मिडिल ईस्ट में सीजफायर के बीच नेतन्याहू को बड़ा झटका! भ्रष्टाचार मामले पर फिर शुरू होगी सुनवाई

ईरान के साथ हालिया तनाव के बाद हालात अब कुछ सामान्य होने लगे हैं. युद्धविराम लागू हो चुका है और इजरायल में लगाया गया आपातकाल भी हटा लिया गया है. इसी के साथ अब देश की राजनीति फिर से अपने पुराने मुद्दों की ओर लौट रही है. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ चल रहा बहुचर्चित भ्रष्टाचार मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. लंबे समय से चल रही इस कानूनी लड़ाई की सुनवाई रविवार से दोबारा शुरू होने जा रही है. आपातकाल के कारण यह प्रक्रिया कुछ समय के लिए थम गई थी, लेकिन अब हालात सामान्य होते ही अदालत ने मामले की सुनवाई फिर से शुरू करने का फैसला लिया है. ऐसे में आने वाले दिनों में इस केस की कार्यवाही और उससे जुड़े राजनीतिक असर पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी.

ईरान के साथ बढ़े तनाव के बीच लगाए गए आपातकाल के कारण इजरायल में जनजीवन पर असर पड़ा था. स्कूलों, दफ्तरों और अदालतों की गतिविधियां सीमित कर दी गई थीं, जिससे न्यायिक कामकाज भी प्रभावित हुआ. हालांकि अब हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं. इजरायली अदालतों के प्रवक्ता ने गुरुवार को जानकारी दी कि न्यायिक व्यवस्था फिर से पटरी पर लौट रही है. इसी के तहत अदालतें रविवार से बुधवार तक अपने तय कार्यक्रम के अनुसार नियमित रूप से काम करेंगी. यह फैसला संकेत देता है कि संघर्ष के बीच भी देश अब सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

नेतन्याहू पर चल रहा है भ्रष्टाचार का मुकदमा

साल 2019 से इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार कानूनी विवादों में घिरे हुए हैं. उसी वर्ष उन पर रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे. इसके बाद 2020 में मुकदमे की शुरुआत हुई, लेकिन यह मामला कई बार टलता रहा और अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका है. इस पूरे समय में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद को बेगुनाह बताते हुए सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है.

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डोनाल्ड ट्रंप ने की क्षमादान की मांग

वहीं इस बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को क्षमादान दें. हालांकि, इजरायल की परंपरा में चल रहे मुकदमे के दौरान किसी नेता को माफी देना बेहद दुर्लभ माना जाता है, इसलिए यह मांग राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि भ्रष्टाचार के आरोपों और अक्टूबर 2023 में हमास हमलों के बाद नेतन्याहू की राजनीतिक स्थिति पहले की तुलना में कमजोर हुई है.

अक्टूबर में होने वाले चुनाव में नेतन्याहू की कड़ी परीक्षा

भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात जैसे गंभीर आरोपों की वजह से न सिर्फ इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की छवि को प्रभावित किया, बल्कि देश की सुरक्षा और नेतृत्व को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं. ऐसे माहौल में, अक्टूबर में प्रस्तावित चुनाव उनके लिए बड़ी परीक्षा साबित हो सकते हैं. माना जा रहा है कि उनकी दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार को इस बार कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, जिससे इजरायल की राजनीति में बड़ा बदलाव भी संभव है.

इजरायल ने हिजबुल्ला पर हमले किए तेज

बुधवार की रात कुछ राहत लेकर आई. आधी रात के बाद हालात धीरे-धीरे सामान्य होने लगे और तड़के करीब तीन बजे तक ईरान की तरफ से कोई नया मिसाइल या ड्रोन हमला दर्ज नहीं किया गया. इसी के बाद आपातकाल हटा लिया गया, जिससे लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली. लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक टिकता नजर नहीं आ रहा. लेबनान में ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्ला की मौजूदगी को लेकर इजरायल ने फिर से हमले तेज कर दिए हैं. इन नई सैन्य कार्रवाइयों ने हाल ही में बने युद्धविराम की स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कुल मिलाकर, भले ही कुछ घंटों की शांति ने उम्मीद जगाई हो, लेकिन जमीनी हालात अब भी बेहद नाजुक बने हुए हैं और किसी भी वक्त तनाव फिर से भड़क सकता है.

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