नेपाल में रक्षक बने जल्लाद! छात्राओं और महिलाओं के किए रेप, अस्पताल में घुसकर मारी गोली

Nepal Protest: नेपाल में सोशल मीडिया पर लगी पाबंदी और सरकार में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ Gen-Z की अगुआई में भीड़ ने भारी बवाल किया. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि नेपाल के प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद ओली (KP Oli) को इस्तीफा देना पड़ा. प्रदर्शन में बड़ी तादाद में छात्र-छात्राएं शामिल थे, जिनमें कई स्कूल यूनिफॉर्म में थे. पुलिस की कार्रवाई में 22 लोगों की जान गई और कई घायल हुए. इस बीच, नेपाल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि मारे गए लोगों में कई स्कूली छात्र शामिल हैं.

मिस नेपाल अर्थ 2022, सरीशा श्रेष्ठा ने एक वीडियो में कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म में छोटे बच्चों को भी गोली मारी गई. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस अस्पतालों में जाकर घायल लोगों पर हमला कर रही थी. टिकटॉक वीडियो में कहा, 'स्कूल यूनिफॉर्म पहने छात्रों, यहां तक कि नाबालिगों को भी गोली मारी गई.'

'कई स्टूडेंट्स मारे गए'

वहीं, एक अन्य इन्फ्लुएंसर रूथ खड़का ने भी दावा किया कि स्कूल यूनिफॉर्म पहने कई छात्रों को अधिकारियों ने निशाना बनाया. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों में ज़्यादातर स्कूल यूनिफॉर्म में छात्र भी थे, जिसमें कई स्टूडेंट्स मारे गए. उन्होंने दावा किया कि महिलाओं और लड़कियों का उनके ही घरों में रेप किया गया. जिन्हें हमारी रक्षा करनी चाहिए थी, वही हमें हिंसा से सामना करा रहे हैं. गोलियां रबर की होनी चाहिए थीं, लेकिन वे असली थीं.

'भीड़ पर असली गोलियां चलाईं'

जबकि, नेपाल की टिकटॉकर दृष्टि अधिकारी ने कहा कि ज्यादातर प्रदर्शनकारी निहत्थे और वे शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उन पर आंसू गैस, रबर बुलेट और फिर असली गोलियां चलाईं. मारे गए लोगों में एक छात्र भी था जो स्कूल यूनिफॉर्म में सड़क पर मरा हुआ मिला. संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक, घातक बल का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है, जब ज़िंदगी बचाना हो, न कि बच्चों के सामने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए. यह सब गैरकानूनी है और मानवाधिकारों का उल्लंघन है.

नेपाल में विरोध प्रदर्शन

नेपाल में सोशल मीडिया पर लगे पाबंदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कई बड़े नेताओं के घरों में आग लगा दी. हालांकि, सरकार सोशल मीडिया पर लगे बैन को ही मंगलवार सुबह हटा दिया, लेकिन तब तक सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए थे. स्थानीय रिपोर्ट और सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में दिखा कि प्रदर्शनकारी काठमांडू और आसपास नेताओं के घरों पर हमला कर रहे हैं. राजधानी और अन्य शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया और काठमांडू में स्कूल बंद कर दिए गए.

कई नेताओं के घरों को आग के हवाले किया

आग जिन नेताओं के घरों में लगाई गई, उनमें सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा, राष्ट्रपति राम चन्द्र पौडेल, गृहमंत्री रमेश लेखक और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के नेता पुष्प कमल दाहाल शामिल हैं. देउबा की पत्नी अर्जु देउबा राणा, जो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं. उनके निजी स्कूल को भी आग के हवाले कर दिया गया. सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ यह प्रदर्शन धीरे-धीरे सियासी पार्टियों के खिलाफ गुस्से में बदल गया. लोग भ्रष्टाचार के लिए नेताओं को जिम्मेदार मानते हैं और इसी वजह से विरोध बढ़ता गया.