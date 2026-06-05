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Hindi Newsदुनियाबिना खाना-पानी और ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर 6 दिन! जानिए मौत की घाटी की वो कहानी, जिसे देख डॉक्टर भी हैरान हैं!

बिना खाना-पानी और ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर 6 दिन! जानिए मौत की घाटी की वो कहानी, जिसे देख डॉक्टर भी हैरान हैं!

Khumbu Ice Fall: एवरेस्ट पर पोलिश पर्वतारोही के साथ चढ़ाई के दौरान लापता हुए 52 वर्षीय नेपाली शेरपा गाइड दावा शेरपा 6 दिन बाद जिंदा मिले. जब परिवार उन्हें मृत मानकर अंतिम संस्कार की रस्में शुरू कर चुका था, तब कचरा साफ करने वाली टीम ने उन्हें बर्फ में खोज निकाला. बिना भोजन, पानी या अतिरिक्त ऑक्सीजन के उनका बचना एक चमत्कार से कम नहीं है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jun 05, 2026, 08:32 AM IST
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Dawa Sherpa
Dawa Sherpa

 Mount Everest: माउंट एवरेस्ट की गगनचुंबी ऊंचाइयों से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान है और लोग इसे कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार कह रहे हैं. जब उम्मीदें पूरी तरह दम तोड़ चुकी थीं और परिवार अपने मुखिया की मौत को सच मानकर अंतिम संस्कार की रस्में शुरू कर चुका था, ठीक उसी वक्त एवरेस्ट की बर्फीली वादियों से वह शख्स मौत को मात देकर वापस लौट आया. 52 साल के अनुभवी नेपाली शेरपा गाइड, दावा शेरपा, 6 दिनों तक बिना खाना, पानी या अतिरिक्त ऑक्सीजन के दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों पर अकेले जिंदगी की जंग लड़ते रहे और आखिरकार मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर आ गए.

कैंप-3 और 4 के बीच हुए थे लापता

यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी तब शुरू हुई जब दावा शेरपा एक पोलिश पर्वतारोही के साथ 29032 फीट ऊंची एवरेस्ट की चोटी फतह करने निकले थे. चोटी तक पहुंचने में नाकाम रहने के बाद जब दोनों वापस लौट रहे थे, तभी कैंप III और कैंप IV के बीच दावा अचानक लापता हो गए. उन्हें आखिरी बार 29 मई को देखा गया था. पोलिश पर्वतारोही तो सुरक्षित बेस कैंप लौट आया, लेकिन दावा का कोई सुराग नहीं मिला. दोनों बर्फीले तूफान या धुंध में कैसे अलग हुए, यह रहस्य अब भी बरकरार है. 

घर पर चल रही थीं शोक की रस्में

शुरुआती खोजबीन में जब दावा का कुछ पता नहीं चला, तो उनके दुखी परिवार ने मान लिया कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे. घर पर पारंपरिक रूप से बौद्ध रीति-रिवाज से शोक और अंतिम संस्कार की रस्में शुरू कर दी गईं. लेकिन तभी खुम्बु आइसफॉल के खतरनाक रास्तों पर चढ़ाई का सीजन खत्म होने के बाद रस्सियां, सीढ़ियां और कचरा हटाने वाली एक सफाई टीम काम कर रही थी. अचानक इस टीम को बर्फ के बीच संघर्ष करता हुआ एक अकेला इंसान दिखाई दिया. जब टीम पास पहुंची, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, वह क्लाइंबिंग जैकेट पहने खुद दावा शेरपा थे, जो रेंगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे.

मौत की घाटी 'खुम्बु आइसफॉल' को अकेले किया पार

जमा देने वाली ठंड, फ्रॉस्टबाइट और ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थके-हारे दावा को तुरंत हेलीकॉप्टर के जरिए इलाज के लिए काठमांडू ले जाया गया. जब घर पर उनके जिंदा होने की खबर पहुंची, तो पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ. रिश्तेदारों ने बकायदा तस्वीरें मंगवाकर पुष्टि की कि यह वाकई दावा ही हैं. काठमांडू के अस्पताल से उनकी बेटी मेंडो ल्हामु शेरपा ने बेहद भावुक होकर बताया कि उन्होंने मुझे पहचान लिया है और वे बात भी कर रहे हैं. हमारे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है.

ये भी पढ़ें: हमारे सैनिकों को हाथ भी लगाया, तो फिर छिड़ जाएगी जंग...! ईरान को ट्रंप ने फिर दी खुली चेतावनी

पर्वतारोहण अधिकारियों के मुताबिक, बिना किसी सहारे और हटाई जा चुकी सीढ़ियों के बावजूद दावा का खुम्बु आइसफॉल जैसे जानलेवा रास्ते को अकेले पार कर जाना किसी दैवीय शक्ति से कम नहीं है. इस साल एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 494 परमिट जारी हुए थे, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन दावा शेरपा की इस कहानी ने इतिहास में चमत्कार का एक नया पन्ना लिख दिया है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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