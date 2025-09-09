Nepal Protest: 19 लोगों की मौत के बाद अब जागी सरकार, जांच समिति की गठित, 15 दिनों में मांगी रिपोर्ट
Nepal Protest: 19 लोगों की मौत के बाद अब जागी सरकार, जांच समिति की गठित, 15 दिनों में मांगी रिपोर्ट

Nepal Social Media Ban Protest: नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार ने इंस्टाग्राम-फेसबुक जैसे सोशल मीडिया एप्स बैन कर दिए हैं, जिसके बाद से देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 09, 2025, 07:36 AM IST
Nepal Protest: 19 लोगों की मौत के बाद अब जागी सरकार, जांच समिति की गठित, 15 दिनों में मांगी रिपोर्ट

Nepal Protest: नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ वहां के युवा सड़कों पर उतर आए हैं. बीते दिन 8 सितंबर 2025 को जेन जी ने काठमांडू में जमकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कई लोगों की मौत भी हुई. वहीं अब हालात की गंभीरता को देखते हुए नेपाल सरकार ने सोमवार 8 सितंबर 2025 की शाम बालुवाटार में हुई कैबिनेट बैठक में एक उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन का फैसला लिया है. 

नेपाल में सोशल मीडिया बैन
कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया कि यह समिति आगामी 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. एक मंत्री ने जानकारी दी कि जांच समिति के सदस्यों के नाम मंगलवार सुबह तक सार्वजनिक कर दिए जाएंगे. प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग सरकार की ओर से सोशल मीडिया प्रतिबंध को वापस लेना था, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच झड़प हुई, तो स्थिति बेकाबू हो गई. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें 19 लोग मारे गए और 250 से ज्यादा लोग घायल हुए.  

ये भी पढ़ें-  लंच में रिश्तेदारों को खिलाया मशरूम, घर पर बिछ गईं लाशें, अब कोर्ट ने महिला को सुनाई उम्रकैद की सजा  

युवाओं का विरोध प्रदर्शन 
इस गंभीर स्थिति की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया है. वहीं इस बीच सोमवार 8 अगस्त 2025 को कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा ने अपना रुख दोहराया कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध जारी रहेगा. जानकारी के मुताबिक मंगलवार 9 सितंबर 2025 को युवाओं के साथ-साथ समाज के बुजुर्ग और परिवारों के लोग भी प्रदर्शन में शामिल होंगे. बता दें कि 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सऐप सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था. सरकार की ओर से गठित की गई जांच समिति अब इस पूरी घटना के पीछे की वास्तविक स्थिति, पुलिस कार्रवाई और हिंसा के कारणों की जांच करेगी. 

Japan: शिगेरू इशिबा के इस्तीफे के बाद पीएम पद के लगी लगी रेस, पूर्व विदेश मंत्री ने बनाया प्लान  

पूर्व उप प्रधानमंत्री की मांग 
नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री राजेंद्र महतो ने घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा,'प्रतिबंध तुरंत हटाने की सख्त जरूरत है. सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, इसके विकल्प भी होने चाहिए. दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन घायल प्रदर्शनकारियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए. कर्फ्यू लगाने से विरोध प्रदर्शन नहीं रुकेगा, बल्कि यह पूरे देश में फैल जाएगा. सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और बिना देर किए कार्रवाई करनी चाहिए.' (इनपुट-आईएएनएस)  

FAQ 

नेपाल में युवा क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? 
नेपाल में युवा सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार और आर्थिक मंदी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. 

प्रदर्शन में कितने लोग मारे गए? 
नेपाल में हुए प्रदर्शन में 19 लोग मारे गए और 250 से ज्यादा लोग घायल हुए. 

;