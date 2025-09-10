Nepal Video: स्कूल का बच्चा-बच्चा जानता था... देश में धधक रही चिंगारी समझने में PM ओली कैसे चूक गए? वायरल हुआ वीडियो

Nepali student video: स्कूल के एनुअल डे पर दिया गया एक नेपाली छात्र का जोशीला भाषण (annual day speech) सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. छात्र का नाम अभिसकर राउत जिसने उसने हिमालयी राष्ट्र की राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों पर चिंता जताई है. नेपाल की ओली सरकार के तख्तापलट के बाद एक बार फिर उसका जोशीला भाषण आपको भी सुनना चाहिए.
Nepal School viral video: नेपाल में Gen Z ने 26 घंटे में नेपाल की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा किया है. निर्वासित पीएम ओली की सरकार एक दिन पहले ये सोच रही होगी कि सोशल मीडिया पर बैन हटाते ही आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा लेकिन GenZ की तैयारी उनके इरादों पर भारी पड़ी. इस बीच सोशल मीडिया एक्स (X) पर एक नेपाली छात्र के 'क्रांतिकारी' भाषण का वीडियो वायरल हो रहा है जो उसने कुछ समय पहले स्कूल के एनुअल डे पर दिया गया था. वीडियो में छात्र ने देश के हालात पर चिंता जताते हुए व्यवस्था बदलने का संकल्प दिखाया था.
छात्र की पहचान भिसकर राउत के रूप में हुई जिसने स्कूल के 24वें एनुअल डे के मौके पर जोशीला भाषण देते हुए हिमालयी राष्ट्र की राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों पर चिंता जताई थी. होली बेल स्कूल के हेड बॉय के रूप में अपना परिचय देने के बाद, राउत ने कहा, आज, मैं एक नए नेपाल के निर्माण के सपने के साथ यहां खड़ा हूं. मेरे भीतर आशा और जुनून की आग जल रही है, लेकिन मेरा दिल भारी है क्योंकि यह सपना धीरे-धीरे खत्म होता दिख रहा है. मैं इस क्षण आपके सामने स्वयं को प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि ऊपर मंडरा रहे अंधकार को भेदकर आपकी चेतना में प्रकाश डाल सकूं. मैं आज यहाँ ऐतिहासिक परिवर्तन और इतिहास की धारा को अमर बनाने के लिए उपस्थित हूं.'
नेपाल को एक पालनहार मां बताते हुए छात्र ने सवाल किया, 'क्या नागरिक देश को वह सब कुछ दे रहे हैं जो उनका वाजिब हक है. नेपाल, हमारी मां, जिस देश ने हमें जन्म दिया और पाला-पोसा, उसने बदले में क्या मांगा? बस हमारी ईमानदारी, हमारी मेहनत, हमारा योगदान. लेकिन हम क्या कर रहे हैं. हम बेरोज़गारी की ज़ंजीरों में जकड़े हुए हैं...राजनीतिक दलों के स्वार्थी खेलों में फंसे हुए हैं. भ्रष्टाचार ने ऐसा जाल बुना है जो हमारे भविष्य की रोशनी बुझा रहा है.'
बीते 48 घंटों में जेन जी के आंदोलन में राउत भी देखा गया. उसने क्या कहा? उस पर कुछ लोग आपत्ति भी जता रहे हैं. विरोध करने का तरीका संसदीय, शालीन और संयमित होना चाहिए. खैर भीड़ किसी की भी हो अक्सर संयम खो देना ही उसका चरित्र होता है.
हालांकि तब स्कूल में मौजूद प्रिसंपल, स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स और अभिभावकों में से किसी ने सोचा भी न होगा कि महज चंद महीनों में उसकी बात सच हो जाएगी. नेपाल में भ्रष्टाचार को लेकर अंदर ही अंदर जो चिंगारी सुलग रही थी वो शोला बनकर भड़की तो उस कम्युनिस्ट सरकार को खाक कर गई जो राजशाही और पूंजीवाद के खिलाफ सत्ता में आई थी.
