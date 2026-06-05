बिना खाना-पानी और ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर 6 दिन! जानिए मौत की घाटी की वो कहानी, जिसे देख डॉक्टर भी हैरान हैं!

Mount Everest: माउंट एवरेस्ट की गगनचुंबी ऊंचाइयों से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान है और लोग इसे कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार कह रहे हैं. जब उम्मीदें पूरी तरह दम तोड़ चुकी थीं और परिवार अपने मुखिया की मौत को सच मानकर अंतिम संस्कार की रस्में शुरू कर चुका था, ठीक उसी वक्त एवरेस्ट की बर्फीली वादियों से वह शख्स मौत को मात देकर वापस लौट आया. 52 साल के अनुभवी नेपाली शेरपा गाइड, दावा शेरपा, 6 दिनों तक बिना खाना, पानी या अतिरिक्त ऑक्सीजन के दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों पर अकेले जिंदगी की जंग लड़ते रहे और आखिरकार मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर आ गए.

कैंप-3 और 4 के बीच हुए थे लापता

यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी तब शुरू हुई जब दावा शेरपा एक पोलिश पर्वतारोही के साथ 29032 फीट ऊंची एवरेस्ट की चोटी फतह करने निकले थे. चोटी तक पहुंचने में नाकाम रहने के बाद जब दोनों वापस लौट रहे थे, तभी कैंप III और कैंप IV के बीच दावा अचानक लापता हो गए. उन्हें आखिरी बार 29 मई को देखा गया था. पोलिश पर्वतारोही तो सुरक्षित बेस कैंप लौट आया, लेकिन दावा का कोई सुराग नहीं मिला. दोनों बर्फीले तूफान या धुंध में कैसे अलग हुए, यह रहस्य अब भी बरकरार है.

Dawa Sherpa shortly after being found alive this morning on Everest, 04.06.2026 NPT. Video ©: Mingmar Sherpa. pic.twitter.com/MHSlz0kEEb Add Zee News as a Preferred Source Everest Today (@EverestToday) June 4, 2026

घर पर चल रही थीं शोक की रस्में

शुरुआती खोजबीन में जब दावा का कुछ पता नहीं चला, तो उनके दुखी परिवार ने मान लिया कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे. घर पर पारंपरिक रूप से बौद्ध रीति-रिवाज से शोक और अंतिम संस्कार की रस्में शुरू कर दी गईं. लेकिन तभी खुम्बु आइसफॉल के खतरनाक रास्तों पर चढ़ाई का सीजन खत्म होने के बाद रस्सियां, सीढ़ियां और कचरा हटाने वाली एक सफाई टीम काम कर रही थी. अचानक इस टीम को बर्फ के बीच संघर्ष करता हुआ एक अकेला इंसान दिखाई दिया. जब टीम पास पहुंची, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, वह क्लाइंबिंग जैकेट पहने खुद दावा शेरपा थे, जो रेंगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे.

मौत की घाटी 'खुम्बु आइसफॉल' को अकेले किया पार

जमा देने वाली ठंड, फ्रॉस्टबाइट और ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थके-हारे दावा को तुरंत हेलीकॉप्टर के जरिए इलाज के लिए काठमांडू ले जाया गया. जब घर पर उनके जिंदा होने की खबर पहुंची, तो पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ. रिश्तेदारों ने बकायदा तस्वीरें मंगवाकर पुष्टि की कि यह वाकई दावा ही हैं. काठमांडू के अस्पताल से उनकी बेटी मेंडो ल्हामु शेरपा ने बेहद भावुक होकर बताया कि उन्होंने मुझे पहचान लिया है और वे बात भी कर रहे हैं. हमारे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है.

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पर्वतारोहण अधिकारियों के मुताबिक, बिना किसी सहारे और हटाई जा चुकी सीढ़ियों के बावजूद दावा का खुम्बु आइसफॉल जैसे जानलेवा रास्ते को अकेले पार कर जाना किसी दैवीय शक्ति से कम नहीं है. इस साल एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 494 परमिट जारी हुए थे, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन दावा शेरपा की इस कहानी ने इतिहास में चमत्कार का एक नया पन्ना लिख दिया है.