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भारत से विवाद के बाद खुली आंख... नेपाल हटाएगा 1 रुपए के सिक्के से विवादित नक्शा; क्या था पूरा मामला?

नेपाल फिर से एक रुपये के नए सिक्के जारी करने जा रहा है. इन सिक्कों से नेपाल ने विवादित मानचित्र हटाने का ऐलान किया है. नेपाल के इस फैसले से माना जा रहा है कि भारत को कूटनीतिक मोर्चे पर बड़ी कामयाबी मिली है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 20, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:31 PM IST
भारत से विवाद के बाद खुली आंख... नेपाल हटाएगा 1 रुपए के सिक्के से विवादित नक्शा; क्या था पूरा मामला?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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