ्याकर मठ की तस्वीर लगाने का फैसला किया है, तो यह एक गंभीर राष्ट्र-विरोधी फैसला होगा और नेपाल की क्षेत्रीय अखंडता के लिए एक झटका माना जाएगा.