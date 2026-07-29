/नेपाल के सुनसरी में भड़की हिंसा, जला दीं 36 दुकानें, सेना भी पीछे हटने को मजबूर; विराटनगर तक पहुंचीं लपटें

कोशी प्रदेश के मोरंग और सुनसरी के साथ-साथ मधेश प्रदेश के सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी तथा पर्सा (बीरगंज) तक जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है. कई स्थानों पर प्रदर्शन, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही है , जबकि कोशी कटान बाजार में तीन दर्जन से अधिक दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया है . मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद नेपाल, मोरंग की युवा शाखा ने मंगलवार को विराटनगर बाजार बंद कराया. इधर मोरंग के सहायक प्रमुख जिलाधिकारी पवन राज कोईराला बयान जारी कर जिले में किसी भी प्रकार के मेले, महोत्सव, विवाह समारोह, पार्टी, पर्व-त्योहार, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में अगली सूचना जारी होने तक डीजे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया दिया है.