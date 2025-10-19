नेपाली जेन-ज़ी ने किया पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान, भारत-चीन के बाजारों पर नजर

Nepal Zen Z political party: नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार गिराने वाले जेन-ज़ी ने प्रेस कॉंफ्रेंस कर बड़ी घोषणा की है.जेन-जी की तरफ से शनिवार को मीडिया से बात करते हुए अगले साल होने वाल आम चुनाव में लड़ने के लिए पार्टी बनाने का एलान किया है. जेन-ज़ी ने यह भी स्पष्ट किया है की वो चुनावों में तभी भाग लेंगे जब उनकी कुछ शर्तें पूरी होंगी. भारत के पड़ोसी देश नेपाल में जेन-जी के द्वारा पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की घोषणा से नेपाल में एक और युवा क्रांति के आसार दिखाई दे रहे हैं.

पार्टी का एजेंडा

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेपाल की जेनरेशन z के नेता मिराज धुंगाना ने अपने एजेंडा का भी सभी के सामने रखा है. इस दौरान मिराज ने नेपाल की यूथ जनेरशन की आवाज को एकजुट करने को ही पार्टी का सबसे बड़ा उद्देश्य बताया है. इतना ही नहीं धुंगाना ने नेपाल की अंतरिम सरकार के द्वारा जेन-जी की मुख्य मांगो को पूरा करने पर उनकी चुनावों में भागीदारी तय करेगी. इनमें प्रत्यक्ष रुप से निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली की शुरुआत और विदेश में रहने वाले नेपाली नागरिकों को वोटिंग के अधिकार देना भी सबसे अहम डिमांड है.

Add Zee News as a Preferred Source

पार्टी को देंगे नाम

धुंगाना ने अपनी पार्टी के दूसरे एजेंडे की घोषणा करते हुए नेपाल में भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए नागरिकों के नेतृत्व वाली जांच समिति बनाने की बात कही है. इसके पीछे मिराज ने कारण बताते हुए कहा "हम सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए संघर्ष करते रहेंगे ताकि जेन-ज़ी का बलिदान व्यर्थ ना जाए". वहीं, जेन-ज़ी लीडर की तरफ से नई पार्टी के नाम को लेकर जनता को सुझाव के लिए आमंत्रित किया है.

यह भी पढ़ें : दिवाली पर हर घर में ठुकराई जाने वाले सोन पापड़ी की मीठी पर कड़वी कहानी, क्या है इतिहास?

पलायन कर रहे नेपाली युवा

विदेशों में रह रहे नेपाली युवाओं को लेकर भी धुंगाना ने चिंता जाहिर की है. धुंगाना नेपाल के आर्थिक विकास में रूकावट का सबसे बड़ा कारण नेपाली युवाओं के पलायन को मानते हैं. इतना ही नहीं इसके लिए उन्होंने पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है. नेपाल के आर्थिक हालात को मजबूत करने के लिए उन्होंने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की बात भी अपने पार्टी एजेंडा में जाहिर की है. जिसके लिए उन्होंने भारत चीन का नाम लिए बिना कहा कि हमारे दो घनी आबादी वाले पड़ोसी देशों के बाजारों की जरूरतों को समझकर नेपाल को अपने उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है.