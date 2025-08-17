जब भारत आएंगे नेपाली प्रधानमंत्री तो गयाजी में PM मोदी संग होगी मीटिंग, क्यों चुनी गई ये जगह
जब भारत आएंगे नेपाली प्रधानमंत्री तो गयाजी में PM मोदी संग होगी मीटिंग, क्यों चुनी गई ये जगह

Nepal KP Sharma Oli India Visit: नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली 17 सितंबर को बोधगया में पीएम मोदी से मिलेंगे. विदेश सचिव विक्रम मिसरी की नेपाल यात्रा से पहले हुई तैयारियों के बीच दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, विकास और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 17, 2025, 02:36 PM IST
भारत और नेपाल के रिश्तों में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अगले महीने भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं. यह उनकी चौथी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की पहली यात्रा होगी. खास बात यह है कि इस बार उनकी मुलाकात नई दिल्ली में नहीं, बल्कि बिहार के बोधगया में होगी. यही नहीं, यह मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को तय की गई है. माना जा रहा है कि इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी.

बोधगया में होगी बड़ी मुलाकात

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम ओली 16 सितंबर को भारत पहुंचेंगे. अगले दिन यानी 17 सितंबर को वह बोधगया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी और उसके बाद वे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे. पीएम ओली के नालंदा विश्वविद्यालय जाने का भी कार्यक्रम है. नेपाल के पीएम बनने के बाद से ही ओली भारत यात्रा को लेकर उत्साहित थे और अब उनका ये इंतजार खत्म होने वाला है.

ये भी पढ़ें: PM मोदी के नेतृत्व में भारत में हुए महत्वपूर्ण बदलाव, पिछले 10 वर्षों में... साउथ कोरियाई विदेश मंत्री ने की जमकर तारीफ

विदेश सचिव का नेपाल दौरा

प्रधानमंत्री ओली की भारत यात्रा से पहले भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी इन दिनों नेपाल के दो दिवसीय दौरे पर हैं. रविवार सुबह वे काठमांडू पहुंचे और यहां नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री ओली, नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और सीपीएन (माओवादी सेंटर) प्रमुख प्रचंड समेत कई नेताओं से मुलाकात करेंगे. इसके अलावा, मिसरी की नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा से भी बैठक होगी.

ये भी पढ़ें: पुतिन के बाद अब जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे ट्रंप, यूरोप को सताने लगी चिंता, खेलेगा ये बड़ा दांव  

रिश्तों में नई दिशा की उम्मीद

पिछले साल जुलाई में पदभार ग्रहण करने के बाद यह मिसरी की दूसरी नेपाल यात्रा है. अगस्त 2024 में भी उन्होंने काठमांडू का दौरा किया था, इस बार उनकी यात्रा में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संपर्क, विकास सहयोग और द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने पर फोकस रहेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम मोदी और ओली की बोधगया मुलाकात दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों को नई दिशा दे सकती है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Nepal KP Sharma Oli India Visit

;