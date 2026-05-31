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Hindi Newsदुनियानेपाल ने भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया है..., PM बालेन शाह के बयान का क्या असर होगा?

'नेपाल ने भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया है...', PM बालेन शाह के बयान का क्या असर होगा?

नेपाल के पीएम बालेन शाह ने माना कि नेपाल ने भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 31, 2026, 03:49 PM IST
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नेपाल के पीएम बालेन शाह ने माना कि नेपाल ने भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया है. ये बड़ा बयान बालेन ने आज नेपाल के प्रतिनिधि सभा में नेकपा एमाले के सांसद को जवाब देते हुए दिया. बालेन शाह ने कहा कि भारत-नेपाल के बीच इस मुद्दे को राजनायिक वार्ता से ही हल किया जायेगा. 
पीएम बालेन शाह ने दोनों पक्षों के बीच सीमा विवाद पर बातचीत करने और उसकी जांच करने की प्रतिबद्धता भी जताई है. शाह का मानना है कि बातचीत से सब सही हो जाएगा.

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श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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