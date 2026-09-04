Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /9 दिन तक मौत से जंग, सिर्फ हरे कृष्णा का सहारा... नेपाल टनल के Survivor ने बताई दर्दनाक आपबीती!

9 दिन तक मौत से जंग, सिर्फ 'हरे कृष्णा' का सहारा... नेपाल टनल के Survivor ने बताई दर्दनाक आपबीती!

नेपाल की त्रिशूली हाइड्रोपावर टनल में 9 दिनों तक फंसे मजदूर संजय साह और कबीर महर्जन को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है. आंकड़ों के मुताबिक अभी भी सुरंगों के अंदर करीब 900 लोग फंसे हो सकते हैं.

Written Byharsh singh
Published: Sep 04, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 05:00 PM IST
9 दिन तक मौत से जंग, सिर्फ 'हरे कृष्णा' का सहारा... नेपाल टनल के Survivor ने बताई दर्दनाक आपबीती!

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जन्माष्टमी के खास मौके पर करिश्मा तन्ना ने रिवील किया अपने बेटे का नाम, जानें मतलब
2
3
4
5