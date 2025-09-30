Advertisement
trendingNow12941779
Hindi Newsदुनिया

Gaza कभी इजरायल के लिए खतरा न बने... ट्रंप का प्लान नेतन्याहू को मंजूर, हमास न माना तो क्या होगा?

Trump Gaza Plan: नेतन्याहू ने ट्रंप के 20-सूत्रीय गाजा प्लान का समर्थन करते हुए इसे युद्ध खत्म करने की दिशा में लिया गया अहम फैसला बताया है. इस अमेरिकी प्रस्ताव में एक इंटरनेशनल पीस बोर्ड, चरणबद्ध तरीके से इजरायल की वापसी और बंधकों की रिहाई की बात जैसे सभी अहम मुद्दों का जिक्र है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 30, 2025, 02:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gaza कभी इजरायल के लिए खतरा न बने... ट्रंप का प्लान नेतन्याहू को मंजूर, हमास न माना तो क्या होगा?

Israel Gaza News: इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान अमेरिका समर्थित 20 सूत्रीय गाजा पीस प्लान को मंजूरी देने का ऐलान करते हुए बड़ा दावा किया. गाजा में युद्ध समाप्त करने के अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ये परफेक्ट प्लान है जो गाजा की धरती पर संघर्ष समाप्त करने की दिशा में मददगार साबित होगा. ट्रंप के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति की तारीफों के पुल बांधे तो ट्रंप ने प्लान को फौरन स्वीकार करने के लिए उनका आभार जताया.

हमास को वार्निंग

गाजा में दशकों से जारी जंग के हालात को खत्म कराने के मिशन के बीच नेतन्याहू ने रौद्र रूप भी दिखाया. ट्रंप की मौजूदगी में उन्होंने दो टूक कह दिया कि अगर आतंकवादी संगठन हमास ने ट्रंप के 20 सूत्रीय पीस प्लान को अस्वीकार करता है, तो उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे क्योंकि फिर इजरायल बाकी सारा काम खुद अपने दम पर पूरा कर लेगा.'

Add Zee News as a Preferred Source

नेतन्याहू का बयान

नेतन्याहू ने कहा, 'मैं गाजा में युद्ध समाप्त करने की आपकी योजना का समर्थन करता हूं, जिससे हमारे युद्ध के उद्देश्य पूरे होंगे. इससे हमारे सभी बंधकों को वापस इजरायल लाया जाएगा. हमास की सैन्य क्षमताओं और उसके राजनीतिक शासन को ध्वस्त किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि गाजा फिर कभी इजरायल के लिए खतरा न बने.' 

ये भी पढ़ें- जान बचाने के लिए फिलिस्तीनियों से गद्दारी और इजरायल से डील करेंगे हमास के टॉप कमांडर?

नेतन्याहू ने आगे कहा कि यह प्रस्ताव गाजा के लिए एक व्यावहारिक और यथार्थवादी रास्ता पेश करता है, इसे स्वीकार किया गया तो आने वाले आगे रक्तपात से बचा जा सकेगा.

क्या है ट्रंप का पीस प्लान?

गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए ट्रंप की शांति योजना यानी पीस प्लान की बात करें तो व्हाइट हाउस ने जो 20-सूत्रीय रूपरेखा जारी की है वह गाजा को एक अंतर्राष्ट्रीय संक्रमणकालीन व्यवस्था के तहत रखेगी और अगर हमास इस समझौते को स्वीकार करता है तब इजरायल की सेना वहां से चरणबद्ध तरीके से वापस लौट जाएगी. योजना में एक अंतर्राष्ट्रीय शांति बोर्ड और एक अस्थायी शासी निकाय के गठन का प्रस्ताव है जो फ़िलिस्तीनी संस्थानों के लिए सुधार कार्यक्रम के जारी रहने तक पुनर्निर्माण और सुरक्षा का प्रबंधन करेगा. दस्तावेज़ में कहा गया है कि इस व्यवस्था के तहत फ़िलिस्तीनियों को गाजा छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी.

20 सूत्री योजना में कहा गया है कि दोनों पक्षों की सहमति से, युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा और इजराइली सेना हमास द्वारा बंधक बनाए गए अंतिम लोगों की रिहाई तक वापस लौट जाएगी. इस शुरुआती अवधि के दौरान युद्धविराम लागू रहेगा. यानी हमास चाहे तो तीस सितंबर से ही इस प्लान पर चलने को राजी हो सकता है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

benjamin netanyahuTrump Gaza plan

Trending news

कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
jammu kashmir news
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
jammu kashmir statehood
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
Leh News in Hindi
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
weather update
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
Tamil Nadu Stampede
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
Rahul Gandhi
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
PM Modi
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें
BTC
जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें
Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
Karur Stampede
Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
;