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लेबनान पर ब्रेक लेकर अब तुर्किये पर हमला करेगा इजरायल? एर्दोगन ने नेतन्याहू को दिलाया गुस्सा

पश्चिम एशिया में लेबनान पर बमबारी कर रहा इजरायल अब अपने लड़ाकू विमानों को नया टारगेट दे सकता है. इस बात की आशंका इसलिए बढ़ गई है क्योंकि एर्दोगन ने नेतन्याहू को गुस्सा दिला दिया है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 14, 2026, 03:08 PM IST
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लेबनान पर ब्रेक लेकर अब तुर्किये पर हमला करेगा इजरायल? एर्दोगन ने नेतन्याहू को दिलाया गुस्सा

मिडिल ईस्ट से अच्छी खबर नहीं है. ईरान और इजरायल के बीच फिर से बारूदी जंग शुरू हो सकती है. इधर, तुर्किये भी जंग के मैदान में उतर सकता है. जी हां, इजरायल और तुर्किये के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. नेतन्याहू ने कहा है कि एर्दोगन अपने ही कुर्द नागरिकों का नरसंहार कर रहे हैं, तो वहीं तुर्किये ने नेतन्याहू को हिटलर कह दिया है. ऐसे में सवाल यह है कि पश्चिम एशिया में क्या नया वॉर फ्रंट खुलने वाला है? क्या तुर्किये पर हमला करेगा इजरायल?

दरअसल, अमेरिका और ईरान में शांति वार्ता फेल हो चुकी है. लेबनान में इजरायल के बारूदी हमले जारी हैं. अब तुर्किये और इजरायल के बीच भीषण भिड़ंत के संकेत मिले हैं. दोनों देशों के नेताओं के बयानों से ऐसे हालात बन रहे हैं कि कभी भी बारूदी जंग शुरू हो सकती है. 

तुर्किये ने नेतन्याहू को कहा 'हिटलर'

मिडिल ईस्ट में तुर्किये भी इजरायल का पुराना दुश्मन रहा है. इस बार तुर्किये ने सीजफायर को लेकर इजरायल को खूब खरी-खोटी सुनाई. नेतन्याहू को ‘खून से सने’ और ‘नफरत से भरे’ कहकर जमकर आलोचना की. तुर्किये ने नेतन्याहू को हिटलर तक बता दिया. 

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तुर्किये ने इजरायल को कहा 'नरसंहार मशीन'

तुर्किये ने कहा कि युद्धविराम के दिन इजरायल ने 254 निर्दोष लेबनानी लोगों को मार डाला. नेतन्याहू खून और नफरत में अंधे हो चुके हैं. इजरायल की ‘नरसंहार मशीन’ बिना किसी नियम या इंसानी मूल्यों के मासूम बच्चों, महिलाओं और आम नागरिकों को लगातार मार रही है.

तुर्किये ने यह भी आरोप लगाया है कि इजरायल मौजूदा शांति वार्ताओं को कमजोर कर रहा है और क्षेत्र में अपनी विस्तारवादी नीतियों को जारी रखना चाहते हैं. तुर्किये के इस बयान ने इजरायल और पीएम नेतन्याहू को गुस्से से भर दिया और मिडिल ईस्ट में नए तनाव की शुरुआत कर दी. तुर्किये के राष्ट्रपति एर्दोगन को जवाब देने के लिए इजरायली रक्षा मंत्री आगे आए. 

नेतन्याहू ने एर्दोगन को कहा कागज का शेर

उन्होंने एर्दोगन को ‘कागज का शेर’ कहा है, तो इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा-एर्दोगन अपने ही देश में कुर्दों का नरसंहार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इजरायल ईरान और उसके समर्थित संगठनों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा.

तुर्किये भले ही नाटो का देश हो, लेकिन इजरायल का कट्टर दुश्मन है. दोनों के बीच जुबानी जंग कोई नई नहीं है. तुर्किये की ईरान और पाकिस्तान से दोस्ती इजरायल को हमेशा चुभी है. इजरायल जिस पर बम बरसाता है, तुर्किये उस पर प्यार लुटाता है.

पढ़ें: इन मुस्लिम देशों से ईरान ने मांगा अरबों का हर्जाना, भारत से बोला 'आप तो हमारे दोस्त हैं'

तुर्किये ने खुले तौर पर फिलिस्तीन का समर्थन किया और इजरायल की सैन्य कार्रवाई की आलोचना की जबकि इजरायल इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है. इजरायल ने दो टूक कह रखा है कि वह अपने दुश्मन को छोड़ेगा नहीं. इजरायल हमास को करीब-करीब खत्म कर चुका है तो वहीं, तुर्किये उसे राजनीतिक संगठन बताता है और उसके नेताओं से संपर्क रखता रहा है.

तुर्किये खुद को मुस्लिम दुनिया का नेता दिखाना चाहता है, जबकि इजरायल मिडिल ईस्ट में अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखना चाहता है और इसके लिए नेतन्याहू किसी भी हद तक जा सकते हैं.

इजरायल के नेता तुर्किये को अपने देश के लिए अगला खतरा बता चुके हैं. तुर्की भविष्य के युद्ध की तैयारियों में जुटा है. वह अपनी सैन्य तैयारियां मजबूत कर रहा है और इजरायल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम का तोड़ निकाल रहा है. तुर्किये ने भी इसी तर्ज पर अपना ‘स्टील डोम’ बनाने का दावा किया है यानी दोनों देशों के बीच बात बहुत आगे तक पहुंच चुकी है. अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या सच में दोनों देशों के बीच जंग का बिगुल बजने वाला है?

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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