Nepal News: नेपाली सेना की चतुराई और नाकाम हो गई बाहरी साजिश, बांग्लादेश की तरह नहीं बन सकी कठपुतली सरकार
Advertisement
trendingNow12923649
Hindi Newsदुनिया

Nepal News: नेपाली सेना की चतुराई और नाकाम हो गई बाहरी साजिश, बांग्लादेश की तरह नहीं बन सकी कठपुतली सरकार

Army Role in Nepal Crisis News: बांग्लादेश में हुए हिंसक तख्तापलट के एक साल बाद उसी पैटर्न पर नेपाल में भी सत्ता बदल दी गई. लेकिन इस संकट में नेपाली सेना ने अपनी चतुराई और समझदारी से अपने देश को दूसरा 'बांग्लादेश' बनने से बचा लिया. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 15, 2025, 09:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Nepal News: नेपाली सेना की चतुराई और नाकाम हो गई बाहरी साजिश, बांग्लादेश की तरह नहीं बन सकी कठपुतली सरकार

How Nepali Army foiled external conspiracy: नेपाल में जो कुछ देखने को मिला, वह बांग्लादेश की घटनाओं से काफी मिलता-जुलता था. बांग्लादेश में बाहरी ताकतों ने कट्टरपंथी इस्लामवादियों की मदद से अपनी चाल में सफलता हासिल की, लेकिन नेपाल में यह चाल पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई. बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन शेख हसीना की सत्ता को उखाड़ फेंकने में सफल रहा और मुहम्मद यूनुस को सत्ता सौंपी गई, जिन्हें गुप्त शक्तियों और आईएसआई का कठपुतली माना जाता है. वहां छात्रों ने कहा कि वे शेख हसीना के तानाशाही शासन के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे.

नेपाल में जेन-जेड के युवाओं ने भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि देश का पैसा जनता तक नहीं पहुंच रहा, बल्कि राजनेता और उनके रिश्तेदार-परिजन इसे हड़प रहे हैं.

नेपाल में नहीं चल पाई बाहरी शक्तियों की चाल

Add Zee News as a Preferred Source

बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद मुहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया. इसके बाद आईएसआई के लिए रास्ता खुल गया और उसने ढाका के साथ कई समझौते किए, जैसे पानी के उपयोग और वीजा प्रतिबंध हटाने से संबंधित. भारत का कहना है कि इनका इस्तेमाल आईएसआई हथियारों और आतंकवादियों को बांग्लादेश में लाने और भारत में हमले करने के लिए कर रही है.

हालांकि, नेपाल में यह चाल वैसी नहीं चली. वहां प्रदर्शनों में बाहरी ताकतों का हाथ होने से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी योजना पूरी तरह सफल नहीं हुई. आईएसआई जैसी संस्थाएं नेपाल में अपनी कठपुतली सरकार स्थापित करना चाहती थीं, लेकिन नेपाल की सेना ने मजबूती से डटकर इसका विरोध किया. सेना ने जेन-जेड प्रदर्शनकारियों का साथ दिया और यह सुनिश्चित किया कि कोई कठपुतली नेता देश का प्रमुख न बने.

महज 3 दिनों में खत्म हो गया संकट

नेपाल में लोगों की शिकायतें वास्तविक थीं. भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के खिलाफ गुस्सा साफ दिख रहा था. ये मुद्दे लंबे समय से उबल रहे थे और इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन की आशंका थी. ऐसे बड़े प्रदर्शनों में अक्सर बाहरी ताकतें अपने पसंदीदा नेता को सत्ता में लाने की कोशिश करती हैं.

नेपाल का संकट सिर्फ तीन दिन में खत्म हो गया और एक अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया. बांग्लादेश में भी जल्दी ही अंतरिम सरकार बनी, लेकिन यूनुस के नेतृत्व में वहां कानून-व्यवस्था चरमरा गई. उन्होंने जमात-ए-इस्लामी को खुली छूट दी, जिसने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए और अपने समर्थकों के जरिए शरिया कानून लागू करने की मांग की.

नेपाली सेना ने सूझबूझ से लिया काम

नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति में सबसे बड़ा अंतर सेना के रवैये में था. बांग्लादेश की सेना पूरे संकट के दौरान मूकदर्शक बनी रही, क्योंकि वहां के कई शीर्ष सैन्य अधिकारी आईएसआई के प्रभाव में हैं. जनरल वाकर-उज-जमान ने शुरू में स्थिति पर नाराजगी जताई, लेकिन उनके ज्यादातर सहयोगी पाकिस्तान की ओर झुके हुए थे, जिसके चलते सेना ने कट्टरपंथियों को खुली छूट दे दी.

दूसरी ओर, नेपाल में सेना ने स्थिति को नियंत्रण में लिया. जब के.पी. ओली और उनके भ्रष्ट सहयोगी सत्ता से हटे, तो सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल ने हालात का जायजा लिया. उन्होंने प्रदर्शनकारियों का विरोध करने के बजाय उनका साथ दिया, क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के खिलाफ प्रदर्शनकारियों की बातें जायज लगीं. उन्होंने तुरंत टेलीविजन पर आकर शांति और संयम की अपील की.

प्रदर्शनकारियों का मजबूती से किया समर्थन

सेना प्रमुख ने जेन-जेड प्रदर्शनकारियों का मजबूती से समर्थन किया और यह स्पष्ट किया कि उनकी पसंद का नेता अंतरिम प्रमुख बनेगा. उन्होंने नेपाल के राष्ट्रपति के साथ मिलकर काम किया, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों से हिंसा खत्म करने को कहा, लेकिन साथ ही उन्हें 24 घंटे के भीतर अपनी पसंद का नेता चुनने का अल्टीमेटम भी दिया.

इन सभी कदमों ने बाहरी ताकतों को अपनी कठपुतली स्थापित करने से रोका. भारतीय अधिकारियों का कहना है कि नेपाल के सेना प्रमुख और राष्ट्रपति ने समझ लिया था कि अगर जेन-जेड को अपनी पसंद का नेता चुनने का मौका नहीं मिला, तो प्रदर्शन और लंबे समय तक चलते. इससे बाहरी ताकतों को नेपाल में घुसकर अपनी पसंद का कठपुतली नेता स्थापित करने का मौका मिल जाता, जो निश्चित रूप से ओली की तरह भारत-विरोधी होता.

(एजेंसी IANS)

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Nepal News in HindiNepal political crisisNepal Protest

Trending news

वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
Supreme Court
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
Omar Abdullah
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
weather update
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
INS Nistar
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
jammu kashmir news
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
Waqf Amendment Act 2025
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
Bhagwant Mann
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
Health news in Hindi
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
waqf act
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
PM मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर
Sarbananda Sonowal
PM मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर
;