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नेपाल में कांवड़ यात्रा के दौरान भड़की हिंसा, एक युवक की मौत के बाद भारतीय सीमा से लगे 3 जिलों में लगा कर्फ्यू

नेपाल के मधेश प्रांत में दो समुदायों के बीच हिंसा के बाद हालात बिगड़ गए हैं. सिराहा में एक युवक की मौत के बाद जनकपुर, सिराहा और सप्तरी जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है. जानिए पूरे घटनाक्रम की वजह और ताजा स्थिति.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 30, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:27 PM IST
नेपाल में कांवड़ यात्रा के दौरान भड़की हिंसा, एक युवक की मौत के बाद भारतीय सीमा से लगे 3 जिलों में लगा कर्फ्यू

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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