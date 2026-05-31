'नेपाल ने भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया है...', PM बालेन शाह के बयान का क्या असर होगा?

नेपाल के पीएम बालेन शाह ने माना कि नेपाल ने भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया है. ये बड़ा बयान बालेन ने आज नेपाल के प्रतिनिधि सभा में नेकपा एमाले के सांसद को जवाब देते हुए दिया. बालेन शाह ने कहा कि भारत-नेपाल के बीच इस मुद्दे को राजनायिक वार्ता से ही हल किया जायेगा.

पीएम बालेन शाह ने दोनों पक्षों के बीच सीमा विवाद पर बातचीत करने और उसकी जांच करने की प्रतिबद्धता भी जताई है. शाह का मानना है कि बातचीत से सब सही हो जाएगा.

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