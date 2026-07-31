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नेपाल में फैली हिंसा, 4 और जिलों में बढ़ा तनाव; कई शहरों में कर्फ्यू लागू, सेना हाई अलर्ट पर

Nepal Violence: नेपाल में हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. तनाव अब चार और जिलों तक फैल गया है, जिसके बाद कई शहरों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है. जानिए हिंसा की वजह, प्रभावित इलाकों की ताजा स्थिति और प्रशासन द्वारा उठाए गए अहम कदम.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 31, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:36 PM IST
नेपाल में फैली हिंसा, 4 और जिलों में बढ़ा तनाव; कई शहरों में कर्फ्यू लागू, सेना हाई अलर्ट पर
Image Credit: AI Generated Photo (नेपाल में बेकाबू हुई हिंसा, 4 और जिलों में फैला तनाव; कई शहरों में कर्फ्यू लागू, सेना हाई अलर्ट पर)

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Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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