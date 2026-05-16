नेपाल के पीएम बालेन शाह को बड़ा झटका, भारत से जुड़े मामले पर SC ने सुनाया फैसला; उम्मीदों पर फिरा पानी

Nepal News: नेपाली प्रधानमंत्री बालेन शाह ने सत्ता में आते ही लोगों द्वारा भारत-नेपाल बॉर्डर से रोजमर्रा के सामान लाने पर कस्टम ड्यूटी लगाने का फैसला लिया था. उनके इस नियम पर अब पानी फिर चुका है. बता दें कि नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने आम जनता को राहत देते हुए बालेन सरकार के इस फैसले पर ब्रेक लगा दिया है. यानी अब बॉर्डर पार कर रहे लोगों को 100 रुपये से ज्यादा के सामान पर सीमा शुल्क नहीं देना होगा. कोर्ट ने साफतौर पर आदेश दिया है भारत से नेपाल लाए जा रहे 100 रुपये से ज्यादा वाले सामानों पर फिलहाल कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में पीएम ऑफिस, वित्त मंत्रालय, मंत्री परिषद और संबंधित अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि अगले आदेश तक इस विवादित प्रावधान को बिल्कुल भी लागू न किया जा सके. नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका के जवाब में यह आदेश जारी किया, जिसमें वित्त मंत्रालय के इस फैसले को चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि बॉर्डर पर रुये से अधिक कीमत वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी लगाना कस्टम एक्ट 2024 के प्रावधानों के मुताबिक नहीं है. SC ने वकीलों की दलील सुनने के बाद इस फैसले पर रोक लगा दिया. कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक यही फैसला जारी रहेगा.

ये भी पढ़ें- बूंद-बूंद तेल को तरसा यह देश, ब्लैकआउट के बाद दुश्मन अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया, ट्रंप ने कहा- मदद तो कर देंगे, लेकिन....

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार के फैसले ने बढ़ाई टेंशन

बता दें कि बालेन शाह ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 100 रुपये से अधिक कीमत वाले सामान पर सीमा शुल्क आवश्यक कर दिया था. इस आदेश ने इंडिया-नेपाल बॉर्डर पर स्थित कस्टम चौकियों पर खराब स्थिति पैदा कर दी थी. लोगों को सामान लाने में दिक्कत होने लगी. बता दें कि नेपाल से बड़ी संख्या में लोग अपने दैनिक जीवन की कई चीजें भारतीय बाजारों से खरीदकर ले जाते हैं. सरकार के इस फैसले के बाद से बॉर्डर पर सख्ती से जांच होने लगी और लोग पैनिक में आ गए.

ये भी पढ़ें- केवल पैसों के लिए नहीं कर रहा नौकरी... मेटा में 1,24,18,00,00,000 रुपये का पैकेज पाने वाले चीफ AI ऑफिसर ऐसा क्यूं बोले?

कोर्ट के फैसले से राहत

कोर्ट के इस फैसले ने बॉर्डर इलाकों में रहने वाले सैकड़ों लोगों को काफी राहत दी है. खासतौर से उन्हें जो भारतीय बाजारों पर रोज की कीमतों के लिए निर्भर हैं. मामले को लेकर जस्टिस हरि प्रसाद फुयाल और जस्टिस टेक प्रसाद ढुंगाना की संयुक्त बेंच ने सुनवाई की. बेंच ने साफ कहा है कि अंतिम फैसला आने तक स्थिति यही रहेगी और किसी भी आम नागरिक से किसी भी तरह का टैक्स नहीं वसूला जाएगा.