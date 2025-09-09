Nepal Protest: 19 लोगों की मौत के बाद अब जागी सरकार, जांच समिति की गठित, 15 दिनों में मांगी रिपोर्ट

Nepal Protest: नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ वहां के युवा सड़कों पर उतर आए हैं. बीते दिन 8 सितंबर 2025 को जेन जी ने काठमांडू में जमकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कई लोगों की मौत भी हुई. वहीं अब हालात की गंभीरता को देखते हुए नेपाल सरकार ने सोमवार 8 सितंबर 2025 की शाम बालुवाटार में हुई कैबिनेट बैठक में एक उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन का फैसला लिया है.

नेपाल में सोशल मीडिया बैन

कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया कि यह समिति आगामी 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. एक मंत्री ने जानकारी दी कि जांच समिति के सदस्यों के नाम मंगलवार सुबह तक सार्वजनिक कर दिए जाएंगे. प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग सरकार की ओर से सोशल मीडिया प्रतिबंध को वापस लेना था, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच झड़प हुई, तो स्थिति बेकाबू हो गई. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें 19 लोग मारे गए और 250 से ज्यादा लोग घायल हुए.

युवाओं का विरोध प्रदर्शन

इस गंभीर स्थिति की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया है. वहीं इस बीच सोमवार 8 अगस्त 2025 को कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा ने अपना रुख दोहराया कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध जारी रहेगा. जानकारी के मुताबिक मंगलवार 9 सितंबर 2025 को युवाओं के साथ-साथ समाज के बुजुर्ग और परिवारों के लोग भी प्रदर्शन में शामिल होंगे. बता दें कि 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सऐप सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था. सरकार की ओर से गठित की गई जांच समिति अब इस पूरी घटना के पीछे की वास्तविक स्थिति, पुलिस कार्रवाई और हिंसा के कारणों की जांच करेगी.

पूर्व उप प्रधानमंत्री की मांग

नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री राजेंद्र महतो ने घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा,'प्रतिबंध तुरंत हटाने की सख्त जरूरत है. सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, इसके विकल्प भी होने चाहिए. दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन घायल प्रदर्शनकारियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए. कर्फ्यू लगाने से विरोध प्रदर्शन नहीं रुकेगा, बल्कि यह पूरे देश में फैल जाएगा. सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और बिना देर किए कार्रवाई करनी चाहिए.' (इनपुट-आईएएनएस)

