/नेपाल में कांवड़ यात्रा के दौरान भड़की हिंसा, एक युवक की मौत के बाद भारतीय सीमा से लगे 3 जिलों में लगा कर्फ्यू

नेपाल के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में दो समुदायों के बीच बढ़ते तनाव ने अब हिंसक रूप ले लिया है. मधेश प्रांत के सिराहा जिले में हिंसा के दौरान 19 वर्षीय गणेश यादव की मौत हो गई, जबकि पुलिस कार्रवाई में कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन को भारत सीमा से लगे जनकपुर, सिराहा और सप्तरी जिलों में कर्फ्यू लागू करना पड़ा. सड़कों पर हिंसा, आगजनी और प्रदर्शन के कारण पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है. प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने और अफवाहों से बचने की अपील की है.
यह तनाव रविवार रात नेपाल के सुनसरी जिले की देवांगंज ग्रामीण नगरपालिका के कप्तानगंज क्षेत्र से शुरू हुआ था. शुरुआत में दो समुदायों के बीच हुए विवाद ने धीरे-धीरे पूरे मधेश प्रांत को अपनी चपेट में ले लिया. देखते ही देखते यह तनाव सप्तरी, सिराहा और प्रांतीय राजधानी जनकपुर तक फैल गया. कई जगह प्रदर्शन हुए और सार्वजनिक व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया. प्रशासन का कहना है कि हालात को सामान्य करने के लिए सुरक्षा बल लगातार संवेदनशील इलाकों में तैनात हैं.
सिराहा जिले के गोलबाजार में प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक स्थान पर खड़ी 11 मोटरसाइकिलों में आग लगा दी. इसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और प्रशासन ने तुरंत गोलबाजार व आसपास के क्षेत्रों में कर्फ्यू लागा दिया. हिंसा के दौरान कई लोग घायल हुए और कुछ प्रदर्शनकारी सड़क पर घायल अवस्था में पड़े दिखाई दिए. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की हिंसा या तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
मधेश प्रांत की राजधानी जनकपुर में भी तनाव लगातार बढ़ता गया. हालात को नियंत्रण में रखने के लिए जिला प्रशासन कार्यालय ने गुरुवार दोपहर 3:30 बजे से कर्फ्यू लागू कर दिया. मुख्य जिला अधिकारी प्रेम प्रसाद लुइटेल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह कर्फ्यू पूरे जनकपुर उपमहानगर, लक्ष्मीनिया ग्रामीण नगरपालिका और नगराइन नगरपालिका में प्रभावी है. प्रशासन का कहना है कि यह कदम किसी भी नई हिंसा को रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.
हिंसा बढ़ने पर पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पहले आंसू गैस के गोले छोड़े और बाद में कई हवाई फायरिंग की. सिराहा के अलावा लहान में भी दोनों समुदायों के लोग आमने-सामने आ गए, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई. पुलिस का कहना है कि चेतावनी के तौर पर हवाई फायरिंग की गई, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और किसी बड़े नुकसान को रोका जा सके. फिलहाल पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है.
नेपाल सरकार के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती मधेश प्रांत में तेजी से फैल रहे तनाव को रोकना है. सुनसरी से शुरू हुआ विवाद अब सप्तरी, सिराहा और जनकपुर तक पहुंच चुका है. प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है. फिलहाल कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पर रोक है और सुरक्षा एजेंसियां शांति बहाल करने की कोशिश कर रही हैं. अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास न करने की अपील की है.