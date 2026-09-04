9 दिन तक मौत से जंग, सिर्फ 'हरे कृष्णा' का सहारा... नेपाल टनल के Survivor ने बताई दर्दनाक आपबीती!

नेपाल के त्रिशूली 3A हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की एक सुरंग में फंसे मजदूर को 9 दिन बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. 30 साल के मजदूर संजय साह ने बताया कि जब वो अंधेरी सुरंग में मौत से लड़ रहे थे, तब लगातार हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहे थे.
उन्हें पूरा भरोसा था कि भगवान श्रीकृष्ण उनकी जान जरूर बचाएंगे. इत्तेफाक से जिस दिन उन्हें सुरंग से बाहर निकाला गया, उस दिन जन्माष्टमी का पावन त्योहार था.
सेना के जवानों ने जब संजय को बाहर निकाला, तो उनके पूरे चेहरे पर कीचड़ लगा था. फिर भी उनके चेहरे पर जिंदा बच जाने की अलग ही खुशी नजर आ रही थी.
संजय साह नेपाल बिजली प्राधिकरण में फोरमैन हैं और सप्तरी जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने बताया कि जब अचानक भयानक आपदा आई, तब वे कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर थे.
उस वक्त उनके पास खुद को बचाने का मौका था. लेकिन उन्होंने वहां मौजूद बाकी साथियों को अलर्ट करना सही समझा. संजय ने बताया कि उनकी पहली जिम्मेदारी दूसरों की जान बचाना थी.
जब तक वे सबको खबर करके खुद भागने लगे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. इसके बाद सुरंग में हर तरफ पानी और मलबा भर गया और वे अंदर ही फंस गए.
VIDEO | Nepal: A person identified as Sanjay Shah rescued alive today from the tunnel of Trishuli–3 'A' Hydropower Project. Visuals of the rescued person.
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/kM7nRYZN9p
— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2026
सुरंग के भयानक अंधेरे में संजय साह लगातार 9 दिनों तक फंसे रहे. उनके पास न तो खाने को कुछ था और न ही कोई रोशनी.
उन्होंने बताया कि सुरंग में उनके आसपास तीन-चार और मजदूर फंसे हुए थे. वे आपस में आवाजें निकालकर और बातें करके एक-दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे.
संजय का मानना है कि सुरंग बहुत लंबी है और बाढ़ के तेज बहाव में कई लोग अंदर तक बह गए होंगे. इसलिए पावरहाउस के पास और भी लोग फंसे हो सकते हैं.
नेपाल सेना की रेस्क्यू टीम ने इस ऑपरेशन में संजय साह के साथ 45 साल के कबीर महर्जन को भी जिंदा बाहर निकाला है.
कबीर महर्जन प्रोजेक्ट में मैकेनिकल सुपरवाइजर के पद पर काम करते हैं. उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कारण उन्हें सेना के हेलीकॉप्टर से काठमांडू के अस्पताल भेजा गया है.
वहीं संजय साह की हालत स्थिर बताई जा रही है और उनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है. हादसे के बाद से अब तक सुरंग से जिंदा निकलने वाले ये पहले दो लोग हैं.
नेपाल सेना और राहत एजेंसियां स्पेशल मशीनों की मदद से अब भी सुरंगों में लोगों की तलाश कर रही हैं. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक त्रिशूली नदी के किनारे बनी 6 पनबिजली परियोजनाओं की सुरंगों में करीब 900 लोग फंसे हो सकते हैं.
स्वतंत्र बिजली उत्पादक संघ के अनुसार 11 परियोजनाओं के 600 से ज्यादा मजदूर अब भी लापता हैं. ये तबाही 26 अगस्त को नेपाल-चीन सीमा के पास चट्टान और बर्फ खिसकने से आई बाढ़ के कारण हुई थी.
बाढ़ में अब तक 1,200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग लापता हैं.