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नेपाल के सुनसरी में भड़की हिंसा, जला दीं 36 दुकानें, सेना भी पीछे हटने को मजबूर; विराटनगर तक पहुंचीं लपटें

नेपाल के सुनसरी जिले में हिंसा के दौरान 36 दुकानों में आग लगाए जाने की खबर सामने आई है। हालात को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है. घटना का असर आसपास के क्षेत्रों, जिनमें विराटनगर भी शामिल है, तक महसूस किया गया. जानिए हिंसा की वजह, प्रशासन की कार्रवाई और ताजा अपडेट.

Written ByPrashant JhaEdited ByRavindra Singh
Published: Jul 29, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:26 AM IST
नेपाल के सुनसरी में भड़की हिंसा, जला दीं 36 दुकानें, सेना भी पीछे हटने को मजबूर; विराटनगर तक पहुंचीं लपटें
Image Credit: Social Media (नेपाल के सुनसरी में भड़की हिंसा, जला दीं 36 दुकानें, सेना भी पीछे हटने को मजबूर; विराटनगर तक पहुंचीं लपटें)

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Prashant Jha

Prashant Jha

प्रशांत पिछले 10 से ज्यादा सालों से मीडिया में सक्रिय हैं. इन्होंने कई बड़े-बड़े और प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया है. प्रशांत ने ज़ी न्यूज, राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण, अमर उजाला, के साथ कई और बड़े संस्थानों में काम किया है. वर्तमान में प्रशांत ZEE राजस्थान न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.  

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