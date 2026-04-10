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हिजबुल्लाह के बयान के बाद पलटे नेतन्याहू, कहा- लेबनान के साथ कोई युद्धविराम नहीं, जमकर मारेंगे

Israel Lebanon War Latest News: लेबनान में सक्रिय आतंकी समूह हिजबुल्लाह की ओर से जवाबी हमले की धमकी देने के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू अब अपने पहले के बयान से पलट गए हैं. उन्होंने कहा कि लेबनान के साथ कोई युद्धविराम नहीं है और वहां छुपे हिजबुल्लाह आतंकियों को जमकर मारेंगे. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 10, 2026, 03:35 AM IST
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AI निर्मित फोटो
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Israel Hezbollah War Latest News: यूएस-ईरान युद्धविराम की चर्चाओं के बीच इजरायल और लेबनान के बीच जंग तेज हो गई है. दो हफ्ते के युद्धविराम का फायदा उठाकर ईरान, लेबनान में बने हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करने में लगा है. जिसमें काफी लोग मारे जा रहे हैं. इससे बौखलाए हिजबुल्लाह ने इजरायल के साथ किसी भी तरह की सीधी बातचीत से इनकार किया है. इस बयान के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी एलान कर दिया है कि लेबनान के साथ कोई युद्धविराम नहीं होगा और वहां छिपे आतंकियों को ढूंढ-ढूंढकर मारा जाएगा. 

'हम इजरायल के साथ बातचीत नहीं करेंगे'

हिजबुल्लाह सांसद अली फैयाद ने कहा, 'हम इजरायल के साथ सीधी बातचीत नहीं करेंगे. लेबनानी सरकार को आगे कोई भी कदम उठाने से पहले युद्धविराम की मांग करनी चाहिए.'

फैयाद ने कहा कि लेबनानी सरकार को अपने रुख में सख्ती लानी चाहिए. उसे लेबनानी क्षेत्र से इजरायली सैनिकों की वापसी और विस्थापित लोगों की उनके घरों में वापसी को प्राथमिकता देनी चाहिए. इसके बिना इजरायल से बातचीत का कोई मतलब नहीं है. 

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'हिजबुल्ला पर नहीं बरती जाएगी नरमी'

फैयाद का यह बयान नेतन्याहू के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को लेबनान के साथ 'जितनी जल्दी हो सके' सीधी बातचीत शुरू करने का निर्देश दिया है.

हिजबुल्लाह नेता का बयान आने के बाद नेतन्याहू का मूड खराब हो गया. उन्होंने लेबनान पर हमलों में किसी भी तरह की नरमी न बरतने का एलान किया. 

हिजबुल्लाह के खिलाफ हम रुकेंगे नहीं- नेतन्याहू

नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा, 'उत्तर इजरायल में रहने वाले प्यारे निवासियों, मुझे आप पर गर्व है. आप लगातार मज़बूती से डटे हुए हैं. मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि लेबनान में कोई युद्धविराम नहीं है. हम पूरी ताक़त से हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखे हुए हैं. जब तक हम आपकी सुरक्षा बहाल नहीं कर लेते, तब तक हम रुकेंगे नहीं.' 

नेतन्याहू ने आगे लिखा, 'ईरान में और 'बुराई की धुरी' के खिलाफ हमारी महान उपलब्धियों ने इस क्षेत्र में इजरायल की स्थिति में एक ऐतिहासिक बदलाव ला दिया है. इनके कारण उन देशों के साथ भी हमारे संबंधों में बदलाव आया है, जिनके साथ अतीत में हमारे कोई संबंध नहीं थे.'

'ताकत के जरिए पाना चाहते हैं शांति'

इजरायली पीएम ने बताया, 'लेबनान सरकार की ओर से हमारे साथ शांति वार्ता शुरू करने के बार-बार किए गए अनुरोधों के बाद, कल रात मैंने कैबिनेट को दो लक्ष्य हासिल करने के लिए लेबनान के साथ सीधी बातचीत शुरू करने का निर्देश दिया. इनमें पहला है, हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण और दूसरा, इजरायल और लेबनान के बीच एक ऐतिहासिक और टिकाऊ शांति समझौता.'

इजरायल के दुश्मनों को चेतावनी देते हुए नेतन्याहू ने लिखा, 'इजरायल पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत है और ईरान पहले से कहीं ज्यादा कमजोर है. मैं अरब देशों के साथ पहले ही चार शांति समझौते कर चुका हूं और मेरा इरादा और भी समझौते करने का है. हम सच्ची शांति पाना चाहते हैं, जो ताकत के जरिए ही आती है.' 

शैतानों के झूठे वादों से रहें सावधान- ईरान

ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की ओर से भी इजरायल के खिलाफ सख्त बयान सामने आया है. मोजतबा ने कहा, 'हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अधिकार नहीं छोड़ेंगे. आप, ईरान के वीर राष्ट्र, इस युद्धक्षेत्र के निर्णायक विजेता रहे हैं. ईरान आज एक महान शक्ति बनने की दहलीज पर खड़ा है. हम उन अपराधी हमलावरों को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने हमारे देश पर हमला किया.'

पड़ोसी खाड़ी मुल्कों को धमकी देते हुए मोजतबा ने कहा, 'हम हर एक नुकसान के लिए मुआवजे की और अपने शहीदों के खून की कीमत की मांग करेंगे. हमारे दक्षिणी पड़ोसी ध्यान दें. आप एक चमत्कार के गवाह बन रहे हैं. इसे सही नजर से देखें और सही पक्ष में खड़े हों. शैतानों के झूठे वादों से सावधान रहें. होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रबंधन में हम एक नए चरण में प्रवेश करेंगे.'

समय निकलता जा रहा है- ईरानी स्पीकर

मोजतबा की धमकी को ईरानी स्पीकर गालिबाफ ने भी आगे बढ़ाया. उन्होंने कहा कि समय निकलता जा रहा है. युद्धविराम समझौते में लेबनान को शामिल करना ही होगा और ईरान की दूसरी मांगों को भी पूरा करना होगा. ऐसा न करने पर ईरान अपने अधिकार की इस्तेमाल करेगा.

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने लिखा, 'नेतन्याहू के आपराधिक मुकदमे की सुनवाई रविवार को फिर से शुरू होगी. लेबनान समेत पूरे क्षेत्र में युद्धविराम होने से उनकी जेल की सजा में तेजी आ सकती है.'

ट्रंप को बिन मांगी सलाह देते हुए अराघची ने लिखा, 'अगर अमेरिका नेतन्याहू को कूटनीति को खत्म करने की छूट देकर अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहता है, तो अंततः यही उसका फैसला होगा. हमें लगता है कि यह मूर्खतापूर्ण होगा, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं.'

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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