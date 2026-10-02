/खौफ पर भारी पड़ा जज्बा: विनाशकारी बाढ़ के बावजूद नेपाल पहुंचे 88 हजार विदेशी टूरिस्ट, 12.1% का तगड़ा उछाल

अगस्त के आखिर में आई विनाशकारी बाढ़ और भारी तबाही के बाद लगा था कि नेपाल का टूरिज्म पूरी तरह बैठ जाएगा, लेकिन सितंबर महीने के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है. खौफ और टूटे रास्तों के बावजूद विदेशी सैलानियों के कदम नहीं थमे. सितंबर महीने में पर्यटकों की संख्या में 12 फीसदी से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया. सरकार के 'नेपाल कॉलिंग' भरोसे और सैलानियों के जज्बे ने साबित कर दिया कि हिमालय की गोद में घूमने का क्रेज किसी आपदा से कम नहीं होने वाला. सितंबर में अलग-अलग देशों से कुल 88,248 विदेशी पर्यटक नेपाल पहुंचे हैं, जबकि पिछले साल इसी महीने यह संख्या 78,711 थी.
दरअसल, नेपाल-चीन बॉर्डर के पास एवलांच (हिमस्खलन) की वजह से भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में भयानक बाढ़ आ गई थी. इस त्रासदी में करीब 1,453 लोगों की जान चली गई, जबकि 636 विदेशियों समेत 5,285 लोग अब भी लापता हैं. बाढ़ में बहे पुल-सड़कें और उफनती नदियों से निकलते शवों की खौफनाक तस्वीरों ने लोगों को दहला दिया था. इस तबाही से दुनिया भर में यह मैसेज चला गया कि पूरा नेपाल तबाह हो चुका है. नतीजा यह हुआ कि सैलानियों ने धड़ाधड़ होटल और ट्रिप कैंसिलेशन शुरू कर दिए.
नुकसान से बचने के लिए सरकार और प्राइवेट टूर ऑपरेटरों ने मिलकर 'नेपाल कॉलिंग' नाम से कैंपेन चलाया, जिसके तहत दुनिया को यह समझाया गया कि आपदा सिर्फ कुछ खास नदी इलाकों तक सीमित थी, बाकी पूरा नेपाल घूमने के लिए एकदम सेफ है. यह कदम इसलिए भी जरूरी था क्योंकि सितंबर से नवंबर का समय नेपाल का पीक टूरिस्ट सीजन होता है, जब साल भर के करीब 40 फीसदी विदेशी मेहमान यहीं पहुंचते हैं.
एनटीबी के अनुसार, सितंबर में सबसे ज्यादा पर्यटक भारत से आए. इस दौरान भारत से 17,425 पर्यटक नेपाल पहुंचे, जो पिछले साल की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है. इसके बाद चीन दूसरे स्थान पर रहा, जहां से 11,212 पर्यटक नेपाल पहुंचे. चीनी पर्यटकों की संख्या में 114.1 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई. अमेरिका 8,299 पर्यटकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा. इसके बाद श्रीलंका से 7,108 और ऑस्ट्रेलिया से 4,842 पर्यटक नेपाल पहुंचे.
क्षेत्र के हिसाब से दक्षिण एशिया से 30,085 पर्यटक नेपाल आए, जो कुल विदेशी पर्यटकों का 34.09 प्रतिशत है. इसके अलावा, एशिया के अन्य देशों से 19,888 और यूरोप से 15,148 पर्यटक नेपाल पहुंचे. हालांकि, पिछले साल सितंबर की तुलना में यूरोप से आने वाले पर्यटकों की संख्या में 8.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.
इसी तरह, ओशिनिया क्षेत्र से आने वाले पर्यटकों की संख्या में 25.9 प्रतिशत और अमेरिकी महाद्वीपों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में 12.3 प्रतिशत की कमी आई. एनटीबी के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है.