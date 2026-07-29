/नेपाल के सुनसरी में भड़की हिंसा, जला दीं 36 दुकानें, सेना भी पीछे हटने को मजबूर; विराटनगर तक पहुंचीं लपटें

नेपाल के सुनसरी जिले के देवानगंज में रविवार देर रात बोलबम यात्रा पर हमले को लेकर शुरू हुआ विवाद आज बुधवार को और अधिक हिंसक हो गया. हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि पूर्व-पश्चिम महेंद्र राजमार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया. सुनसरी प्रशासन ने अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है . सुनसरी जिला प्रशासन कार्यालय ने जिले के नौ स्थानीय इलाको में कर्फ्यू जारी कर दिया है.
इटहारी उप-महानगरपालिका वार्ड संख्या 16 और 17 के अंतर्गत महेंद्र राजमार्ग के दाएं और बाएं 200 मीटर के क्षेत्रों, रामधुनी नगरपालिका वार्ड संख्या 1 और 5 के अंतर्गत महेंद्र राजमार्ग के दाएं और बाएं 200 मीटर के क्षेत्रों, इनरवा नगरपालिका, दुहाबी नगरपालिका, भोकराहा नरसिंह ग्रामीण नगरपालिका, कोशी ग्रामीण नगरपालिका, गढ़ी ग्रामीण नगरपालिका, देवांगंज ग्रामीण नगरपालिका, हरिनगर ग्रामीण नगरपालिका और बरजू ग्रामीण नगरपालिका के पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है.
कोशी प्रदेश के मोरंग और सुनसरी के साथ-साथ मधेश प्रदेश के सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी तथा पर्सा (बीरगंज) तक जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है. कई स्थानों पर प्रदर्शन, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही है , जबकि कोशी कटान बाजार में तीन दर्जन से अधिक दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया है . मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद नेपाल, मोरंग की युवा शाखा ने मंगलवार को विराटनगर बाजार बंद कराया. इधर मोरंग के सहायक प्रमुख जिलाधिकारी पवन राज कोईराला बयान जारी कर जिले में किसी भी प्रकार के मेले, महोत्सव, विवाह समारोह, पार्टी, पर्व-त्योहार, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में अगली सूचना जारी होने तक डीजे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया दिया है.
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रविवार देर रात देवानगंज में बोलबम यात्रा निकाले जाने के दौरान मुस्लिमो ने विरोध किया और झड़प शुरू हो गयी जिसके बाद विवाद में गोली चली और गोली लगने से 24 वर्षीय ओम प्रकाश मेहता की मौत हो गई थी, जबकि अन्य कई युवक गंभीर रूप से घायल हो गये थे. इसी घटना के बाद तनाव लगातार बढ़ता गया और मंगलवार को स्थिति कहीं अधिक बेकाबू हो गयी. मंगलवार को जिले के विभिन्न स्थानों पर लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते रहे. शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस की व्यापक तैनाती की गई है.
पुलिस के अनुसार, रात की हिंसा से पहले दिन में एक और विवाद सामने आया था. स्थानीय बिजली के खंभे पर लगा मुस्लिम समुदाय का झंडा हटाकर उसकी जगह हिंदू धर्म का झंडा लगा दिया गया था. इसी मुद्दे को लेकर दोनों समुदायों के बीच पहले से तनाव बना हुआ था. रात करीब साढ़े दस बजे मंदिर के पास तेज आवाज में बज रहे डीजे को लेकर बहस शुरू हुई. शुरुआत में कुछ युवकों के बीच हुई नोकझोंक देखते ही देखते भीड़ में बदल गई और दोनों ओर से पत्थर फेंके जाने लगे.
स्थानीय पुलिस चौकी ने पहले भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती गई. इसके बाद नेपाल पुलिस ने चेतावनी स्वरूप गोलियां चलाईं और सशस्त्र पुलिस बल ने भी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए फायरिंग की. अधिकारियों का कहना है कि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ओम प्रकाश मेहता की मौत किस गोली से हुई. बढ़ती हिंसा को देखते हुए कोशी प्रांत के अन्य इलाकों से अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाए गए.
पुलिस के मुताबिक, इस हिंसा में नेपाल पुलिस के 10 जवान और सशस्त्र पुलिस बल के 5 कर्मी घायल हुए हैं. इनमें एक पुलिस इंस्पेक्टर भी शामिल हैं. इसके अलावा कई स्थानीय नागरिक भी घायल हुए, जिनमें कुछ को गोली लगी है. घायलों का इलाज बिराटनगर और सुनसरी के अस्पतालों में चल रहा है. अलग-अलग शुरुआती रिपोर्टों में घायलों की संख्या 16 से 24 के बीच बताई गई है.
कप्तानगंज, सुनसरी जिले के देवानगंज ग्रामीण नगरपालिका में स्थित है और भारत के बिहार सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूर है. यहां के लोगों का भारत से व्यापार, रिश्तेदारी और रोजमर्रा का आवागमन सामान्य बात है. इलाके में कुशवाहा, यादव और मुस्लिम समुदाय की अच्छी-खासी आबादी रहती है. अधिकांश समय लोग साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन धार्मिक प्रतीकों, झंडों या जुलूस जैसे मुद्दों पर तनाव तेजी से बढ़ जाता है.
रविवार रात की घटना के बाद सोमवार सुबह विरोध प्रदर्शन अन्य इलाकों तक फैल गया. कई स्थानों पर टायर जलाए गए, दुकानों में तोड़फोड़ हुई और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया. स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए प्रशासन ने नेपाल सेना की टुकड़ियां और बख्तरबंद वाहन भी तैनात किए. सेना की मौजूदगी के बाद हालात धीरे-धीरे नियंत्रण में आए.
राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद लाल विक्रम थापा ने घटनास्थल का दौरा कर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहले गैर-घातक उपाय अपनाए जाने चाहिए थे. वहीं राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी की मुख्य सचेतक खुशबू ओली ने प्रशासनिक विफलता को इस घटना का प्रमुख कारण बताया. उन्होंने कहा कि समय रहते हालात को संभाला जाता तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती.
नेपाल के गृह मंत्री सुधन गुरूंग ने काठमांडू में केंद्रीय सुरक्षा समिति की आपात बैठक बुलाई. बैठक में सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया तंत्र और पुलिस की कार्रवाई की समीक्षा की गई. साथ ही गृह मंत्रालय ने संयुक्त सचिव भूपेंद्र थापा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय जांच समिति गठित की है. समिति को सात दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है.
नेपाल का तराई क्षेत्र पहले भी कई बार हिंसक झड़पों का गवाह बन चुका है. वर्ष 2007 का गौर नरसंहार, कपिलवस्तु हिंसा और 2015 की टीकापुर घटना इस क्षेत्र के बड़े हिंसक घटनाक्रमों में शामिल हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन घटनाओं की जड़ें अलग-अलग रही हैं, लेकिन एक समानता यह है कि छोटी घटनाएं भी भीड़ और कमजोर नियंत्रण व्यवस्था के कारण बड़े संघर्ष में बदल जाती हैं.
2021 की जनगणना के अनुसार, नेपाल की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 5 प्रतिशत है. हालांकि मधेश और तराई के कई जिलों में यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है. सुनसरी, धनुषा, रौतहट, पर्सा और सरलाई जैसे सीमावर्ती जिलों में हिंदू और मुस्लिम समुदाय लंबे समय से साथ रहते आए हैं. इन इलाकों के कई परिवारों के भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश से भी पारिवारिक और कारोबारी संबंध हैं.