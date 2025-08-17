जब भारत आएंगे नेपाली प्रधानमंत्री तो गयाजी में PM मोदी संग होगी मीटिंग, क्यों चुनी गई ये जगह

भारत और नेपाल के रिश्तों में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अगले महीने भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं. यह उनकी चौथी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की पहली यात्रा होगी. खास बात यह है कि इस बार उनकी मुलाकात नई दिल्ली में नहीं, बल्कि बिहार के बोधगया में होगी. यही नहीं, यह मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को तय की गई है. माना जा रहा है कि इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी.

बोधगया में होगी बड़ी मुलाकात

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम ओली 16 सितंबर को भारत पहुंचेंगे. अगले दिन यानी 17 सितंबर को वह बोधगया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी और उसके बाद वे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे. पीएम ओली के नालंदा विश्वविद्यालय जाने का भी कार्यक्रम है. नेपाल के पीएम बनने के बाद से ही ओली भारत यात्रा को लेकर उत्साहित थे और अब उनका ये इंतजार खत्म होने वाला है.

विदेश सचिव का नेपाल दौरा

प्रधानमंत्री ओली की भारत यात्रा से पहले भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी इन दिनों नेपाल के दो दिवसीय दौरे पर हैं. रविवार सुबह वे काठमांडू पहुंचे और यहां नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री ओली, नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और सीपीएन (माओवादी सेंटर) प्रमुख प्रचंड समेत कई नेताओं से मुलाकात करेंगे. इसके अलावा, मिसरी की नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा से भी बैठक होगी.

रिश्तों में नई दिशा की उम्मीद

पिछले साल जुलाई में पदभार ग्रहण करने के बाद यह मिसरी की दूसरी नेपाल यात्रा है. अगस्त 2024 में भी उन्होंने काठमांडू का दौरा किया था, इस बार उनकी यात्रा में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संपर्क, विकास सहयोग और द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने पर फोकस रहेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम मोदी और ओली की बोधगया मुलाकात दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों को नई दिशा दे सकती है.